경북도청신도시에 돌아온 복의 전령사, 제비의 귀환과 생태적 가치

도심에서 사라졌던 제비가 경북도청신도시 주택가에서 대거 발견되며 도시 생태계의 회복 가능성을 보여주고 있다. 제비의 서식 특성과 신도시의 환경적 요인을 분석하여 인간과 자연의 공존 가치를 조명한다.

아이들의 손을 잡고 유치원으로 향하는 평범한 아침 길에서 어느 날 갑자기 낯선 새 한 마리가 시야에 들어왔습니다. 평소 흔히 볼 수 있었던 참새의 날갯짓과는 확연히 달랐습니다. 참새가 후르륵 거리며 잔망스럽게 비행하는 모습이라면, 이 새는 마치 하늘에 시원하게 선을 긋는 것처럼 휙 하고 솟구쳐 오르는 역동적인 비행을 선보였습니다.

바로 제비였습니다. 오랜만에 마주한 제비의 모습에 반가운 마음이 들어 딸아이에게 큰 소리로 저게 제비라고, 너도 본 적이 있느냐고 물었습니다. 그러자 딸은 매일 본다며 천연덕스럽게 대답했습니다. 모든 것을 다 안다고 생각하는 아이의 순수함에 웃음이 났지만, 그날 이후 저는 아이의 등교 길마다 제비를 찾는 습관이 생겼습니다.

실제로 제비는 생각보다 자주 보였으며, 하늘의 한쪽에서는 참새가, 다른 한쪽에서는 제비가 어우러져 날아다니는 진풍경이 펼쳐졌습니다. 생각해보면 1980년대 초등학교를 졸업한 이후로 제비를 이렇게 가까이서 본 것은 처음인 듯했습니다. 2020년 12월부터 이 동네에 살기 시작했지만 그전까지는 제비가 보이지 않았기에, 역설적으로 제비가 없다는 사실조차 인식하지 못한 채 살아왔던 것입니다. 어느 순간 우리 곁에서 제비는 이미 사라진 새가 되어 있었습니다. 혹시나 하는 마음에 서울에서 나고 자란 지인에게 최근 서울에서 제비를 본 적이 있는지 물었습니다.

하지만 지인은 전혀 본 적이 없으며 아마 초등학교 시절 이후로는 기억조차 나지 않는다고 답했습니다. 이러한 개인적인 경험은 실제 통계 자료와도 일치했습니다. 서울중부공원녹지소의 조사에 따르면 1980년대와 90년대에는 남산에서 제비가 계속 발견되었지만, 다시 조사를 시작한 2005년부터 2009년까지는 단 한 마리도 발견되지 않았습니다. 남산처럼 넓은 산에서조차 제비가 사라졌다면, 다른 도심 지역에서는 이미 멸종 수준으로 사라졌다고 봐도 무방한 상황이었습니다.

다행히 2016년부터 민관협치 프로그램인 남산의새 시민모니터링단이 활동을 시작했고, 5년이 지난 2021년 6월에 이르러서야 남산에서 어린 제비 4마리가 다시 발견되는 희망적인 소식이 전해졌습니다. 하지만 전체적인 상황은 여전히 심각합니다. 한 보도에 따르면 국내 제비 개체 수는 지난 18년 동안 100분의 1 수준으로 급감했습니다. 서울대학교 산림과학부 최창용 교수는 1987년 10헥타르당 2289마리에 달하던 제비가 2005년에는 같은 면적에 단 22마리밖에 보이지 않게 되었다고 분석했습니다.

그야말로 추락에 가까운 급감세였습니다. 상황이 이렇다 보니 최근 어디선가 제비가 발견되었다는 소식만 들려도 사람들은 시끌벅적하게 반응하곤 합니다. 포항 기북면의 여러 곳에서 제비 둥지가 발견되어 제비 마을이라는 별칭이 붙기도 했고, 고양시 장항동의 한 철거 예정 건물에서 10여 개의 둥지가 발견되자 철거 작업이 잠시 중단되는 해프닝도 있었습니다. 대전환경운동연합의 모니터링 결과에 따르면 145만 명이 거주하는 대전 전역에서 발견된 제비집은 106개에 불과했으며, 그중 신탄진시장에서만 40여 개가 집중되어 있었습니다.

이는 다른 도시들 또한 비슷한 수준이거나 그보다 조금 더 낮을 가능성이 크다는 것을 시사합니다. 여기서 언급되는 제비집 현황은 제비와 그 친척 격인 귀제비를 모두 포함한 수치입니다. 귀제비는 일반 제비보다 크기가 약간 더 크고 비행 속도가 빠르며, 둥지 모양이 길쭉한 항아리나 도자기 가마처럼 생겨 제비보다 훨씬 보기 어렵습니다. 하지만 대중적으로는 이 둘을 모두 묶어 제비라고 지칭하는 경우가 많습니다.

문득 제가 살고 있는 동네에는 제비가 얼마나 서식하고 있는지 궁금해졌습니다. 저희 아파트 건너편 호명초등학교와 딸아이가 다녔던 유치원 일대의 주택가 구역을 중심으로 조사를 시작했습니다. 해당 구역의 면적은 대략 186m x 316m 정도로 그리 넓지 않은 지역이었습니다. 5월 8일, 이 일대를 직접 걸으며 살핀 결과 총 14곳의 제비집을 발견했습니다. 또한 이미 철거된 제비집의 흔적 3곳을 추가로 찾아내어 최소 17곳의 둥지가 있었음을 확인했습니다.

대전환경연합의 자료와 비교했을 때, 이곳의 둥지들은 입구가 좁은 귀제비집이 아니라 밥그릇 모양의 전형적인 제비 둥지였습니다. 제비는 보통 부부가 함께 살며 한 번에 4~5마리의 새끼를 키우는 것으로 알려져 있습니다. 만약 17곳의 둥지에서 모두 새끼를 키웠다면, 우리 동네에서만 약 68마리에서 85마리의 새끼 제비가 태어났다는 계산이 나옵니다. 제비는 알에서 깨어난 후 약 3주면 스스로 먹이 활동을 하고 한 달 정도면 비행 능력을 갖춰 둥지를 떠납니다.

이를 종합해 볼 때, 적어도 50마리 이상의 제비가 우리 동네와 인근 지역의 하늘을 날고 있다고 추정할 수 있습니다. 제가 거주하는 경북도청신도시는 약 2만여 명이 거주하는 작은 도시입니다. 제가 조사한 면적은 신도시 전체의 100분의 1도 되지 않는 아주 작은 구역임에도 불구하고 17곳의 둥지가 발견되었다는 점은 놀라운 사실입니다. 비율로 따진다면 이곳은 엄청난 제비 서식지라고 할 수 있으며, 과감하게 제비 특별시라고 불러도 손색이 없을 정도입니다.

제비집이 발견된 장소들을 면밀히 분석해 보니 몇 가지 흥미로운 공통점이 발견되었습니다. 우선 대로변에서는 제비집이 전혀 발견되지 않았으며, 모두 이면도로에 위치한 집들이었습니다. 또한 제비는 주로 고정된 철골 처마 아래에 집을 지었으며, 움직이는 처마나 여닫는 구조물에는 둥지를 틀지 않았습니다. 필로티 구조의 천장에는 거의 집을 짓지 않았으나, 예외적으로 둥지가 발견된 곳은 공통적으로 햇빛이 들지 않는 북향이거나 음지라는 특징이 있었습니다.

조명이 밝게 켜진 곳 역시 기피하는 경향을 보였습니다. 물론 이것이 모든 제비의 특성이라고 단정 지을 수는 없으며, 사람이 인위적으로 철거한 흔적까지 모두 파악한 것은 아니기에 추가적인 조사가 필요합니다. 제비는 진흙을 물어와 지푸라기와 섞어 둥지를 만듭니다. 하지만 현대의 도심 환경에서 진흙과 지푸라기를 동시에 구하기란 매우 어려운 일입니다.

또한 제비의 주식인 벌레가 풍부한 환경이 조성되어야 합니다. 경북도청신도시는 본래 논밭이 가득했던 지역을 밀어내고 조성된 계획도시입니다. 갑작스럽게 들어선 거대한 아파트촌의 모습이 마치 사막 위에 세워진 라스베이거스처럼 이질적으로 느껴질 때도 있지만, 역설적으로 도시의 중심과 외곽에 넓은 녹지가 보존되어 있습니다. 도시를 감싸고 있는 반원 모양의 산과 북쪽으로 길게 이어진 산맥은 야생 생물이 살기에 최적의 조건을 제공합니다.

비록 아파트가 빽빽하지만, 도시 곳곳에 공무원이나 교직원들을 위한 주택가가 형성되어 있어 제비들이 둥지를 틀 수 있는 처마라는 공간적 조건을 충족시켰습니다. 즉, 제비들은 도심 근처의 자연에서 재료를 구하고, 주택가의 처마 아래에 보금자리를 마련한 것입니다. 오랫동안 관찰한 결과, 제비집의 위치는 매년 거의 변하지 않는 경향이 있습니다. 이는 집주인들이 제비집이 있다는 사실을 알면서도 굳이 철거하지 않고 배려해주었음을 의미합니다.

이러한 공존의 환경을 잘 가꾸어 나간다면, 특별한 랜드마크가 부족한 경북도청신도시에 제비라는 아주 소중한 생태적 자산이 생기는 셈입니다. 현재 한국뿐만 아니라 전 세계적으로 제비의 개체 수가 급감하고 있는 상황에서, 우리 곁에 제비가 머문다는 것은 매우 뜻깊은 일입니다. 예로부터 제비는 흥부전의 설화처럼 복을 물어다 주는 전령사로 사랑받아 왔습니다. 복을 가져다주는 제비들이 우리 신도시의 하늘을 자유롭게 날아다니며 주민들에게 행복과 행운을 전해주기를 기대해 봅니다.

앞으로도 다른 주택가 지역의 제비 서식 현황을 지속적으로 살펴보고, 도시와 자연이 어떻게 조화롭게 공존할 수 있을지 고민하며 그 기록을 나누고자 합니다





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