고 김창민 감독 유족, 가해자 사과에 '불신'... "진정성 없다"

집단 폭행으로 사망한 고 김창민 감독의 유족이 가해자들의 유튜브 사과에 대해 진정성이 부족하며 받아들이기 어렵다는 입장을 밝혔다. 사건 발생 7개월 만에 검찰이 강제 수사에 착수한 가운데, 부실 수사 의혹과 함께 사건 진상 규명에 대한 요구가 거세지고 있다.

집단 폭행 으로 사망한 고 김창민 감독 사건과 관련하여 유족 측은 가해자들의 사과에 대해 강한 불신감을 표명했다. 고인의 부친인 김성철 씨는 지난 15일 서울 서대문구 경찰청 앞에서 열린 ' 부실 수사 규명 및 책임자 처벌 촉구 오체투지 결의대회'에 참석해, 가해자들의 사과를 피해자에게 두 번 상처를 주는 행위라며 도저히 용서할 수 없다고 밝혔다. 김 씨는 가해자들이 유튜브 채널을 통해 사과 영상을 공개한 것에 대해 진정성이 부족하며 믿기 어렵다고 지적했다. 직접적인 연락조차 없었던 상황에서 언론이나 유튜브를 통한 사과는 받아들이기 힘들다는 입장이다. 현재 고인의 발달장애 아들은 조부모가 돌보고 있으며, 김 씨는 손자가 상황을 인지하는지조차 알 수 없는 상태라며, 축소 은폐와 부실 수사 에 대한 책임을 반드시 묻고 처음부터 다시 수사하여 사건의 실체를 명백히 밝혀주기를 호소했다. 사건 발생 7개월 만에 검찰이 강제 수사에 착수했다.

의정부지검 남양주지청 전담 수사팀은 이날 가해자인 30대 남성 이모 씨의 자택을 압수수색하고 휴대전화 등 증거물을 확보한 것으로 알려졌다. 이는 지난해 10월 사건 발생 이후 처음으로 이루어진 강제 수사다. 사건은 지난해 10월 20일 경기도 구리시의 한 식당에서 발생했으며, 김 감독은 발달장애 아들과 식사 중 시비가 붙어 20대 남성 무리에게 집단 폭행을 당했다. 조사 결과, 가해자들은 목을 조르는 '백초크'로 피해자를 기절시킨 후 얼굴과 머리를 수차례 가격하고 발로 짓밟는 등 무차별 폭행을 가했으며, 목격자 진술에 따르면 '사커킥'까지 가해진 것으로 알려졌다. 김 감독은 병원으로 이송되었으나 의식을 회복하지 못했고, 뇌사 판정 후 장기 기증을 통해 4명에게 생명을 나누어주고 세상을 떠났다. 그러나 초기 수사는 논란을 불러일으켰다. 경찰은 사건 초기 이를 쌍방 폭행으로 판단했으며, 가해자에 대한 구속 영장도 기각되었다. 이후 부실 수사 의혹이 제기되며 여론의 공분이 확산되었고, 결국 검찰이 전담팀을 꾸려 재수사에 나선 것이다. 한편, 가해자 이 씨는 사건 이후 자극적인 가사의 노래를 발표하고, 유족이 아닌 유튜브 채널을 통해 사과하는 등 반성 없는 태도를 보여 공분을 더욱 키워왔다. 뒤늦게 검찰의 강제 수사가 시작된 가운데, 멈춰 있던 진상 규명과 책임자 처벌이 제대로 이루어질 수 있을지에 귀추가 주목된다





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