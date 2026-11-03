경향신문 창간 80주년 기획 '셸터': 국가폭력 속 연대의 역사

경향신문이 창간 80주년을 맞아 발간한 특별기획 '셸터'는 제주 4·3부터 5·18, 그리고 최근 탄핵 촛불집회까지 국가폭력 속에서 서로를 구한 연대의 역사를 조명합니다.

경향신문 은 창간 80주년을 기념하며 특별 기획 시리즈 '셸터: 서로를 구하다'를 오늘 소개한다. 이 기획은 한국 현대사에서 반복되어 온 국가폭력과 체제 탄압의 어두운 역사 속에서, 평범한 이들이 타인을 보호하고 연대해 온 발자취를 추적한다. 극단적인 가정극처럼 들리지만, 이는 해방 이후 이념 대립과 군사독재 시절 실제로 수없이 목격된 현실이었다.

제48년 제주 4·3과 전쟁기 민간인 학살 피해자 구출

제주 서귀포시 남원읍 신흥리에 전해지는 '몰라 구장' 김성홍의 이야기는 이러한 연대의 초기 사례다. 1948년 4·3 사건 당시 마을을 지키던 김 성홍은 군경의 심한 추궁에도 '모른다'며 억지로 답했고, 순경들에게 밥을 지어 먹이며 마을을 보호했다. 제주 사회는 좁은 지역 특성이 있어 이웃을 잘 알고 있었기에, 4·3으로 인한 학살과 고발의 비극이 극심했다. 그럼에도 많은 이들은 불이익을 각오하며 서로를 지켰다.

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한국전쟁기에도 이러한 구출의 역사는 지속되었다. 경남 김해 한림면에서는 최대성, 최대홍 형제가 창고에 갇혀 죽음을 기다리던 마을 사람들을 구출했다. 또한 충북 청주의 경찰 안만근 지서장은 보도연맹원들을 학살하라는 명령을 거부하고 사람들을 풀어주었다. 이들은 갇힌 이들이 무고한 민간인이라는 것을 잘 알았기에 위험을 무릅썼다.

1987년 6월10일 이전 독재 시대 시위대 보호 사례

1960년대부터 1980년대까지 독재 정권은 시민들의 시위를 총칼과 최루탄으로 진압했다. 그러나 흉흉한 분위기 속에서도 서로를 구하는 사람들은 꾸준히 등장했다. 1960년 4·19 혁명 당시 고등학생 정우화 씨는 총을 맞고 도망쳤을 때, 교회를 수색하려는 경찰에게 학생들이 저쪽으로 도망갔다고 거짓말하며 그를 숨겨준 교회 집사의 도움을 받았다.

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1979년 10월 부산·마산의 부마민주항쟁 당시, 국제시장 등 상인들은 진압 경찰에게 쫓기는 대학생들을 보호했다. 최루가루를 뒤집어쓴 학생들이 가게로 뛰어들면 셔터를 내리고 물과 음식을 제공했고, 이를 통해 경찰의 진압을 막아냈다. 이어 1980년 5월 광주 5·18 민주화운동 당시에는 미국인 선교사 찰스 베츠 헌틀리 목사 가족이 위협받는 청년들을 집 안다락방에 숨겨주었다. 막내딸 제니퍼의 기지로 군인들의 검문을 피할 수 있었고, 헌틀리 목사의 아내 마사는 경향신문과의 인터뷰에서 다시 그때로 돌아가도 그들을 보호할 것이라고 답했다.

향린교회의 지속적 쉼터 운영과 최근 탄핵 집회 지원

1970~1980년대 민주화 운동 수배자들을 보호했던 향린교회는 이후에도 다양한 사회적 소외계층의 '셸터(Shelter)' 역할을 수행해 왔다. 단속과 추방으로부터 미등록 이주노동자들을 보호하고, 용산참사와 같은 사회적 비극 현장에서 천막을 치며 사람들을 지켜왔다. 이러한 연대의 역사는 최근 윤석열 전 대통령 탄핵 촉구 집회에서도 다시금 확인되었다.

2024년 12·3 불법 계엄 이후, 향린교회는 3월부터 4월까지 밤늦게까지 광화문 근처에서 집회를 이어온 시민들에게 숙소와 샤워 시설을 무상으로 제공했다. 매일 10~20명의 시민이 향린교회를 찾아 씻고 잠을 잤으며, 밤새 진행된 집회 후 8월 13일에는 집회에 참여했던 유모 씨가 교회 앞에서 교회를 바라보는 모습이 포착되기도 했다.

연대의 순환과 민주주의를 지탱하는 인지상정

'연대(連帶)'란 서로 이어지는 띠를 뜻하며, 도움을 받은 이가 다시 다른 이에게 도움을 베푸는 순환이 일어난다. 한국전쟁기 안 지서장에게 학살을 피한 윤용원 씨는 인민군으로부터 안 지서장의 가족을 체포하라는 지시를 받았지만, 동생을 몰래 살려주었다. 4·19 시위 당시 도움을 받은 정우화 씨는 20년 후인 1980년 5월, 목포에서 역 앞에서 매일 열리던 시위에 나가 청년들을 응원했고, 최근에는 촛불집회와 응원봉 집회에 힘을 보태고 있다.

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민주주의의 위기가 지적되는 요즘, 경쟁과 각자도생이 강조되는 사회에서 타인을 돕는 행동은 손실로 여겨지기도 한다. 그러나 경향신문은 우리 마음속에 위기에 처한 사람을 외면하지 않는 측은지심과, 자신이 위험해질 줄 알면서도 다른 이를 구하려는 용기가 존재한다고 본다. 민주주의가 끝내 쓰러지지 않는 이유 또한 이러한 인지상정의 마음 때문일 수 있으며, 이 마음이 먼 훗날 닥쳐올 위기로부터 우리를 구해줄 수도 있다고 강조한다.