경찰청, '경정 전문관 자격제' 도입 검토…계급정년 연장해 베테랑 수사경찰 활용

경찰청이 경정급 경찰관들의 계급정년을 연장하는 '경정 전문관 자격제' 도입을 검토 중이다. 중수청 출범을 앞두고 수사인력 유출을 막기 위한 조치로, 베테랑 수사경찰의 전문성을 활용하기 위한 방안이다. 이 제도는 경찰공무원법 제30조 제3항을 근거로 하며, 현재 경정의 계급정년은 14년이지만 전문관 자격을 취득하면 연장할 수 있다. 경찰청은 이 제도를 통해 숙련된 수사인력을 유지하고, 특히 변호사 자격을 가진 전문 인력을 확보하기 위한 대책도 마련 중이다. 다만 전문관 자격을 선택하는 것은 총경 승진을 포기하는 의미이므로, 추가적인 보상책이 필요하다는 지적도 있다.

경찰청 이 ‘ 경정 전문관 자격제 ’를 신설해 경정급 경찰관들이 계급정년 을 넘겨 근무할 수 있도록 하는 방안을 검토 중이다. 중대범죄수사청( 중수청 ) 출범을 앞두고 수사인력 유출 가능성이 커지자, ‘ 계급정년 ’을 일부 허물어 베테랑 수사경찰 사수에 나선 것으로 풀이된다.

경찰 등 설명을 7일 들어보면, 경찰청은 최근 ‘경정 전문관 자격제’ 도입을 검토하고 있다. 현재 경정의 계급정년(한 계급에 머물 수 있는 기간)은 14년이지만, 전문관 자격을 취득하면 이 기간을 넘겨 근무할 수 있도록 하는 것이 골자다. 경정은 일선 경찰서의 과장, 시·도경찰청의 계장급에 해당한다. 이 제도는 경찰공무원법 제30조 제3항에 명시된 ‘수사·정보·외사 등 특수 부문에 근무하는 경정 및 총경은 4년의 범위에서 계급정년을 연장할 수 있다’는 조항을 근거로 삼는다.

법령은 있지만 이제껏 계급정년 연장이 실제로 이뤄진 사례는 없다. 계급정년이 임박하면 비수사 부서나 한직을 떠돌다 경찰을 떠나는 관례가 지속된 탓이다.

‘경정 전문관 자격제’는 이들의 역량에 걸맞은 자격을 부여해 특히 베테랑 수사경찰의 전문성을 활용해야 한다는 취지다. 경찰청 관계자는 지난달 20일 국가경찰위원회 회의에서 “경정급 수사 간부라면 수사부서에서 장기간 근무한 만큼 충분한 전문성과 역량을 갖췄다”며 “이들이 10년이 넘도록 총경으로 승진하지 못하면 보직 관리 등을 이유로 비수사 부서로 전보하는 경우가 있는데, 몇년 더 우수한 수사인력으로 활용하자는 것”이라고 설명했다. 오는 10월 ‘계급정년이 없는’ 중수청 출범을 앞두고, 숙련된 수사 인력이 대거 유출될 수 있다는 위기감도 제도 검토 배경으로 거론된다.

특히 20대 중반에 임용되는 경찰대·간부후보생 출신 경정들은 총경 승진에 실패할 경우 이르면 50대 초반에 퇴직해야 한다. 이 때문에 경찰 내부에서는 정년에 임박한 경정급 경찰들이 중수청으로 대거 이동할 수 있다는 관측이 꾸준히 제기됐다. 한 경정급 경찰관은 “계급정년이 임박한 11∼12년차 경정 입장에서 중수청은 매력적인 대안이 될 수밖에 없다”며 “전문관 제도로 근무 기간을 3∼4년 연장해준다면 익숙한 조직을 떠날 이유가 상당 부분 사라질 것”이라고 말했다.

최근 김병기·쿠팡·하이브 등 주요 수사가 표류하면서 경찰 수사력이 도마에 오른 상황에서, ‘경정 전문관제’는 대개 경감 계급으로 임용된 뒤 상당수가 경정에 포진해 있는 변호사 자격을 가진 전문 인력을 붙잡을 유인책이 될 수도 있다. 이들은 경찰 수사에 있어 혐의 적용과 수사 방향을 정하는 핵심 역할을 하지만, 중수청·로펌 등으로의 이직 가능성도 크다. 경찰은 로스쿨 교육 기간을 연수 휴직으로 인정하는 ‘법률 전문인력 육성체계 구축안’과 변호사 출신 경감들의 승진 기회를 확대하는 인사 개선안 등 법조 인력 확보를 위한 전방위적인 대책도 검토 중이다.

다만 제도의 실효성을 높이기 위한 추가 보상책이 필요하다는 지적도 있다. 전문관 자격을 선택하는 것은 사실상 총경 승진을 포기한다는 의미이기 때문이다. 한 국가경찰위원은 “전문관은 총경 승진이 제한되는 대신 계급정년 연장 기회를 부여받을 수 있는 것인데, 전문관에게 수당 등 금전적 보상이나 다른 인센티브를 강구해야 한다”고 말했다





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