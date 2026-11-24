생성형 AI 논란으로 문학계 규정이 빠르게 변화하고 있습니다. 경향신문을 비롯한 주요 신춘문예 주관사들이 AI 사용 여부 명시 및 창작 과정 면접 확인을 의무화하며 대응책을 강화하고 있습니다.

경향신문 을 비롯한 신춘문예 주관 문학지들이 생성형 인공지능(AI)의 창작 영역 침투에 적극 대응하며 평가 규정을 대폭 강화하고 있습니다. AI를 활용한 작품이 당선권에 진입하거나 부정행위로 suspicion을 받으면서, 문학계 는 인간 작가의 순수한 창작 가치를 보호하기 위한 새로운 기준을 마련하고 있습니다. 이러한 움직임은 단순한 기술 규제를 넘어, 디지털 시대에 문학이 나아가야 할 방향을 설정하는 중요한 분기점으로 평가받고 있습니다.

AI 사용 전수 조사 및 면접 확인 절차 도입

경향신문은 2027 신춘문예 공고문을 통해 응모자 전원에게 AI 사용 사실을 명확히 공개할 것을 의무화했습니다. 작품 집필 과정에서 AI를 활용한 경우, 응모자는 사용한 도구와 활용 목적, 그리고 그 범위를 구체적으로 밝혀야 하며, 미사용 시에는 명시적으로 '사용하지 않음'이라고 표기해야 합니다. 이러한 조치는 AI 보조 도구가 문학 창작의 보조적 수단으로 널리 쓰이는 현실을 반영한初の 시도로, 투명성 확보를 최우선 과제로 삼았습니다.

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심사위원단은 당선 후보작에 대해 작품의 창작 과정 및 AI 활용 내역을 확인하기 위한 유선 면접 또는 추가 자료 제출을 요청할 수 있는 권한을 갖게 되었습니다. 만약 AI 활용 사실을 고의로 누락하거나 활용 범위를 허위로 기재한 사실이 확인될 경우, 해당 응모자는 당선 취소라는 엄격한 제재를 받게 됩니다. 이는 단순한 서류 심사를 넘어, 작품의 진정성을 검증하기 위한 심층 절차가 되었다는 점을 시사합니다.

문인 및 출판계의 AI 대응 입장과 논쟁

문학계에서는 AI 사용 여부를 명시하라는 규정이 필연적인 결과라는 공감대가 형성되어 있습니다. 기성 작가들 중에서는 자료 조사나 작품 개요 작성에 AI를 활용하는 사례가 늘고 있어, 이를 완전 금지하는 것이 오히려 비현실적이라는 의견도 존재합니다. 소설가 황석영은 올해 초 집필 과정에서 AI를 보조적 도구로 활용한다고 공개한 바 있으며, 작품 구상 단계에서 AI와 대화하며 아이디어를 발전시키는 작가들도 적지 않습니다.

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그러나 창작자의 의도와 상관없이 AI가 불법적으로 학습한 데이터를 기반으로 결과를 내놓는 문제는 윤리적 논란을 빚고 있습니다. 앤트로픽이 개발한 생성형 AI 클로드가 한강 작가의 작품을 비롯한 유명 작가들의 서적을 디지털 복제본 형태로 불법 다운로드한 사실이 알려져, AI 학습의 원천이 되는 저작권 침해 문제가 불거졌습니다. 이로 인해 기존 저작물을 불법 학습해 내놓은 결과를 이용하는 것이 과연 정당한지, 출판 업계와 문학계의 시선은 더 차가워지고 있습니다.

지난해 경향신문 신춘문예 심사에 참여한 한 소설가는 "AI를 쓰지 않아야 한다는 것은 당연한 것인데, 당연한 일을 하지 말라고 경고하는 것이 이상하다"며 기존 규제의 모호함을 지적하기도 했습니다. 이는 AI 사용 여부를 명시하는 것이 새로운 규제를 만든 것이 아니라, 숨겨진 사실을 드러내어 공정한 경쟁을 유지하려는 노력임을 보여줍니다. 정부 차원에서는 교육 단계부터 AI 활용 능력을 권장하고 있으나, 저작 활동의 근간인 문학 영역에서는 이를 인간 지식 생산의 고유 영역으로 보호해야 한다는 인식이 강합니다.

국제적 동향 및 공모전 구조 변화의 영향

국내 문학 공모전에 AI 사용 금지 또는 명시 조항이 도입된 시점은 2023년 즈음으로, 챗 GPT 출시 이후 글쓰기 영역에서 AI의 능력이 비약적으로 발전하던 시기와 맞물립니다. 1946년에 공고된 경향신문 제1회 신춘문예 이래로 이어져 온 전통이 AI 시대에 어떻게 재정의될지 주목받고 있습니다. 특히 프랑스 공쿠르상의 경우, 1차 후보에 올랐다가 AI 집필 의혹이 제기된 텔리송 오렐리앵의 작품을 최종 후보에서 제외했으며, 출판한 캐나다 출판사도 서적에 AI가 사용된 정황을 확인하고 계약 해지하는 등의 사례가 발생했습니다.

국내 한 문학 공모전에서도 AI를 사용한 것으로 의심되는 작품이 본심에 올라 심사위원들의 논의를 거친 끝에 '당선작 없음'으로 마무리된 적이 있습니다. 이러한 현실 속에서 올해 신춘문예에는 대부분 주최사들이 당선 후보작에 대한 면접 확인 문구를 공고에 추가하여, 이전보다 더 강력한 감시 체계를 구축했습니다. 문학과지성사는 내년부터 AI 사용 가이드라인을 담은 문구를 추가할 계획이며, 창비는 지난해부터 AI 제작 작품을 응모할 수 없다고 명시하는 등 각 출판사별 대응 수위가 높아지고 있습니다.

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경향신문 신춘문예 접수 방식 변경 및 향후 전망

올해 79회를 맞는 경향신문 신춘문예는 접수 방식 또한 혁신적으로 변경했습니다. 원고 접수와 분류의 편의성과 공정성을 보완하기 위해 올해부터 우편 및 현장 접수를 폐지하고 온라인 접수만 받습니다. 이러한 디지털 전환은 AI 검증을 위한 데이터 관리의 효율성을 높이기 위한 결정으로 해석됩니다. 온라인 접수 마감일은 오는 12월4일까지로, 응모 요령과 상세 사항은 경향신문 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

문학평론가 김성신은 "문학과 출판에 닥친 AI의 부작용이 가시화된 것을 상징적으로 보여주는 장면"이라고 평가하며, 정부의 AI 기술 진흥 정책 속에서도 출판과 문학이 보호 장치 없이 무너지는 것은 문제라고 지적했습니다. 소설가 문지혁은 "네비게이션을 켜고 운전했다고 처벌할 수는 없지만, 정말 사람이 운전했는지 기계가 했는지 구별해야 한다"며, 앞으로 순문학 공모전은 인간 스스로 글을 만들어 낼 수 있는 이들 사이에서의 소규모 예술적 경연장으로 남을 것이라고 전망했습니다.