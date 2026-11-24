경찰청이 국무회의에서 5·18 민주화운동 진압 및 삼청교육대 관련 정부포상 173점을 취소했다고 밝혔다. 과거 부당한 공권력 행사로 수여된 훈장 등을 근절하고 피해자 사과 의지를 전했다.

경찰청 은 24일 국무회의를 열고 5·18 민주화운동 진압과 삼청교육대 관련 등 반헌법적 행위에 기여한 경찰관들에게 수여된 정부포상 173점을 일제히 취소하기로 의결했다고 밝혔다. 이는 과거 군사 정권 하에서 치안 활동을 이름으로 받은 포상들을 근대화 과정과 인권 증진 차원에서 재검토한 결과물이다.

173점 포상 취소 구체적 내역 및 대상

취소 대상이 된 정부포상은 총 104점이며, 여기에 정부포상과 연계된 장관 표창 69점이 포함돼 최종 취소 규모는 173점에 달한다. 구체적인 분포를 살펴보면 △삼청교육 관련 73점(72명) △5·18 민주화운동 진압 관련 18점(18명) △1980년 5·17 비상계엄 확대 조처 관련 8점(8명) △간첩 재심 무죄 사건 관련 5점(4명)으로 구성됐다.

Also read 엔비디아 스캔들: 미국, 싱가포르 기업 '메가스피드' 블랙리스트 추가 예정

이번 조치는 경찰청이 지난 2월부터 역대 경찰관에게 수여된 정부포상 10만여 건을 전수 조사해 민주화 운동 진압 등 반헌법적 행위로 받은 포상을 가려낸 작업의 일환이다. 앞서 지난 7월 21일 실시한 1차 취소에서는 남영동 대공분실에서 고문 수사를 주도한 박처원 전 치안감 등 20명에게 수여된 36점이 먼저 삭제된 바 있다.

상훈법 제8조 '거짓 공적' 근거와 주요 사례

경찰청은 이번 2차 취소를 위해 12·12 군사쿠데타 이후 신군부가 정권을 찬탈하고 체제를 유지하는 과정에서 벌어진 헌법 질서 파괴 및 인권 침해 사건을 중점적으로 검토했다고 밝혔다. 주요 판단 근거는 ▲5·18 민주화운동 진압에 관련된 행위 ▲삼청 계획 5호(삼청교육대) 추진 및 삼청사범 단속 ▲5·17 비상계엄 조치 뒤 계엄 업무에 관여한 행위 등으로 특정됐다.

Advertisement

경찰은 신군부의 반헌법적 행위에 기여한 것을 국가에 대한 공로로 인정할 수 없다는 입장에서, 상훈법 제8조에 따른 '거짓 공적'을 사유로 서훈 취소를 결정했다. 대표적인 사례로 이번 대상에 포함된 송동섭 전 전남도경찰국장(현 전남경찰청장)은 1983년 '광주사태 진압 및 치안 질서 유지'를 공적으로 홍조근정훈장을 받은 뒤, 경찰 서열 2위인 치안정감까지 승진한 경력을 지니고 있다.

경찰청의 사과 선언 및 향후 명예 회복 계획

경찰청은 과거 경찰의 부당한 공권력 행사로 고통받은 피해자와 유가족에게 진심 어린 사과의 뜻을 전했다. 특히 지난 5월 18일 당시 안병하 치안감 등 5·18 민주화운동 당시 강경 진압을 거부했던 순직경찰관 6명의 국립서울현충원 묘역을 참배했던 시점이 상기될 때, 진압 주체와 거부 주체의 차이를 명확히 하는 이번 조치는 의미가 깊다.

경찰청은 향후에도 위법한 국가권력 행사로 수여된 부적절한 정부포상을 지속적으로 발굴해 취소할 계획이다. 이와 더불어 과거 조치에 맞서다 징계나 퇴직 등 불이익을 당했던 경찰관들의 명예 회복도 함께 추진해, 경찰 내부의 반성적 성찰과 사회적 화해 기반을 마련한다는 방침이다.