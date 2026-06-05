경희대 의상학과, AI×패션 융합 교육 성과 공유 및 졸업작품 패션쇼 개최

경희대학교 생활과학대학 의상학과가 AI·패션 테크 기업 및 유관 기관과 함께 'AI × Fashion Innovation Partnership Meet-Up'을 열고 제46회 졸업작품 패션쇼 'Beyond Human'을 선보였다. 생성형 AI, 3D 가상의류 등 디지털 기술을 활용한 교육 혁신과 산학협력 성과를 공유하며 미래 패션 인재 양성에 박차를 가하고 있다.

경희대학교 생활과학대학 의상학과는 지난 5월 29일 평화의전당에서 AI와 패션 산업의 융합을 주제로 한 'AI × Fashion Innovation Partnership Meet-Up' 및 제46회 졸업작품 패션쇼 'Beyond Human'을 성황리에 개최했다.

본 행사는 의상학과와 오랫동안 협력해 온 AI·패션 테크 기업, 서울 RISE 사업단, 동문 창업기업 및 패션 전문 미디어 관계자들을 한 자리에 초청, 디지털 패션 교육의 성과를 공유하고 향후 산학협력의 발전 방향을 모색하기 위해 마련된 자리였다. 행사는 우선 전문가들이 참석한 가운데 교류회 형식으로 진행되었으며, 이후 참석자들이 모두 자리하여 졸업작품 패션쇼를 함께 관람하는 순서로 이어졌다.

참석 기업 및 기관으로는 ㈜스튜디오랩, ㈜미타운, ㈜Code-Create, ㈜메타뱅크, ㈜Faddit, ㈜유스하이텍 등 AI와 패션 테크 분야 협력기업을 비롯하여, 지속가능패션 기업인 ㈜에이엠컴퍼니, 동문 창업 패션기업 ERTR 및 ㈜All in Complete, 그리고 패션 전문 미디어 관계자들이 자리했다. 의상학과는 그동안 이러한 기업들과의 긴밀한 협력을 통해 AI 기반 패션디자인, 3D 가상의류 제작, AI 렌더링, 가상 피팅, 디지털 콘텐츠 제작 등 실무 중심의 교육 과정을 지속적으로 확대해왔다.

윤여준 경희대학교 서울캠퍼스 교무처장은 축사에서 "AI를 비롯한 기술 변화가 매우 빠른 시대인 만큼, 대학 또한 학문 분야와 조직의 경계를 넘어 함께 발전할 수 있는 새로운 방식을 모색해야 한다"고 강조했다. 김태경 서울 RISE 사업단 AI 교육지원센터장은 AI 융복합 교육의 중요성을 역설하며, 이러한 교육이 미래 패션 산업을 이끌어갈 인재 양성에 필수적이라고 언급했다.

의상학과는 대학혁신지원사업 Nexus를 통해 AI 및 3D 전문 소프트웨어를 정규 수업에 도입했으며, 별도로 'Digital Fashion Tech Creation 콘테스트'를 운영하며 학생들의 디지털 패션 실무 역량을 강화하고 있다. 주요 교과목에서는 AI 패션디자인 도구, CLO 3D, 3D 스캐닝, AI 렌더링, 가상 피팅 솔루션 등을 활용한 Hands-on 실습이 활발히 진행되고 있다. 또한 RISE 사업단과 협력하여 '경희 패션 크리에이터' 사업을 운영, 브랜드 기획부터 제품 제작, 마케팅 및 유통에 이르는 전 과정을 경험할 수 있는 창업 교육 프로그램을 지원하고 있다.

이어진 제46회 졸업작품 패션쇼 'Beyond Human'에는 졸업 예정자 63명이 8개 팀으로 구성되어 총 126벌의 작품을 무대에 올렸다. 학생들은 생성형 AI 디자인 도구, 3D 가상의류 제작 기술, AI 렌더링, 가상 피팅 솔루션 등을 적극 활용하여 작품의 완성도를 한 단계 끌어올렸다. 특히 이번 패션쇼의 무대 영상은 학생들이 직접 생성형 AI 기반 이미지 제작 및 영상 편집 기술을 활용하여 기획·제작하는 등 전반적인 디지털 기술 활용이 두드러졌다.

송화경 의상학과장은 "의상학과는 AI와 디지털 기술을 활용한 교육 혁신과 산학협력을 통해 학생들이 미래 패션 산업의 변화에 유연하게 대응하고 주도할 수 있는 역량을 키우도록 다각도로 지원하고 있다"며 "앞으로도 산업계와의 연계를 더욱 확대해 나갈 것"이라고 포부를 밝혔다. 한편 이번 행사와 패션쇼에 대해 김나혜 인턴기자가 취재했다





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