고 이진우씨의 2027학년도 리트 만점 취지가 '브레인 악셀' 출간을 위한 전략적 선택이었음이 밝혀졌다. 경찰은 이씨 사망 이후 공범 존재 가능성을 근거로 주거지 및 관련 기관을 압수수색하며 강제 수사를 진행 중이다.

고 이진우 씨가 2027학년도 법학적성시험(LEET·리트) 전 영역 만점의 영광 뒤에 숨겨진 의도적 목적을 직접 인정했다. 서울 중구의 한 서점에서 진행한 저서 ' 브레인 악셀' 출간 기념 북토크 행사의 녹취 자료를 통해, 이씨가 리트 응시가 단순한 성적 입증 이상의 전략적 의미를 가졌음을 시사한 것으로 확인되었다.

이 사건을 처음 공론화한 제이티비시(JTBC)는 26일 서울 중구 서점 사옥에서 열린 9월 14일 북토크 현장의 녹취 내용을 입수해 보도했다. 해당 녹취 내용은 고 이진우씨가 서울대 치의학과 재학 중이었고 법조인 진출 의도가 없었음에도 불구하고, 왜 굳이 리트에 응시하여 만점을 취득하려 했는지에 대한 그의 직접적인 답변을 담고 있다.

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출판을 위한 리트 응시 목적과 수능 전략

이씨는 북토크 자리에서 자신의 철학을 대중에게 전달하기 위해 수능 성적 하나만으로는 한계가 있다고 판단했다고 밝혔다. 그는 5월에 출판사에 책을 투고했으나 아무도 받아주지 않았던 상황을 언급하며, 당시 자신의 저술 활동이 막다른 길에 부딪혔던 배경을 설명했다. 이로 인해 그는 '브레인 악셀'이라는 책을 세상에 내놓기 위한 필수 조건으로서 리트 시험을 준비하게 되었다는 취지를 명확히 하였다.

이씨는 5월 말에 치러질 리트 일정은 만점자가 한번도出现过지 않은, 도전해 볼 만한 시험이라고 평가했다. 그래서 그 시점을 노리고 공부 시작을 결심했다고 덧붙였다. 그는 2013학년도 수능을 시작으로 총 5번의 수능 시험에 응시했으며, 2018학년도에는 국어 영역이 7등급에 그치는 등 고배를 마셨다. 하지만 2026학년도 수능에서는 모든 과목에서 단 한 문제만 틀려 서울대 치의학과에 입학하는 쾌거를 이뤘다.

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이어 지난 7월에 치러진 2027학년도 리트 언어이해 및 추리논증 전 영역에서 만점을 기록하며 화제를 모았다. 이씨가 북토크에 앞서 지난 8월 '법률저널'과 가진 인터뷰에서도 책 홍보 차원에서 '브레인 악셀'이 뇌과학과 인지심리학, 인체생리학을 수험과 일상에 적용하는 실전 지침서라고 소개한 바 있다. 그는 9월 2일 출간을 앞두고 예약 판매 중임을 강조하며, 시험 결과를 책의 권위를 높이는 도구로 활용하려는 의도를 노골적으로 드러냈다.

독자 반응과 출판사 전략적 활용 의혹

하지만 북토크 현장에서는 독자들이 이씨의 책 내용에 대한 강한 불만을 표출했다. 한 독자는 '구체적인 공부법이 없다'며 내용 충실도를 비판했고, 이에 이씨는 쓰기만 하면 진짜 책 몇 권 분량이 나올 수 있지만 두꺼워지는 것을 경계했다고 변명했다. 그는 독자들에게 완독 효능감을 주고 싶었다며, 개정판에 내용을 보완한 뒤 무료 배송해 주겠다고 약속했다.

이씨는 "배신당했다 생각하지 않아도 된다"며 "1만 분이 신청해도 다 무료 배송해 드릴 것이니 걱정하지 말라"고 장담하는 등, 독자의 지적을 수용하면서도 책의 가치는 유지하겠다는 태도를 보였다. 이러한 행보는 그가 리트 만점이라는 성과를 이용해 자신의 저서에 대한 신뢰도를 높이고자 했다는 의혹을 더做强하게 만들고 있다. 리트 만점이라는 객관적 성적표가 결국 '브레인 악셀'이라는 상품의 마케팅 자원으로 전락했다는 지적이 나온다.

경찰의 강제 수사 시작과 공범 가능성

한편, 고 이진우씨의 사망 이후 수사 당국의 움직임도 빠르게 강화되고 있다. 경찰은 고 이진우씨의 주거지, 유족의 자택, 그리고 그의 2026학년도 수능 시험지가 보관된 서울 영훈고등학교 등을 대상으로 이날 압수수색을 진행했다. 이는 단순한 자살에 의한 사건으로 치부하기 어려운, 조직적 또는 타인의 개입이 있었음을 시사하는 조치로 보인다.

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경찰은 압수수색 영장 신청 과정에서 고 이진우씨와 함께 성명 불상의 공범을 위계 및 업무방해, 사기 등의 혐의로 피의자로 적시했다. 고 이진우씨가 지난 19일에 사망한 점을 고려할 때, 경찰은 고인의 생존 여부와 상관없이 공범의 존재 가능성을 근거로 강제 수사의 필요성을 강력히 강조하고 있다. 이는 리트 만점 및 수능 부정행위가 고 이진우씨 개인의 노력만이 아니라, 외부 인력의 도움을 받았을 가능성을 배제할 수 없다는 판단에서 비롯된 것이다.

이러한 정황들은 고 이진우씨가 단순히 자신의 능력을 입증하려는 차원을 넘어, 출판 산업과 교육 시장의 인정을 받기 위해 시험 시스템을 활용한 전략적 행보를 보였음을 보여준다. 그가 북토크에서 드러낸 '출판을 위한 리트'라는 고백은, 그의 만점이 순수한 학문적 성취라기보다는 특정 경제적 혹은 사회적 이익을 위한 도구였음을 의미한다. 앞으로 경찰은 성명 불상의 공범에 대한 수사를 통해 이러한 부정행위의 전모가 어떻게 계획되고 실행되었는지 명확히 할 계획이다.