경사노위, 소규모 사업장 안전보건관리자 선임 의무화 합의

소규모 사업장 산재 예방을 위해 안전보건관리자 선임 기준 강화 및 정부 지원 확대에 노사정 합의. 내년 시행령 개정 목표.

경제사회노동위원회 (경사노위) 산하 ' 소규모 사업장 산재예방 실효성 제고를 위한 산업안전보건위원회'는 5일 전체회의를 통해 소규모 사업장 의 안전보건관리 인력 선임 기준을 강화하고 정부의 재정 지원을 확대하는 내용의 노사정 합의를 채택했다. 이는 지난 5월 논의 시작 후 6개월 만의 결과이며, 이재명 정부 출범 이후 경사노위에서 최초로 도출된 노사정 합의안이다.

소규모 사업장 산재 실태와 관리 기준 강화 방안

지난해 전체 산업재해자 14만7130명 중 50인 미만 소규모 사업장 재해자가 10만1526명으로 전체의 69%를 차지할 정도로 안전 관리 사각지대가 심각한 상황이다. 현재 제조업, 임업, 하수처리업, 폐기물 수집업, 환경정화업 등 5개 업종의 20~49인 사업장은 16시간의 양성교육을 이수한 안전보건관리담당자 1명을 두면 된다.

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이번 합의에 따르면 향후 이러한 사업장은 산업안전기사, 산업보건지도사, 의사, 간호사 등 법정 자격을 보유한 전문 인력을 선임해야 한다. 기존에는 단순 교육 이수자라도 인정되었으나, 앞으로는 더 높은 전문성을 갖춘 인력이 필수적으로 배치되어야 한다.

노동계는 소규모 사업장일수록 중대재해 위험이 크다며 안전·보건관리자 선임 의무의 단계적 강화를 주장해 왔다. 반면 경영계는 과도한 인력 및 재정 부담을 이유로, 지원 중심의 예방 체계 완화를 요구하며 견제해 왔다. 양측의 첨예한 입장을 절충하여 전문 인력 선임과 함께 지원책을 병행하는 방향으로 결론을 내렸다.

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운영 부담 완화와 정부 지원책 상세 내용

전문 인력 선임 의무가 강제될 경우 발생할 수 있는 사업주의 부담을 덜기 위해 예외 조항이 마련되었다. 사업주나 기존 담당자가 일정 시간 이상 직원 교육 및 위험성평가 등을 수행하는 경우, 이를 안전·보건관리자를 선임한 것으로 인정하기로 했다. 이를 통해 인건비 부담을 최소화하면서도 관리 기능을 유지할 수 있는 길이 열렸다.

고용노동부는 인건비, 교육비, 프로그램 운영비 등 소규모 사업장이 직면한 재정적 부담을 직접 지원할 계획이다. 김부희 고용노동부 산업안전예방정책관은 안전·보건관리자를 별도로 채용하거나 전문기관에 위탁할 때 발생하는 비용을 예산당국과 협의하여 지원할 예정이라고 밝혔다.

지원 대상은 기존과 같은 5개 업종, 20~49인 규모 사업장으로 추정되며, 약 3만 곳이 해당되는 것으로 보인다. 정부는 내년 산업안전보건법 시행령을 개정하여 2028년부터 새 기준을 본격적으로 시행하는 것을 목표로 하고 있다.

신고 절차 고도화와 실효성 확보를 위한 다음 단계

박두용 산업안전보건위원회 위원장은 현재 소규모 사업장이 실제로 안전보건관리담당자를 선임했는지 여부를 정부에 신고하는 절차가 따로 없어, 기존 규정이 선언적 수준에 그쳤다고 지적했다. 앞으로는 실제 활동 내역을 면밀히 관리하여 실효성을 높이는 데 중점을 둘 것이라고 덧붙였다.

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향후 고용노동부는 법 개정안을 입법 예고하고 관련 부처 및 유관 기관과协调 작업을 이어갈 예정이다. 이를 통해 소규모 사업장의 안전 관리 수준이 전반적으로 향상되고, 산재 사고가 획기적으로 감소하는 효과를 거둘 것으로 기대된다.