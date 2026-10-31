경찰 수사 경험 부족 9.2%, 검찰청 폐지 후 수사 부담 급증

검찰청 폐지 후 경찰 수사관 9.2%가 경험 부족이며, 보완수사 요구 증가로 업무 과부하가 심화되고 있다.

경찰청 이 검찰청 폐지 로 인한 수사 업무 부담 증가와 신규 수사관의 경력 부족 실태를 파악한 결과를 공개했다. 올해 9월 기준 전체 수사 경찰관 중 9.2%에 달하는 3,739명이 기존 수사 경험이 없는 것으로 나타났다. 이는 검찰의 중대범죄 수사권이 이전되면서 경찰이 떠안은 수사업무의 급증과 관련이 있다.

경찰 수사관 경력 단축 실태

경찰청이 더불어민주당 이상식 의원실에 제출한 자료에 따르면, 올해 9월 기준 수사경찰 현원은 4만 563명으로 집계되었다. 이는 지난해 하반기 3만 6,823명 대비 3,740명 증가한 수치이며, 성장률은 10.2%에 달한다. 그러나 인력 증원은 역설적으로 평균 경력을 낮추는 결과를 낳았다. 전국 경찰 수사관의 평균 수사경력은 지난해 하반기 8.5년에서 올해 하반기 7.9년으로 감소했다.

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특히 전체 수사관 중 수사 경험이 전무한 인원이 9.2%를 차지한다는 점은 현장의 우려를 자아낸다. 수사 경험이 없는 경찰관은 어떤 법률을 적용해야 하는지, 어떤 자료를 확보해야 하는지 판단하는 단계부터 시작해야 한다. 또한 조사 내용을 수사서류로 정리하는 과정까지 하나씩 익혀야 하므로, 숙련된 전문가가 되기까지 시간이 필요하다.

과로와 사건 처리 지연 가중

인력 부족은 초과근무 시간 증가로 이어지고 있다. 9월 하반기 인력 보강 이전 기준, 경찰관과 행정관을 합친 수사 부서 직원 1인당 월평균 초과근무 시간은 2021년 60.7시간에서 지난해 71.7시간, 올해 8월 기준 73.1시간으로 꾸준히 늘었다. 업무 강도가 높아지자 수사업무를 담당할 전문자격인 수사경을 자진 반납한 경찰관도 올해 9월까지 633명으로 집계되었다.

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이 수치는 지난해 연간 반납 인원 565명을 넘어선 것이다. 경찰청은 검찰청 폐지로 수사업무 부담이 가중될 것을 예상하며 이에 대응했지만, 여전히 한계가 존재한다. 사건 1건당 평균 처리 기간도 지난해 연평균 54.5일에서 올해 상반기 56.4일로 1.9일 늘어났다. 이는 사건 접수부터 송치 또는 불송치 결정까지 걸리는 기간을 의미한다.

보완수사 요구 증가와 대응 방안

경찰이 공소청으로 사건을 송치한 후 추가 수사를 해야 하는 부담도 커졌다. 담당 수사관은 새로 배당된 사건을 처리하면서 이미 송치한 사건의 기록을 다시 검토하고 추가 조사를 수행해야 한다. 김병기 의원 관련 경찰 수사는 보완수사 요구로 인해 수사심의위원회가 권고한 기한 내에 마무리되지 못했고, 지난달 6일 수사심의위원회에서 처리기한 연장이 승인되기도 했다.

이에 경찰은 신설된 수사협력계를 통해 검사의 보완수사 요구, 재수사 요구, 시정조치 요구 사건을 접수 단계부터 이행 결과 통보까지 전담 관리하고 있다. 경찰청은 하반기 인사 규모가 작아 일부 정원이 남아있으며, 남은 인원은 내년 상반기 인사 때 충원할 계획이다. 이는 적임자를 선발하기 위해 시간이 필요하기 때문이다.

현장 지원 및 교육 강화 계획

경찰청은 9월 29일 TF(태스크포스) 운영 이후 지난달 30일까지 한 달간 총 480여건의 질의를 접수했다. TF는 답변을 기다리느라 사건 처리가 지연되지 않도록 당일 회신을 목표로 하고 있으며, 관계기관 간 조율이 필요한 내용은 공소청 등과 협의하고 있다. 개정 형사소송법 시행 이후 수사실무지침 최종본을 일선에 배포한 뒤, 현장 질의에서 추가 안내가 필요한 부분을 개별 지침으로 보완하고 있다.

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이런 실무 지원과 함께 신임 수사관을 대상으로 한 수사연수원 교육도 진행 중이다. 경찰의 수사 역량과 범죄 대응 공백에 대한 우려가 이어지자, 경찰대에 법학전문대학원(로스쿨)을 신설하는 방안까지 거론되고 있다. 이는 장기적인 전문 수사관 양성 차원에서 논의되는 사항으로, 현장의 즉각적인 부담을 줄이는 단기 대책과는 차별된다.