계약통화 기준 원유가 84% 급등: 1차 오일쇼크 이후 52년 만에 최고

중동 전쟁 여파로 국제 유가와 환율이 급등하면서 수입 물가가 28년여 만에 최대 폭으로 상승. 원유 가격은 계약통화 기준 1974년 오일쇼크 이후 최고치를 기록.

지난달 중동 전쟁의 여파로 국제 유가와 원·달러 환율이 동시에 급등하면서 수입 물가 가 28년여 만에 최대 폭으로 상승했다. 한국은행이 15일 발표한 수출입물가지수에 따르면 3월 수입물가지수(원화 기준·2020년=100)는 169.38로 전월(145.88)보다 16.1% 상승했다. 이는 1998년 1월(17.8%) 이후 28년 2개월 만의 최고 상승률이며, 상승세는 지난해 7월 이후 9개월째 이어졌다.

품목별로는 원재료 가운데 원유 등 광산품이 44.2% 급등했고, 중간재에서는 석탄·석유제품(37.4%)과 화학제품(10.7%)이 상승을 주도했다. 세부적으로 원유(88.5%), 나프타(46.1%), 제트유(67.1%) 등 에너지 관련 품목이 큰 폭으로 뛰었다. 특히 원유 가격은 원화 기준 지수가 통계 작성 이래 최고치를 기록했고, 계약통화 기준 상승률도 1974년 오일쇼크 이후 52년 2개월만에 가장 높은 수준을 나타냈다.

유가와 환율 상승이 동시에 작용한 영향이 컸다. 두바이유 월평균 가격은 2월 배럴당 68.40달러에서 3월 128.52달러로 87.9% 급등했고, 원·달러 환율도 같은 기간 1449.32원에서 1486.64원으로 2.6% 올랐다. 이문희 한은 물가통계팀장은 4월 1일부터 13일까지 두바이유 평균 가격이 전월 평균보다 14.8% 하락했지만, 환율은 같은 기간 1.0% 상승했다며 미국·이란 협상 결과가 불확실하고 당분간 원자재 공급 차질이 완전히 해소되기 어려운 점 등을 고려하면 4월 수입 물가 향방은 아직 예상하기 어렵다고 말했다.

수출 물가 역시 큰 폭으로 상승했다. 3월 수출물가지수는 173.86으로 전월보다 16.3% 올라 역시 1998년 1월 이후 28년 2개월 만에 최대 상승률을 기록했다. 석탄·석유제품(88.7%), 화학제품(13.9%), 컴퓨터·전자·광학기기(12.7%) 등이 상승을 이끌었으며, 경유(120.7%), 제트유(93.5%), 에틸렌(85.8%), D램(21.8%), 플래시메모리(28.2%) 등이 크게 올랐다. 이러한 수출 물가 상승은 국내 기업들의 생산 비용 증가와 연결되어, 향후 물가 상승 압력으로 작용할 가능성이 있다. 특히, 에너지 가격 급등은 산업 전반에 걸쳐 비용 상승을 야기하며, 이는 최종 소비재 가격 상승으로 이어질 수 있다. 따라서 정부는 유가 및 환율 변동에 대한 면밀한 모니터링을 통해 물가 안정을 위한 정책적 노력을 강화해야 한다.

교역조건은 개선됐다. 순상품교역조건지수는 113.69로 1년 전보다 22.8% 상승했는데, 수출가격 상승률(23.4%)이 수입가격 상승률(0.5%)을 웃돈 영향이다. 이 팀장은 교역조건지수를 산출할 때 수입 물가 지수는 통관 시점 기준으로 산출하는데, 원유나 석유제품은 수입 계약 후 실제 한국 세관 통관까지 1개월 정도 시차가 있어 3월의 경우 국제 유가나 석유제품 가격 상승이 통관 시점 기준 수입 물가에 크게 반영되지 않았다고 설명했다. 소득교역조건지수도 수출물량 증가와 교역조건 개선이 겹치며 50.9% 상승한 168.61을 기록했다. 이러한 교역 조건 개선은 한국 경제의 긍정적인 신호로 해석될 수 있지만, 유가 및 환율 변동의 불확실성이 지속되는 상황에서 섣부른 낙관은 경계해야 한다. 정부는 수출 경쟁력 강화를 위한 지원 정책과 함께, 수입 물가 안정을 위한 다양한 방안을 모색해야 할 것이다. 또한, 국제 유가 변동에 따른 기업들의 피해를 최소화하기 위한 금융 지원 방안 등도 고려해야 한다





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