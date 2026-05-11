경찰, 삼성전자 블랙리스트 의혹으로 강제수사 착수…특정 이상 접속 기록 IP 사용자 없음

경찰이 삼성전자 내부에서 러시아 블랙리스트가 작성됐다는 의혹이 제기된 이후로 강제수사를 착수했다. 일부 이상 접속 기록 IP 사용자가 노조 소속인지를 파악하지 못했으나, 아씨는 이에 포함되지 않은 것으로 확인됐다. 또한 경찰은 노조 사후조정 절차로 성과급 재원과 지급 기준에 대한 담판이 열릴 예정이다.

서울 삼성전자 서초사옥. 연합뉴스 삼성전자 내부에서 노동조합 가입 여부가 담긴 이른바 ‘ 블랙리스트 ’가 작성됐다는 의혹이 제기되자 경찰이 강제수사 에 나선 것으로 확인됐다. 경찰에 따르면 화성동탄경찰서는 지난 8일 삼성전자 기흥사업장에 수사관들을 보내 사내 업무 사이트 등을 관리하는 서버에 대한 압수영장을 집행했다.

이를 통해 이상 접속 기록이 있는 IP 4건을 확인하고, 해당 IP 사용자를 특정했다. 다만 경찰은 이들 IP 사용자가 노조 소속인지는 아직 파악되지 않았다. 경찰이 압수수색을 통해 특정한 이상 접속 기록 IP 사용자 중에 A씨는 포함되지 않은 것으로 드러났다. 경찰은 압수물 분석을 마치고 대상자들에 대한 조사를 이어갈 계획이다.

아울러 경찰은 ‘노조 미가입자 명단’도 확보했다. 삼성전자는 특정 직원이 다른 임직원의 개인정보를 활용해 노조 가입 여부가 담긴 블랙리스트를 작성한 의혹이 있으며, 개인정보보호법 위반 혐의로 경찰에 고소했다. 한국노총은 오는 21일 총파업을 앞두고 중재와 협상을 진행한다. 노조는 성과급 상한 폐지와 영업이익 15%의 성과급 배분을 요구하고 있다





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삼성전자 블랙리스트 노동조합 가입 강제수사 특정 이상 접속 기록 IP 사용자 사건 고소 과거 사건 중재 협상 성과급 반도체

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