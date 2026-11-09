경찰, 아주대병원 압수수색 논란에 의료 안전 지침 마련

경찰청이 아주대병원 압수수색 사태를 계기로 의료 현장의 환자 안전을 보장하는 수사지침을 마련한다고 밝혔다. 필수 의료의 특수성을 반영한 구체적인 절차와 향후 정책 방향을 살펴본다.

경찰이 의료 현장에서의 압수수색 절차와 관련해 환자 안전 및 진료 연속성 보장을 위한 신규 수사지침 마련에 나섰다. 이는 아주대병원 소아전문응급의료센터 압수수색을 둘러싼 의료계의 강력한 반발과 관련이 깊으며, 향후 필수의료 현장의 수사 방식을 근본적으로 재편할 전망이다.

아주대병원 사건과 의료계 갈등 배경

아주대병원 압수수색은 지난 7월부터 8월까지 청색증 증세를 보이며 아주대병원 소아응급실에서 치료를 받다 사망한 생후 4개월 영아 사건과 직결되어 있다. 유족 측이 의료진을 고소하면서 진행되었으며, 경찰은 영아의 사망 원인을 규명하고 진료기록을 확보하기 위해 법원 영장을 발부받아 조사에 착수했다.

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병원 측과 소아응급의료진은 경찰의 압수수색이 분초를 다투는 응급실 환경에서 진행되어 진료 공백이 발생했고, 이는 환자 안전을 직접적으로 위협했다고 주장하며 강력히 반발했다. 특히 필수의료 현장에서 경찰 수사가 빈번히 이루어질 경우 의료진에게 과도한 부담을 줄 수 있다는 우려가 의학계에서 제기되어 왔다.

김종철 후보자의 지침 마련 발표

김종철 경찰청장 직무대행은 9일 열린 경찰청 기자간담회에서 서면 답변을 통해 이 같은 상황을 인지하고 있다고 밝혔다. 김 직무대행은 필수 의료 현장의 특수성을 고려하여 환자 안전과 진료 연속성을 보장할 방안을 현재 준비 중이라고 확언했다.

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검토 중인 세부 방안에는 112 신고 출동 시 관리자와의 사전 협의 절차가 포함된다. 또한 긴급 진료 시 환자 안전을 최우선으로 하고, 압수수색이 불가피할 경우 비진료 공간을 우선으로 집행하는 원칙이 수립될 계획이다.

김 직무대행은 현장에서의 실제 집행 과정에 대해 병원과 사전 협의를 거쳤으며, 환자가 없는 진료공간에서 지장이 없도록 안내를 받은 뒤 최소한의 범위에서 집행했다고 보고받았다고 설명해 논쟁의 불씨를 잡았다.

구체적 기준과 추가 안전 정책

수사지침의 구체적인 내용은 형사소송법 등 관련 법령에 따라 수사하되, 필수의료 현장의 특수성을 반영한 업무 절차와 유의사항을 별도 문서로 마련할 예정이다. 다만 수사 방법과 절차가 포함된 사항이라기 때문에 상세한 내용은 공개하지 않겠다는 방침이다.

보건복지부 등 관계부처와 추가 협의를 거쳐 최종 지침을 확정할 예정이며, 이와 별도로 관계성 범죄 대응 예산을 보강하고 여성청소년안전국을 2027년에 신설하는 등 보안 체계 강화에도 나서고 있다.

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여성청소년안전국 신설과 관련해 관계부처 협의를 이미 마쳤으며, 증원 인력에 대한 인건비 증액분은 이미 정부 예산안에 포함되었다고 김종철 직무대행은 밝혔다. 이는 장기적인 사회 안전망 강화의 일환으로 평가된다.

결론 및 향후 전망

경찰은 지능형 CCTV를 활용한 범죄 피해자 안전 조치 예산을 증액 편성하고, 현장 경찰 대상 관계성 범죄 시나리오 교육과 위치추적장치 탐지 전문 용역 예산을 신규로 반영했다. 이는 의료 현장의 안정성과 사회적 안전을 동시에 확보하려는 경찰의 의지를 보여준다.

앞으로 경찰청과 보건복지부가 협력하여 확정할 의료 현장 수사지침이 어떻게 구체화될지, 그리고 의료계와 경찰 간 협력이 어떻게 이루어질지가 향후 의료 환경과 사법 절차에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상된다.