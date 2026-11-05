경찰청, 허위 테러 협박 작성자 4명 상대 손해배상 소송 제기

경찰청이 카카오 판교 사옥과 KT 본사 등을 겨냥한 협박 글·메일 작성자 4명을 상대로 총 2657만원의 손해배상 소송을 제기했다. 공중협박죄 시행 이후 허위 협박과 거짓 신고로 낭비된 경찰력에 형사처벌과 함께 민사상 책임도 묻겠다는 취지다.

경찰청 이 다중이용시설과 기업을 겨냥한 허위 테러 협박 작성자 4명을 상대로 총 2657만원의 손해배상 청구 소송을 제기했다. 경찰청 은 5일 이같이 밝히며, 공중협박과 거짓 신고로 경찰력이 낭비된 데 대해 형사처벌에 더해 민사상 책임까지 묻겠다는 방침을 분명히 했다. 앞서 지난해 12월 15일에는 경기 성남시 분당구 카카오 판교 사옥 에 폭발물을 설치했다는 협박성 메시지가 접수돼 경찰이 건물을 통제하는 일이 있었다.

이번 소송은 허위 협박이 반복되는 상황에서 나온 조치다. 경찰청은 다중이용시설과 기업을 상대로 한 폭파 및 테러 협박 글과 메일이 잇따르자, 작성자 개인에게 직접 비용을 청구하는 방식을 택했다. 협박으로 출동한 경찰 인력과 행정력의 손실을 사법적으로 회복하겠다는 것이 핵심 취지다.

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4명 상대 총 2657만원 손해배상 청구 내역

경찰청은 4명을 상대로 한 손해배상 청구액을 합산해 총 2657만원을 청구했다. 경찰청은 지난달 이들을 상대로 소송을 제기했다고 5일 밝혔으며, 소송 대상에는 동덕여대 칼부림 협박 글 게시자와 KT 본사 및 카카오 등 기업에 폭파 협박 메일을 보낸 작성자, 잠실야구장 테러 협박 글 게시자가 포함됐다.

동덕여대 사건의 게시자에게는 347만원이 청구됐다. 지난해 12월 동덕여대의 남녀공학 전환을 둘러싼 갈등이 이어지던 당시, 이 게시자는 사회관계망서비스(SNS)에 'Ready for school'이라는 문구와 함께 가방 속 흉기 사진을 올려 칼부림을 암시했다. 경찰은 지난달 28일 서울중앙지법에 소장을 제출했다.

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지난해 12월부터 올해 2월까지 KT 본사와 카카오, 네이버, 삼성전자, 토스뱅크 등에 10차례에 걸쳐 폭파 협박 메일을 보낸 작성자에게는 2022만원이 청구돼 가장 큰 금액을 기록했다. 이 소송은 지난달 28일 수원지법 안양지원에 제기됐다. 이 밖에 지난해 10월 스레드에 한화 팬들을 겨냥해 폭력을 암시하는 글을 올린 게시자에게 175만원, 올해 1월 KT 본사를 폭파하겠다는 협박 메일을 보낸 또 다른 작성자에게 113만원의 배상이 각각 요구됐다.

공중협박죄 시행 이후 민사 책임 강화 방침

경찰청은 지난해 3월 공중협박죄가 시행된 이후 허위 협박과 거짓 신고로 인한 경찰력 낭비를 막기 위해 시도경찰청별 손해배상 심의위원회를 운영하고 있다. 이 위원회는 협박 사건별로 출동에 따른 비용과 손해를 검토해 소송 여부를 판단하는 역할을 맡고 있다.

경찰청은 입장문을 통해 공중협박과 거짓 신고로 국민 불안을 야기하고 경찰 행정력 낭비를 초래하는 행위에 대해 형사처벌뿐 아니라 손해배상 청구도 적극적으로 검토해 엄정하게 대응하겠다는 뜻을 밝혔다. 형사 절차와 민사 청구를 함께 가동해 협박 행위의 비용을 작성자에게 되돌리겠다는 구상이다.

기존 5건 소송 성과와 항소심 진행 상황

이번 4건에 앞서 경찰청은 이미 5건의 손해배상 소송을 제기한 상태다. 이 가운데 지난해 8월 신세계백화점 폭파 협박 글 게시자를 상대로 한 소송에서는 전부 승소해, 경찰관 출동에 따른 기본급여 등을 포함한 손해배상액 1200여만원을 전액 환수했다.

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야탑역 살인 예고 글 게시자를 상대로 한 소송은 1심에서 일부 승소했으며, 현재 항소심이 진행 중이다. 경찰청은 이번에 제기한 4건의 소송도 같은 방식으로 절차를 밟아 결과를 가려나갈 계획이다.