계절노동자 제도의 어두운 그림자: 강제노동 논란과 한국 수산물 수출 위협

한국의 계절노동자 제도가 브로커의 횡포, 인권 침해, 임금 체불 등 고질적인 문제로 몸살을 앓고 있는 가운데, 이러한 문제가 미국의 강제노동 규제 강화 움직임과 맞물리며 한국 수산물 수출 산업에 심각한 위협이 되고 있다는 지적이 제기되었습니다. 본 기획은 계절노동자 제도의 문제점을 심층적으로 파헤치고, 수출 시장에서의 국가 신뢰도 하락을 막기 위한 근본적인 개선 방안을 모색합니다.

계절노동자 제도는 한국 농어업 분야의 고질적인 인력난 해소를 위해 도입된 단기 외국인 고용 제도입니다. 하지만 실제 운영 과정에서는 브로커의 불법 개입과 부당 이득 행위가 만연하고, 계절노동자 들이 인권 침해 와 임금 체불 등으로 고통받는 등 지속적인 논란이 제기되고 있습니다. 이에 본 기획은 계절노동자 제도의 문제점을 심도 있게 조명하며 실질적인 개선 방안을 모색하고자 합니다. 전남 고흥의 유자 농장에서는 묘목을 심는 계절노동자 들의 손길이 분주합니다. 이들은 어업 계절노동자 로 입국했지만, 고용주의 사정에 따라 농장에서도 일하고 있습니다. 봄 햇살 아래에서도 바닷바람은 여전히 차갑고, 지난 2월부터 불거진 브로커의 임금 착취 논란으로 인해 현장 분위기는 흉흉합니다. 고흥군 굴 까기 작업장에서 발생한 임금 착취 논란 이후, 국내 수산물 수출 업체들은 그 여파를 예의주시하고 있습니다.

지난해 4월, 미국 세관국경보호청(CBP)은 신안 태평염전에서 수출한 천일염에 대해 강제노동의 징후인 취약성 악용, 이동 통제, 신분증 압류, 임금 체불 등을 확인했다며 수입 보류 조치(WRO)를 내린 바 있습니다. 이러한 조치는 한국 수산물 수출업체들을 긴장하게 만드는 사건이었습니다. 태평염전 사례에서 보듯, 공급망에서 강제노동의 흔적이 발견되면 해당 품목 전체의 미국 시장 접근이 차단될 수 있습니다. 계절노동자의 임금 착취, 이동 통제 등 강제노동의 지표가 드러났다는 점에서 최근 고흥 사례는 경각심을 주기에 충분합니다. 미국 당국은 강제노동으로 생산된 제품을 조사하고 규제하는 이유를 미국 기업들이 공정한 경쟁을 보장받도록 하기 위한 조치라고 설명합니다. 미국 밖에서 강제노동으로 제품을 생산하는 기업이 시장가보다 훨씬 저렴한 가격으로 공급함으로써 불공정 경쟁을 유발하고 미국 기업에 해를 끼친다는 것입니다. 법규를 준수하지 않는 비공식 공급망에서 발생하기 쉬운 강제노동은 지난해 11월 발표된 한미 정상회담 공동 팩트시트에서도 언급되었습니다. '한국과 미국은 국제적으로 인정받는 노동권을 강력히 보호하기 위해 협력할 것을 약속한다. 한국과 미국은 강제노동으로 생산된 상품 수입을 포함한 전 세계 모든 형태의 강제노동에 맞서 협력한다.' 이러한 문구는 외교적 수사로 해석될 수 있지만, 미국이 강제노동 및 인신매매와 같은 인권 문제를 자국 이익의 잣대로 활용해 왔다는 점에서 다분히 의도적입니다. 미국은 지난 3월, 한국을 포함한 60개국을 대상으로 강제노동 관련 무역 관행 조사를 개시했습니다. 이는 강제노동으로 생산된 상품의 수입을 차단하고 보복 관세를 부과하기 위한 조치로, 한국 수산물 수출에 대한 압박으로 작용할 수 있습니다. 한국 정부는 60개국 명단에 포함되었지만, 직접적인 타격 가능성은 낮을 것으로 전망됩니다. 그러나 한미 정상회담 팩트시트에 명시된 강제노동 공동 대응 약속은 염전을 넘어 11.3억 달러에 달하는 수출 효자 품목이자 '검은 반도체'라 불리는 김과 굴 같은 K-수산물 전반으로 시선이 향하고 있다는 우려를 낳고 있습니다. 이러한 상황에서 미 국무부가 2025년 인신매매 보고서(TIP Report)에서 '계절노동자 제도에 대한 감독 강화, 지방자치단체와 브로커와의 관행적 협력 근절, 송출국 정부와의 협력 강화'를 높은 우선순위의 권장 사항 중 하나로 명시했다는 점은 주목할 필요가 있습니다. 미 국무부 인신매매 보고서 작성팀은 매년 전 세계 인신매매 실태를 조사하여 의회에 보고합니다. 현재 2026년 보고서 작성을 위해 강제노동으로 인한 인신매매 피해 당사자, 각국 정부의 대응 등에 대한 조사를 진행 중이며, 한국 내 계절노동자 피해 사례를 모니터링했습니다. 보고 기간 동안, 국내에서 '인신매매 등 방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률'에 따라 인신매매 피해자로 확인된 계절노동자는 총 16명이었습니다. 이들은 노동력 착취에 의한 인신매매 피해자로 인정받았습니다. 한국의 인공위성 발사 기지인 나로우주센터가 위치한 고흥은 김, 굴 등 수산 양식이 발달한 지역입니다. 특히 국내 김 생산량의 약 78%를 차지하는 물김은 3년 연속 전국 생산량 1위를 기록하며, 2026년산 기준 2000억 원의 위판액을 기록했습니다. 해양수산부에 따르면, 2025년 수산식품 수출액은 역대 최대치인 33.3억 달러를 기록했으며, 특히 김은 전년 대비 13.7% 증가하며 11.3억 달러를 돌파했습니다. 하지만 이러한 화려한 실적 뒤에는 계절노동자들의 강제노동 리스크가 시한폭탄처럼 도사리고 있습니다. 미국 CBP가 '한국의 김과 굴 양식장에서 강제노동이 활용되고 있다'고 규정하는 순간, 조미김, 김치, 굴 등 이를 원료로 하는 수많은 K-가공식품은 미국 항구에서 하역 거부를 당할 가능성이 있습니다. 이는 단순한 경제적 손실을 넘어 국제 무역 시장에서의 국가 신뢰도 하락으로 이어질 수 있습니다. 한미 공동 팩트시트는 '강제노동으로 생산된 상품의 수입에 공동 대응'을 약속하며, 한국 내 강제노동 의혹이 한미 공동의 무역 및 안보 이슈로 부상했습니다. 만약 미국이 한국의 계절노동자 제도와 관련된 사례를 강제노동으로 규정한다면, 한국은 자체적인 제도에 대해 '공동 대응' 명분을 부정하기 어려울 것입니다. 11.3억 달러 규모의 김 수출 산업과 K-수산물 수출 전반이 한순간에 타격을 입을 수 있습니다. 계절노동자는 주로 농업 및 어업 등 1차 산업에 집중되어 있으며, 이들 분야의 농산물, 수산물, 가공식품 등은 미국 시장에 직접 또는 간접적으로 수출되고 있기 때문입니다. 만약 미국 CBP가 고흥에서 생산된 김, 굴 등 특정 품목에 대해 '강제노동 의심'을 이유로 수입 보류 조치를 발동한다면, 한국 기업과 지방 정부는 개별 사건을 넘어 '한국 농업 및 어업 전반의 인권 리스크'를 해소하라는 구조적인 요구에 직면하게 될 것입니다. 나아가 미국은 공급망에서의 강제노동 및 인권 기준 준수 협력을 빌미로 관세 인하 또는 철폐 등 통상 압력을 가할 가능성도 있습니다. 계절노동자 제도의 인신매매 피해를 방치할 경우, 이는 인권 및 노동권 문제를 넘어 심각한 통상 리스크로 이어질 수 있습니다. 따라서 선제적인 리스크 관리가 필요하며, 계절노동자 제도의 전면적인 개선이 시급한 과제입니다. 현재 외국인 계절노동자 제도는 법무부가 주도하고 있으나, 실상은 브로커들의 이익을 위한 무대가 되고 있습니다. 브로커들은 보증인이나 보증금 설정을 통해 계절노동자의 이동을 통제하고, 고액의 송출 수수료 명목으로 임금을 착취합니다. 반면, 법무부는 인신매매 및 강제노동 피해자가 발생해야 실태조사를 하는 등 사후 대응에 급급한 모습을 보이고 있습니다. 고흥 지역에서는 수년 전부터 브로커 활동에 대한 지적이 있었음에도 불구하고, 올해 대대적인 언론 보도 이후에야 실태조사에 착수한 것은 전형적인 뒷북 행정입니다. 고흥에서 인신매매 피해 계절노동자가 민간단체에 의해 구조된 후, 해당 계절노동자를 송출한 필리핀 지자체는 발 빠르게 움직였습니다. 해당 지자체가 필리핀 이주노동부(DMW)에 제출하기 위해 이미 귀국한 105명의 계절노동자들로부터 받은 집단 진술서 내용은 다음과 같습니다. '근로 계약서에 명시된 조건에 따라 임금을 전액 지체 없이 수령했음을 확인한다. 고용 기간 동안 모든 초과 근무에 대해 고용 계약서 및 관련 기준에 따라 적절한 보상을 받았음을 확인한다. 임금 계산, 지급 방법 및 지급 일정에 대해 충분한 정보를 받았으며, 모든 임금 및 초과 근무 수당이 지급되었음을 인정한다. 진술서 작성일 현재, 누구도 임금, 초과 근무 수당 또는 기타 관련 고용 조건에 대해 어떠한 불만, 이의 또는 분쟁도 없다.' 이에 대해, 지난달 20일 성평등가족부 산하 중앙인신매매등피해자권익보호기관 사례 판정위원회에서 '인신매매 피해자 확인'을 받은 피해자는 이러한 진술이 사실과 다르다고 명확히 밝혔습니다. 피해자의 동료 조이(가명) 또한 이러한 사실을 확인하며 다음과 같이 말했습니다. '문제가 없었다면 굳이 받아야 할 이유가 없는 진술서다. 개인도 아닌 단체 진술서라는 것이 말이 되는가. 지자체가 현지에서 계절노동자 선발, 훈련 등을 담당하고, 국내 입국 후 일상생활 관리, 급여 관리 등을 주요 임무로 명시한 코디네이터 임명장을 발행했다고 들었다. 하지만 실제로 브로커가 우리를 면접하고 선발했다. 급여 계산 등과 관련하여 어떠한 정보도 제공받은 적이 없다.' 한편, 고흥군은 노동력 착취로 인한 인신매매 피해자가 발생한 이후에도 지역 내에서 누군가가 계절노동자들을 찾아다니며 '임금 공제 및 제3자 지급 요청서'에 서명을 요구하고 있다는 사실을 확인하고, 지난달 27일에 관련 사실을 관계 당국에 신고했다고 밝혔습니다. '본인은 위 채무 상환을 위하여, 현재 근무 중인 사업장의 임금 중 일부를 공제하여 아래 제3자에게 지급하는 것을 본인의 자발적인 의사로 요청 및 동의합니다.' 이 지급 요청서는 근로기준법 제43조의 임금 지급 원칙을 명백히 위반합니다. 해당 조항에 따르면, 임금은 통화로 직접 노동자에게 그 전액을 지급해야 합니다. 사용자는 노동자에게 임금을 직접 지급해야 하며, 제3자에게 지급하는 것은 원칙적으로 금지됩니다. 또한, 사용자는 노동자에게 임금을 전액 지급해야 하며, 4대 보험료와 같은 법령 공제나 단체협약에 특별한 규정이 있는 경우에만 일부 공제가 가능합니다. 근로기준법을 위반할 경우, 3년 이하의 징역형 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다. 이러한 원칙은 노동자의 경제적 안정과 권리 보호를 위한 것입니다. 브로커들이 근로기준법 등 관계 법령을 지키지 않는 상황에서, 주무 부처인 법무부의 대응은 오히려 거꾸로 가고 있다는 비판을 피하기 어렵습니다. 인권은 선택이 아닌 필수 경쟁력입니다





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계절노동자 강제노동 인신매매 수산물 수출 인권 침해

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