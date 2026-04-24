경유 가격 리터당 2000원 돌파…고유가 시대 지속

중동 긴장 고조와 국제 유가 상승으로 국내 경유 가격이 3년 9개월 만에 최고치를 기록하며 고유가 시대가 지속되고 있습니다. 정부의 최고가격제 시행에도 불구하고 기름값 상승세는 꺾이지 않고 있으며, 전문가들은 당분간 유가 상승세가 이어질 것으로 전망하고 있습니다.

중동 지역의 지정학적 긴장 고조와 국제 유가 상승의 영향으로 국내 경유 가격 이 2000원을 돌파하며 고유가 시대가 지속되고 있다. 특히 4차 석유 최고가격제 시행 첫날인 24일, 전국 평균 경유 가격 은 리터당 2000.54원으로, 러시아-우크라이나 전쟁의 여파로 국제 유가 가 급등했던 2022년 7월 이후 3년 9개월 만에 최고치를 기록했다.

서울의 평균 경유 가격은 리터당 2030.94원으로, 하루 새 1.15원 상승하며 전국 평균보다 높은 상승폭을 보였다. 휘발유 가격 또한 2022년 이후 최고치를 경신하며, 전국 평균 휘발유 가격은 리터당 2006.47원으로 전날보다 0.71원 올랐고, 서울 주유소 평균 휘발유 가격은 2044.05원으로 전날보다 1.19원 상승했다. 정부의 최고가격 동결 조치에도 불구하고 기름값 상승세는 꺾이지 않고 있으며, 이는 국제 유가 상승의 영향이 국내 가격에 반영되기까지 약 2~3주의 시차를 두고 나타나기 때문이다.

최근 미국과 이란 간의 협상 교착으로 군사적 긴장이 다시 고조되면서 국제 유가는 휴전 협상 이전 수준으로 회복되었고, 브렌트유 선물 가격은 배럴당 106달러를 넘어섰다. 전문가들은 호르무즈 해협을 통한 석유 공급 제한과 지정학적 리스크 프리미엄 반영 등으로 인해 유가 상승세가 당분간 지속될 것으로 전망하고 있다. 특히 유럽 최대 투자은행 UBS의 석유 애널리스트는 호르무즈 해협의 공급 제한이 지속될 경우 석유 재고 감소로 이어져 유가 상승세가 이어질 것이라고 경고했으며, 모닝스타 애널리스트는 브렌트유가 배럴당 120달러까지 오를 가능성을 제기했다.

국제 유가 상승이 장기화되면서 정부는 석유 최고가격제 운영에 대한 고민에 빠졌다. 유가 상승 국면에서 최고가격제를 장기간 유지할 경우 석유 수요 증가로 에너지 수급에 차질이 생길 수 있으며, 가격 규제를 완화할 경우 민생 물가 부담이 커지는 정책적 딜레마에 직면하고 있다. 또한, 정유사의 손실 보전을 위한 재정 부담 또한 증가하고 있다. 이에 정부는 원유 대체물량 확보에 주력하며 5월 중 작년 월평균 도입량의 87% 수준인 7462만 배럴을 확보했다고 밝혔다.

하지만 국제 정세의 불안정성과 국제 유가 상승 추세를 고려할 때, 고유가 시대는 당분간 지속될 것으로 예상되며, 정부의 정책적 대응과 국제 유가 변동 추이에 따라 국내 기름값의 향방이 결정될 것으로 보인다. 에너지 효율 향상 및 대체 에너지 개발 등 장기적인 해결책 모색 또한 중요한 과제로 떠오르고 있다





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