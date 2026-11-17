고물가 여파로 '등골 브레이커' 부담에서 벗어나기 위해 중저가 SPA 브랜드 패딩이 초중고생 사이 필수품으로 자리잡고 있다. 이랜드월드 스파오, 탑텐키즈, 무신사 등의 매출 급증세와 '등골 프로텍터' 신조어 확산 현황을 분석한다.

고물가 지속에 따른 가계 부담 완화 필요성이 커진 가운데, 초중고생들을 위한 중저가 패딩 제품군이 패션 시장의 새로운 주요 흐름으로 부상하고 있다. 기존 고가 브랜드의 대안으로 주목받고 있는 중저가 스파(SPA) 브랜드 패딩은 합리적인 가격에 보온성과 디자인을 모두 갖췄다는 평가를 받으며 소비자들의 선택을 받고 있다.

이러한 소비 패턴의 변화는 단순한 트렌드를 넘어 가계 경제 상황에 따른 구조적인 움직임으로 분석된다. 자녀 의류 비용으로 인한 경제적 스트레스를 의미하던 기존 단어 대신, 합리적인 가격으로 부담을 덜어준다는 의미의 '등골 프로텍터'라는 신조어가 사회적으로 널리 사용되고 있다. 이는 소비자가 품질 저하 없이 가격 효율을 추구하는 현상을 잘 보여준다.

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이랜드월드 스파오 브랜드, 씬라이트 매출 폭발적 증가

패션 업계의 대표 기업인 이랜드월드가 운영하는 스파 브랜드 '스파오 키즈'의 경량 패딩 제품인 '씬 라이트'의 매출 성장이 두드러지게 나타났다. 10월부터 이달 16일까지 집계된 판매 데이터에 따르면, 키즈용 씬 라이트의 매출은 전년 동기 대비 무려 100% 증가하여 판매량이 두 배로 불어났다.

성인용 씬 라이트 역시 같은 기간 동안 132%라는 높은 성장률을 기록하며 시장에서 강한 입지를 다지고 있다. 10대 및 젊은 층 사이에서 인기를 끌고 있는 '베이직 푸퍼' 또한 두 자릿수 매출 증가율을 보여주며 중저가 패딩 시장의 견인차 역할을 톡톡히 하고 있다. 이 브랜드들의 성공은 가성비 중심의 소비 성향이 얼마나 강하게 자리 잡았는지를 입증한다.

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이들 제품의 가격은 모두 10만 원 이하로 형성되어 있어 가격 민감도가 높은 소비자들에게 매력적인 옵션으로 작용한다. 올해 가장 많이 판매된 '씬라이트 후드 재킷'의 경우, 성인용이 5만 9,900원, 키즈용이 4만 9,900원이며, '베이직 푸퍼' 또한 6만 9,900원이라는 합리적인 가격대를 유지하고 있다.

탑텐키즈 에어테크, 행사이후에도 지속되는 높은 판매량

경쟁사 중 하나인 스파 브랜드 '탑텐키즈'의 경량 패딩 또한 높은 인기를 유지하고 있다. 지난 10월 23일부터 11월 8일까지 진행한 하반기 특별 행사 '텐텐데이'를 통해 대표 상품인 '에어테크 공용 파카'의 판매량은 전년 행사 기간 대비 약 3.5배 급증한 것으로 집계되었다.

탑텐키즈의 에어테크 시리즈는 가벼운 착용감과 우수한 보온성을 동시에 갖춘 패딩으로, 겨울철 기온 변화와 착용 시기에 맞춰 베스트, 경량 패딩, 볼륨 패딩, 롱 패딩 등 다양한 제품군을 보유하고 있어 소비자의 선택권을 넓혀주고 있다.

가격대는 매우 경쟁력 있게 책정되어 있다. 베스트 제품은 3만 9,900원이며, 패딩 제품군은 5만 원에서 9만 원 사이에 포진해 있어 예산에 따라 다양한 제품을 선택할 수 있다. 탑텐키즈 측은 성장기 아이들의 옷 교체 주기가 짧아 가벼운 착용감과 실용성, 합리적 가격을 중요시하는 부모들의 수요가 판매 증가로 직결되었다고 분석했다.

온라인 플랫폼 무신사, 키즈 패딩 거래액 77% 상승세

온라인 패션 플랫폼 '무신사'에서도 키즈 경량 패딩의 성장세가 뚜렷하게 확인된다. 올해 10월부터 이달 16일까지 키즈 카테고리의 패딩 거래액은 전년 동기 대비 77% 증가했다. 특히 10월에는 88%의 증가율을 기록했으며, 11월 들어 16일까지도 66%의 성장률을 유지하며 견고한 상승세를 보이고 있다.

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거래액 증가뿐만 아니라 실제 구매 활동 역시 활발해졌다. 같은 기간 동안 판매 수량은 36%, 구매자 수는 34% 각각 증가했다. 이 중 경량 패딩의 거래액은 179% 늘어 약 2.8배 수준으로 급증했으며, 후드형 패딩은 174%, 광택감이 있는 글로시 소재 패딩은 111% 증가하는 등 디자인적인 선호도도 반영되었다.

성인 브랜드의 키즈 라인 확대와 시장 내 위상 강화

눈에 띄는 구조적 변화는 성인 패션 브랜드가 키즈 라인을 통해 시장 성장을 주도하고 있다는 점이다. 무신사 스토어에서 성인 브랜드가 운영하는 키즈 라인의 패딩 거래액은 같은 기간 동안 89% 증가했다. 키즈 패딩 전체 거래액에서 성인 브랜드 키즈 라인이 차지하는 비중은 전년 89%에서 올해 96%로 높아지며 사실상 시장을 장악했다.

키즈 패딩을 판매하는 성인 브랜드 수도 40개에서 49개로 늘어났다. 무신사는 키즈 사이즈가 주로 초등학생부터 중학교 1학년 수준이며, 부모들이 평소 선호하는 성인 브랜드와 디자인이 유사한 키즈 패딩을 찾거나, 큰 자녀에게 성인용 패딩을 구매하는 경향이 매출 증가를 이끌었다고 설명했다.

개성 있는 국내 키즈 디자이너 브랜드의 활약도 두드러진다. 29CM에 따르면 키즈 패딩 거래액은 127% 증가했고 판매 수량은 187% 늘어 2.9배 수준을 기록했다. 보온성과 활동성, 그리고 고가 브랜드에서는 보기 힘든 디자인과 저렴한 가격이 소비자를 끌어모으고 있다. 일부 지역 맘 커뮤니티에서는 이러한 중저가 브랜드에 대한 긍정적 평가가 '선플'로 이어지며 시장의 새로운 패러다임을 입증하고 있다.