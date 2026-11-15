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고경표 음주운전 사과, 방송사 측 출연분 편집 결정

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고경표 음주운전 사과, 방송사 측 출연분 편집 결정
고경표 · 음주운전 · 환경미화원
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고경표가 음주운전으로 환경미화원과 충돌한 사건과 관련해 공식 사과문을 게재했다. MBC 등 제작사는 시청자 불편을 최소화하기 위해 고경표의 출연 분량을 최대한 편집하기로 했다.

배우 고경표 는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 '죄송합니다. 고경표 입니다'라는 제목의 사과문을 게시하며 이번 사건에 대한 전적인 책임을 인정했다. 그는 술을 마신 후 운전대를 잡은 것은 오직 본인의 잘못이라고 명확히 밝히면서, 예정된 모든 연예 활동을 즉시 중단하겠다고 밝혔다.

음주운전 사고 경위 및 환경미화원 사과

고경표는 사고 당시의 상황을 상세히 설명했다. 그는 청소차와 부딪힌 후 바로 차를 세울 곳이 보이지 않아 조금 더 주행한 뒤 정차했다고 진술했다. 차에서 내려 충돌 지점을 확인한 고경표는 그곳에 있던 환경미화원 두 명을 만나자마자 즉시 사과 의사를 전달했다.

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당시 환경미화원들은 이미 경찰에 신고한 상태였으나, 화를 내지 않고 고경표에게 조심스럽게 이 사실을 알려주었다. 고경표는 이를 더 당황스럽고 죄송하게 받아들여 숨고 싶은 심정이었다며, 제 잘못에 대해 책임을 다하고 그 자리에서 잠시 대화를 나눈 후 경찰을 기다렸다고 전했다.

방송 관계자 및 동료에 대한 사죄

현재 방송 중인 프로그램과 공개를 앞둔 프로그램을 함께 제작한 측에게도 깊이 사과했다. 고경표는 자신으로 인해 웃으며 촬영했던 장면들을 다시 편집해야 하는的制作진과 스태프, 동료들에게 큰 죄송함을 전했다. 오랫동안 준비해 온 일정에 갑작스러운 변화가 생기게 만든 것에 대해 무책임한 행동이었다고自省했다.

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고경표는 자신이 한 행동으로 인해 누군가가 크게 다칠 수도 있었다는 점을 강조하며, 새벽에 일하고 있던 환경미화원들이 운전자의 과실로 위험에 처하고 놀랐을 것이라며 처음부터 다시 한번 사과하는 뜻을 표명했다.

MBC 및 tvN, 티빙 출연분 편집 계획

고경표가 출연 중인 주요 방송사들은 시청자의 불편을 최소화하기 위해 콘텐츠 편집에 나섰다. MBC '놀면 뭐하니?'와 tvN '식스센스: B사이드', '놀라운 토요일' 측은 고경표의 출연 분량을 최대한 편집하여 방송하기로 결정했다.

다음 달 2일 공개를 앞둔 티빙 오리지널 예능 '대탈출: 도시괴담' 측은 다수의 출연진이 연계하여 추리를 이어가는 콘텐츠의 특성상 편집에 한계가 있을 수 있음을 인정했다. 다만 노출 분량을 최대한 조정하여 재편집할 예정이라고 밝혔다.

향후 일정 취소 및 방송 일정 영향

이번 사안은 향후 예정되었던 고경표의 모든 활동을 중단시키는 결과를 낳았다. 오는 29일 첫 방송을 앞둔 tvN '보검 매직컬 2'의 경우, 고경표의 참여 여부나 편집 방향에 따라播出 영향이 있을 것으로 예상된다.

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또한 오는 21일 서울 논현동 성암아트홀에서 두 차례 열릴 예정이던 '2026 고경표 팬미팅: 나우 경표 나이트' 역시 이번 사안의 여파를 피해가기 어려울 전망이다. 고경표 측은 현재로서는 모든 연예 활동을 중단한 상태이므로 팬미팅 취소나 연기 가능성이 높다.

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