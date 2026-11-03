계약결혼 최정현 몰카 논란, 제작진 방송 송출로 사생활 침해 비판

예능 계약결혼 출 연자인 최정현이 가상 아내 정민현 몰래카메라 설치 사실이 드러나 큰 논란이 되고 있다. 제작진의 방송 송출까지 겹치며 출연자 보호 및 사생활 침해 문제가 심각하게 제기되고 있다.

예능 프로그램 계약결혼 에 출 연한 배우 최정현 이 가상 배우자 국화 정민현 의 사생활을 침해하는 몰카 설치 사실이 확인되면서 큰 파장을 일으키고 있다. KBS Joy와 MBC에브리원 이 공동 제작한 이 프로그램은 출연자들이 가상 부부 관계로 가정하여 함께 생활하는 콘텐츠를 선보이고 있다.

최정현은 지난 2일 방송된 분량에서 정민현과 신혼집 거실에서 식사 준비 등 다정한 시간을 보내던 중, 본인의 휴대전화로 카메라를 조작하는 모습이 포착되었다. 정민현이 의아한 표정으로 이유를 묻자, 최정현은 두 사람의 모습을 개인적으로 간직하기 위해 미리 설치한 카메라로 촬영 중이라고 밝혔다.

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최정현 몰카 설치 정황과 정민현의 당황

최정현은 촬영 목적에 대해 " 기념하려고 했다"며 "나중에 지우라고 하면 지우겠다"고 해명했으나, 정민현은 즉시 경각심을 드러내며 강한 불쾌감을 표시했다. 정민현은 "CCTV 같은 느낌이었다. 내가 몰랐으니까"라며 "본인이 촬영하고 싶다고 해도 제 모습이 담기는 거니까 저한테 얘기하고 설치하는 게 맞다"고 선을 그었다.

초기에는 민감한 반응을 보이지 않던 최정현은 정민현이 정색하는 모습을 보고 "민감하시네요"라는 농담을 건넸다. 하지만 정민현의 우려가 지속되자 최정현은 "싹 다 지울게. 내가 잘못했어. 인정해. 깊게 생각하지 못했다"며 즉석에서 사과의 뜻을 전했다.

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이틀간의 무단 촬영과 제작진의 방송 송출

문제는 이 사안이 단발성이 아니라는 점이었다. 확인된 바에 따르면 몰카는 하루가 아닌 이틀 동안 지속되어 설치 및 촬영되었다. 정민현은 "그걸 얘기하지 않고 이틀 동안 가만히 찍었다는 자체가 나랑 생각이 다른 사람인가 싶었다"며 깊은 실망을 표시했다.

정민현은 "이런 것까지 얘기해 줘야 하나 싶었다. 이런 사람이랑 살 수 있을까 하는 생각도 들었다"며 향후 공동 생활에 대한 우려를 내비쳤다. 최정현은 "너무 깊게 생각하지 못했다. 좋은 쪽으로만 생각하다가 이런 부분을 간과했다"며 뒤늦게 자신의 행동이 얼마나 위험했는지 인정했다.

두 사람은 이틀 동안 촬영된 영상을 함께 확인했고, 정민현은 영상이 삭제된 메모리 카드를 직접 전달받은 후 자리를 떠났다. 이를 지켜보던 다른 출연진들 역시 사전 동의 없이 이루어진 촬영에 대해 우려를 표명하며 사건의 중대성을 인정했다.

SNS 통한 공식 사과와 제작진의 책임 논란

논란이 일자 최정현은 3일 소셜 미디어를 통해 국화 정민현에게 진심으로 사과한다고 밝혔다. 그는 "민현님께 진심으로 사과드린다. 촬영 당시에도 잘못을 인정하고 사과했다. 지금도 미안한 마음뿐이다. 변명의 여지가 없는 나의 잘못"이라고 밝혔다.

최정현은 이어 "나쁜 의도는 아니었다 하더라도, 함께 지내는 공간에서 상대방의 동의부터 구했어야 한다는 당연한 배려를 놓친 것은 변명의 여지가 없는 나의 잘못이다"라고 반성했다. 그는 의도가 어떠had든 상대방이 모르게 일상이 담긴다는 것 자체가 불편하고 상처가 될 수 있다는 점을 깊이 헤아리지 못했다고 인정했다.

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하지만 가장 큰 문제는 제작진의 대응 방식이다. 제작진은 해당 몰카 촬영 장면을 그대로 방송에 송출했다. 출연자 보호 차원에서 민감한 소재를 다루거나 수정해야 한다는 지적이 제기되며, 제작진의 윤리성이 심각한 도마 위에 올랐다.

정민현은 단순 삭제 약속만으로는 안심하기 어렵다며 "눈앞에서 다 지웠으면 좋겠다"고 요구했고, 최정현 역시 이에 따랐다. 그러나 이미 방영된 콘텐츠는 시청자들에게 전달되었고, 이로 인해 발생한 사회적 비판은 수습하기 어려운 양상이다.

시청자 사과와 향후 행보에 대한 우려

최정현은 "여러 비판을 받으면서 내가 얼마나 생각이 짧았는지 다시 한번 느끼고 있다. 앞으로는 어떤 관계에서든 상대방의 의사를 먼저 묻고 존중하는 사람이 되겠다"며 향후 인간관계에 대한 다짐을 덧붙였다. 그는 마지막으로 "민현님께 다시 한번 진심으로 사과드리며, 불편함을 느끼셨을 시청자 여러분께도 죄송한 마음을 전한다"고 밝혔다.

이번 사건은 예능 프로그램이 가진 엔터테인먼트적 가치와 출연자의 사생활 보호권 사이의 긴장 관계를 다시 한번 드러냈다. 특히 가상 부부라는 설정 하에 이루어진 생활 속에서 사전 동의 절차가 소홀해진 점은 향후 유사 프로그램 운영 시 교훈으로 작용할 전망이다.