경찰, 6개월간 사이버성폭력범죄 집중 단속…1500명 검거·10대 비중 절반

경찰청이 2023년 11월부터 6개월간 진행한 사이버성폭력범죄 집중 단속에서 1,506명을 검거하고 87명을 구속했다. 피의자 중 10대가 46.9%로 가장 많았으며, 해외 불법사이트와 SNS 기반 성착취물 유포에 수사 역량을 집중했다. 위장수사 건수 증가와 해외 '테이크 잇 다운' 법안 적용을 통한 피해 영상물 삭제 요구 등 새로운 대응책도 도입됐다.

서울 서대문구 경찰청 앞에 걸린 깃발이 바람에 휘날리는 모습이 눈에 띈다. 한수빈 기자가 전하는 바에 따르면, 경찰청 국가수사본부는 사이버성폭력 범죄에 대한 집중 단속을 지난 11월부터 6개월간 진행한 결과, 총 1,506명을 검거하고 그 중 87명을 구속했다고 16일 밝혔다.

이번 발표는 10월까지 이어질 예정인 집중 단속의 중간 성과를 최초로 공개한 것이며, 특히 10대 청소년이 절반에 육박하는 높은 비율을 차지한 점이 큰 관심을 받고 있다. 이번 단속은 상반기 동안 '해외 서버 기반 불법사이트'와 '해외 SNS·플랫폼을 통한 성착취물 유포'라는 두 축에 수사 역량을 집중했다. 영리 목적으로 8개 불법 성착취물 유포 사이트를 운영한 피의자 2명과 텔레그램 등 SNS에 비공개 채널을 만들어 성착취물과 신상 정보를 의뢰받아 유포한 이른바 '박제방' 운영자 3명을 검거했다.

또한, 6월부터 디지털 성범죄자에 대한 위장수사가 법적으로 허용되면서 위장수사 건수는 전년 대비 246% 상승한 337건에 달했으며, 이 과정에서 181명의 추가 검거와 17명의 구속이 이뤄졌다. 피의자 연령별 현황을 살펴보면, 10대가 46.9%(723명)로 가장 많았고, 이어 20대(31.2%, 481명), 30대(14.4%, 222명), 40대(4.7%, 73명), 50대(2.7%, 42명) 순으로 나타났다. 이처럼 10~20대가 차지하는 비중이 높아진 점을 감안해 경찰은 사이버 예방 교육과 청소년 대상 온라인 홍보 등 예방 활동을 병행하고 있다.

단속 기간 동안 방송·미디어·통신심의위원회에 제출된 피해 영상물 삭제·차단 요청 건수는 전년 동기 대비 49% 증가한 37,687건에 이르렀다. 또한, 미국에서 시행 중인 '테이크 잇 다운(Take‑It‑Down)' 법안에 발맞춰 경찰은 해외 호스팅 업체를 상대로도 불법 영상물 삭제를 요구하는 등 피해자 보호에 총력을 기울이고 있다. 박우현 사이버수사심의관은 "정보통신 기술의 발달로 추적 회피 수법이 고도화하고 있으나, 국제 공조를 통해 불법 사이트 운영자를 반드시 법의 심판대에 세우겠다"며, "플랫폼의 조치 의무 위반에 대해 실효성 있는 제재를 강화하고 피해자 보호에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

이번 단속은 디지털 성범죄의 심각성을 재조명하고, 청소년 보호와 국제 협력의 필요성을 다시 한 번 환기시키는 계기가 될 것으로 기대된다





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사이버성폭력 청소년범죄 디지털성범죄 국제공조 피해자보호

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