경찰 비밀병기 ‘신상신발 DB’로 잡힌 대구 오토바이 골목 연쇄절도범

2006년 대구 오토바이 골목에서 발생한 연쇄절도 사건을 경찰청의 신상신발 데이터베이스를 활용해 해결한 베테랑 형사들의 생생한 추적기를 소개합니다. 이 사건은 경찰청과 중앙일보의 협업으로 재구성된 실제 사건으로, 모준영 형사의 증언과 경찰의 집념이 빛을 본 사례입니다.

대구 오토바이 골목 연쇄절도 사건 은 2006년 7월, 대구시 중구 북성로에서 발생한 사건으로, 철물점들을 노린 절도범이 미로 같은 골목을 파고들며 경찰을 조롱하듯 움직였다. 이 사건은 경찰청과 중앙일보의 협업으로 베테랑 형사 들의 증언을 바탕으로 재구성된 순수 실제 사건이다.

당시는 폐쇄회로(CC)TV가 흔하지 않은 시절이었고, 현장에는 결정적인 증거가 부족했다. 그러나 한 3년 차 순경이 우연히 발견한 족흔적이 사건의 전환점이 되었다. 이 족흔적은 엘카프 안전화 LF-600 모델과 연결될 가능성이 있었고, 경찰청의 족흔적 데이터베이스를 통해 용의자를 추적하는 데 결정적인 단서가 되었다. 2006년 7월 26일 오후 9시, 순찰 1팀은 지구대에서 야간 근무 점호를 진행 중이었다. 이때 모 순경이 발견한 신발 사진이 팀원들에게 전달되었으며, 이 신발은 공장 인부들이 신는 발목까지 올라오는 스웨이드 재질의 안전화로, 황토색과 자주색 두 종류가 있었다.

팀장은 모 순경을 칭찬하며 이 단서를 활용해 용의자를 추적할 것을 지시했다. 2006년 7월 27일 0시, 순찰차에 탄 모 순경과 이 경장은 어둠이 내린 골목을 천천히 이동하며 용의자를 찾고 있었다. 이때, 트럭 뒤편에서 어슬렁거리는 실루엣을 발견했고, 이 남자는 자주색 엘카프 LF-600 신발을 신고 있었다. 모 순경은 남자의 신발을 확인한 후, 신분 확인을 요청하며 그를 붙잡아 두었다. 이 사건은 경찰청의 비밀병기인 신상신발 데이터베이스를 활용해 해결되었으며, 모 순경의 집념과 경찰의 협업이 빛을 본 사례이다





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대구 오토바이 골목 연쇄절도 사건 경찰청 신상신발 데이터베이스 모준영 형사 베테랑 형사 절도범 추적

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