경제적 호황의 역설과 한국 사회의 구조적 위기 분석

반도체 실적 개선과 유동성 증가로 인한 경제적 기대감 뒤에 숨겨진 청년 고립, 교육 예산의 불균형, 핵 안보 위기 및 정치적 갈등을 심층적으로 다룹니다.

현재 대한민국 사회는 겉으로 보이는 경제적 회복의 신호와 그 이면에 숨겨진 심각한 구조적 모순이라는 극명한 명암이 교차하는 시점에 서 있다. 우선 경제적인 측면에서는 증시의 호조세에 대한 긍정적인 전망이 우세하다.

이러한 낙관론의 중심에는 반도체 산업을 필두로 한 기업들의 실적 개선이 자리 잡고 있다. 특히 글로벌 시장에서 한국 반도체의 경쟁력이 다시금 입증되면서 기업 이익의 증가가 주가 상승의 강력한 동력으로 작용하고 있다. 여기에 더해 약 130조 원에 달하는 막대한 고객 예탁금이 투자 대기 자금으로 쌓여 있으며, 기존에 안전 자산으로 분류되던 퇴직연금마저 주식 시장으로 이동하는 추세가 뚜렷해지면서 시장의 유동성은 더욱 풍부해질 것으로 보인다. 외국인 투자자들의 순매수세 또한 지속되고 있어, 단기적인 변동성은 있을 수 있으나 전반적인 우상향 곡선을 그릴 것이라는 기대감이 커지고 있다.

하지만 이러한 지표상의 호황이 모든 국민에게 고르게 전달되고 있는지는 의문이다. 외교와 안보 분야에서는 한반도를 둘러싼 냉혹한 현실이 뉴 노멀이라는 이름으로 고착화되고 있다. 특히 핵을 보유한 북한과 그렇지 못한 한국 사이의 불균형한 관계, 이른바 핵조선-한국 관계가 새로운 상수로 떠올랐다. 핵 지휘권이라는 절대적인 권력을 가진 북한이 이를 전제로 한 대남 전략을 펼치는 상황에서, 우리 정부는 이를 용납하지 않겠다는 강한 결의를 보이고 있지만 현실적인 안보 위협은 여전하다.

이러한 대외적 긴장감은 국내 정치적 갈등과 맞물려 더욱 복잡한 양상을 띤다. 정치권에서는 선거를 앞두고 보수 진영의 결집이라는 악재를 우려해 특검법의 처리 시기를 조절하는 등 치밀한 정치적 계산기를 두드리고 있다. 이는 국민적 요구보다는 정권의 유지와 득실을 따진 판단이라는 비판에서 자유롭지 못하며, 결국 선거 이후에 다시금 갈등의 불씨가 될 가능성이 높다. 결국 대통령이 임기 중 공소 취소 추진 중단을 선언하고 주가 상승과 부동산 시장 안정 등 민생 경제와 국정 운영에만 매진하여 국민 통합을 이끌어낼 때 비로소 이러한 정치적 냉기 속에서도 희망의 봄이 올 수 있을 것이다.

사회 구조적으로는 인구 절벽의 공포가 교육 현장에서부터 적나라하게 드러나고 있다. 2016년 약 596만 명에 달했던 초중고생 수는 올해 492만 명으로 급격히 감소했다. 놀라운 점은 학생 수는 줄어드는데 전국의 시도 교육청이 배정받는 교부금은 같은 기간 43조 원에서 80조 원으로 오히려 대폭 증가했다는 사실이다. 이는 행정적 효율성과 예산 배분의 적절성에 심각한 의문을 제기하게 만든다. 아이들은 사라지는데 예산은 계속해서 늘어나는 기형적인 구조는 결국 미래 세대를 위한 효율적인 투자가 아닌 관성적인 예산 집행의 결과라고 볼 수 있다.

이와 더불어 문화 예술 분야에서도 권력의 입맛에 맞춘 구색 맞추기식 지원이 계속되고 있다. 예술이 그 자체의 가치를 인정받기보다 논공행상이나 표심을 얻기 위한 수단으로 전락하면서, 정권이 바뀔 때마다 예술계가 정치적 타깃이 되는 진통이 반복되고 있다. 가장 가슴 아픈 지점은 바로 청년들의 삶이다. 경제 지표가 호조를 보이고 주식 시장이 들썩인다고 하지만, 그 그림자 속에는 투명인간처럼 살아가는 54만 명의 은둔 청년들이 존재한다.

이는 전체 청년 인구의 약 5%에 해당하는 수치로, 이들은 직장 생활은 물론 타인과의 관계마저 완전히 단절한 채 집 안에 스스로를 가두고 있다. 사회적 경쟁의 심화와 실패에 대한 두려움, 그리고 가족 및 사회의 지지 체계 붕괴가 이들을 방 안으로 몰아넣은 것이다. 대한민국이 누리는 경제적 호황이 일부의 전유물일 뿐, 청년의 5%가 고립되어 있는 사회에서 말하는 풍요는 결국 신기루에 불과하다. 이제는 보이지 않는 곳에서 묵묵히 희생하고 노력하는 평범한 이들의 목소리에 귀를 기울여야 한다.

정치, 정책, 여론의 절충점을 찾아내어 소외된 이들을 다시 사회로 끌어내는 것이 현재 우리 시대의 저널리즘과 정치가 풀어야 할 가장 시급한 숙제다. 진정한 국민 통합은 수치상의 성장률이 아니라, 가장 낮은 곳에 있는 청년들의 방 문을 열어주는 것에서부터 시작되어야 한다





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