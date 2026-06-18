경찰·KT, AI 활용 보이스피싱 불법 중계기 대대적 단속... 5580대 압수, 84명 검거

해외 발신 전화번호를 국내 010 번호로 위장하는 불법 중계기가 경찰과 KT의 협업으로 대량 압수됐다. AI 기술로 의심 회선을 분석한 끝에 115개 불법 중계소를 적발하고, 중계기 5580대를 압수하며 설치·관리책 84명을 검거했다. 이로 인해 보이스피싱 발생이 감소하는 효과를 보이고 있다.

해외 발신 전화번호를 국내 '010' 번호로 바꿔 보이스피싱 등 사기 범행에 악용돼 온 불법 중계기 가 경찰과 통신사 공조로 대거 압수됐다. 경찰청은 케이티(KT)와 협업해 지난달 12일부터 '010 번호 변작 용 통신장비' 운영 조직을 집중 단속한 결과, 변작용 단말 5580대를 압수하고 설치·관리책 84명(54명 구속)을 검거했다고 18일 밝혔다.

이번 단속은 케이티가 개발한 인공지능(AI) 기술을 활용해 피싱 범행 전후 의심 회선을 사전에 분석·선별하고, 이를 토대로 경찰이 전국적인 추적 수사를 벌이는 방식으로 진행됐다. 이번에 적발된 불법 중계소는 115개에 이른다. 변작용 통신 단말은 해외에 거점을 둔 피싱 범죄조직이 국내 피해자에게 접근할 때 사용하는 핵심 범행 수단이다. 발신 번호가 국내 '010'으로 표시되기 때문에, 피해자들은 금융기관이나 공공기관의 정상적인 연락으로 오인해 사기 피해를 보는 사례가 지속해서 발생하고 있다.

과거에는 주로 '심박스'(SIM Box)라고 불리는 발신번호 변작 중계기가 많이 활용됐으나, 최근에는 아이폰 등 일반 휴대폰 단말기를 중계기로 활용하는 사례가 늘고 있다고 한다. 특히 고수익 아르바이트라는 말에 속아 '중계기 관리책' 역할을 하다가 적발되는 이들도 적지 않다. 경찰은 사설 중계소 설치·관리 업무를 제안받아 운영하는 행위는 전기통신사업법 위반일 뿐 아니라 보이스피싱 공범으로 처벌받을 수 있다고 밝혔다. 경찰은 이번 대규모 단속을 통해 범행 수단이 제거되면서 사기 범죄 감소 효과가 가시적으로 나타나고 있다고 평가했다.

단속이 본격화된 지난 5월 기준, 전월 대비 보이스피싱 발생 건수는 19%, 구매대행(노쇼) 사기는 24% 감소한 것으로 집계됐다. 경찰은 올 1월부터 케이티와 협업해 '인공지능 모델을 활용한 피싱 의심 번호 탐지·차단 시스템'을 구축해 운용 중이다. 오창배 경찰청 전기통신금융사기 통합대응단장은 "보이스피싱과 신종 스캠 범죄는 통신망을 악용하는 대표적인 조직범죄로, 이번 경찰과 통신사의 협력이 범죄 예방과 검거에 중요한 역할을 하고 있다"며 "통신사와의 공조를 강화해 불법 중계소를 신속히 탐지·단속하여 국민 피해 예방에 최선을 다하겠다"고 밝혔다





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보이스피싱 불법 중계기 번호 변작 KT AI 탐지 전기통신사업법 위반 사기 범죄

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