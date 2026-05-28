경주 양동마을 500년 씨족 공동체의 지속 가능성

유네스코 세계문화유산에 등재된 경주 양동마을이 500년 넘게 동족촌 형태를 유지하며 살아있는 문화유산으로 존속해 온 배경을 손소 손중돈 이언적 세대에 걸친 가문의 덕성과 실천을 통해 조명한다.

경주 양동마을 은 한국을 대표하는 전통 마을로 2010년 안동 하회마을과 함께 유네스코 세계문화유산 으로 등재됐다. 이 마을은 국보와 보물을 포함해 지정문화재만 25점을 보유하고 있으며 무첨당 관가정 등 고가옥이 잘 보존되어 생활하는 박물관으로 불린다.

주민 대다수가 경주 손씨나 여주 이씨다. 자연 촌락에서 시작된 이 마을이 500년 넘게 동족촌 형태를 유지하며 의미를 재생산해 온 이유는 무엇인가. 시작이 화려해도 수백 년 지속성을 가진 마을로 남아있기는 드문 일이다. 이 씨족 공동체의 시작은 손소(孫昭·1433~1484)의 처가 입향에서 비롯됐다.

손소는 아버지의 처가이자 자신의 외가인 청송 안덕에서 나고 자라 함경도 이시애 반란 진압 공으로 적개공신에 봉해졌다. 하지만 그는 공신의 특혜보다 자기 검속을 철저히 해 외직을 자처했다. 성주목사 시절 백성을 자식처럼 보호한 그의 청렴함은 후손들에게까지 이어졌다. 아들 손중돈(孫仲墩·1463~1529)은 부친의 덕성을 계승해 27세 문과 급제 후 여러 관직을 거치며 민본과 민생을 강조했다.

상주목사 시절 선정을 베풀어 생사당이 세워졌고 대사헌 시절 뇌물이 통하지 않아 청백리가 되었다. 손중돈은 외직에서 목민관의 꿈을 펼쳤고 저서보다는 실천에 중점을 뒀다. 그의 치명은 '정병을 잡았어도 뇌물이 통하지 않아 문정이 고요했다'고 기록된다. 손소가 남긴 부와 명예는 자녀들에게 분배돼 친손과 외손 모두 사회적 성장의 밑거름이 됐다.

특히 둘째 아들 손중돈이 양동에 남아 손씨 부계 집단을 계승했고 사위 이번이 양동에 입향해 여주 이씨 계보를 정착시켰다. 외손 이언적(李彥迪·1491~1553)은 10살 때 아버지를 여읜 후 외숙 손중돈의 임지를 따라다니며 각별한 양육을 받았다. 이언적은 외조·외숙과 달리 저서를 남겼는데 그 중 '진수팔규'에는 손중돈의 국정 현안 의식이 녹아들었다. 손중돈이 외직에서 내린 '신노(愼怒)' 가훈은 이언적이 치민의 도로 실천했다.

이언적은 퇴계 이황의 존경받는 선배이자 동방오현의 한 사람으로 조선 성리학 정립에 선구적 역할을 했다. 양동마을이 세계문화유산이 된 것은 단순히 문화재 보유 때문이 아니라 일상 속에서 선조의 삶과 지혜를 기억하고 실천해 온 후손들의 역사 자체가 문화적 자원이기 때문이다





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