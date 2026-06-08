고 이태석 신부의 흔적이 서린 남수단 톤즈에서 외과 수술 전문 병원 건립

고 이태석 신부의 흔적이 서린 남수단 톤즈에서 외과 수술 전문 '이태석 기념 톤즈 희망 병원' 건립 프로젝트를 진행 중인 이인석 미주아프리카희망후원회(CFACM) 이사장과 김기춘 남수단이태석기념재단 이사장이 병원 공사 현장을 방문하기 위해 톤즈 공항에 도착한 모습.

고 이태석 신부 의 흔적이 서린 남수단 톤즈 에서 외과 수술 전문 ' 이태석 기념 톤즈 희망 병원 ' 건립 프로젝트를 진행 중인 이인석 미주아프리카희망후원회 (CFACM) 이사장과 김기춘 남수단이태석기념재단 이사장이 병원 공사 현장을 방문하기 위해 톤즈 공항에 도착한 모습.

아프리카 남수단 톤즈 지역의 척박한 땅에 고 이태석 신부의 정신을 잇는 또 하나의 의료 거점이 오는 8월 말 세워진다. 정부 차원의 공적개발원조(ODA) 프로젝트가 현지 내전 등으로 10년 넘게 중단된 사이, 재미동포들로 구성된 민간 단체가 자발적인 모금에 나서면서 외과 수술 전문 병원 건립을 목전에 두게 됐다. 과거 정부가 한국수출입은행의 대외경제협력기금(EDCF) 유상 차관 방식으로 수도 주바에 건립을 추진한 650병상 규모의 '이태석 기념 의과대학병원' 사업은 내전 발발 이후 중단됐다.

톤즈 현지에는 이 신부의 뜻을 이어받아 살레시오 수도회가 운영해 온 '돈보스코 병원'이 지난 20여년간 일차 보건 의료의 거점 역할을 수행해 왔다. 그러나 기본적인 진료를 넘어선 전문적인 외과 수술 시설은 여전히 부족한 실정이다. 이에 응답해 건립되는 외과 수술 전문 '이태석 기념 톤즈 희망 병원'은 기존 돈보스코 병원과 긴밀히 연계해 '진료-수술-재활'로 이어지는 의료 서비스의 사각지대를 메울 것으로 기대를 모은다.

이 병원 건립 프로젝트는 이 신부의 헌신을 이어가야 한다는 재미동포들의 뜻을 모아 미주아프리카희망후원회(CFACM·이사장 이인석)가 남수단이태석기념재단(이사장 김기춘), 현지 의료진과 협력해 진행하고 있다. 당초 대학 졸업 후 대형 건설사를 거쳐 중동과 미국 등에서 활동한 사업가였던 김 이사장은 2003년 수단 하르툼에서 건축 자재를 구하러 온 이 신부와 식사한 것이 인연의 전부였다. 하지만 그는 2010년 이 신부의 선종 소식에 큰 부채감을 느꼈다. 김 이사장과 현지 제자들의 간절한 호소에 응답한 곳은 미주아프리카희망후원회였다.

재미동포들의 후원으로 운영되는 이곳은 2020년부터 남수단 주바 의대생 23명에게 전액 장학금을 지원해 왔다. 이 이사장은 2024년 1월 처음으로 톤즈 땅을 밟았다. 장학생들을 면담하고 폐허가 된 병원을 마주한 그는, 말라리아나 맹장염 같은 흔한 질병에도 목숨을 잃는 현실에 큰 충격을 받았다. 이 이사장은 8일 연합뉴스에'이태석 신부님이 살아계셨다면 가만히 있지 않으셨을 것'이라며'장학생 중 한 명이 에티오피아에서 외과 과정을 마치고 2025년 톤즈의 첫 외과 의사로 돌아오는 시점에 맞춰 병원 건립을 추진하게 됐다'고 밝혔다.

올해 2월 첫 삽을 뜬 이 병원은 재미동포 2천여명이 매달 십시일반 모은 성금으로 지어진다. 후원회는 이미 병원 앞 부지를 추가 매입해 향후 의료 장비 확충과 전문 의료진 초빙을 위한 기반도 마련했다. 김 이사장은'8월 말 완공은 끝이 아니라 거대한 이정표의 출발점'이라며'총공사비 20억∼30억원이 추산되는 이 병원은 맹장, 정형외과, 위장관 수술 등을 소화할 수 있는 수술 전문 병원으로 거듭날 것'이라고 설명했다.

또'톤즈에는 수술실이 없어 환자들이 주바 등 대도시로 이동하다 길에서 죽는 일이 다반사'라며'향후 미국의 은퇴한 명의들을 모셔 와 중증 환자 수술 캠프를 열 예정이며, 이태석 신부 제자들이 병원 운영을 전담하게 될 것'이라고 강조했다





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