행정안전부 경북도 발령 항공기 경보문자 내용 불일치로 울릉군 주민들 혼란 가중. 러시아·북한 비행체 추정 발표 오류 사례.

경북도 는 24일 오전 울릉군 거주민들을 대상으로 발송한 재난안전문자 전송 과정에서 행정안전부 와의 정보 연동 오류 및 발령 지연으로 인해 심각한 혼란을 야기했다. 이 사건은 실제 영공 침범 사안과 무관하게 행정 기관 간 공조 부재와 정보 공개의 불일치가 주민들의 불안감을 증폭시킨 사례로 기록될 전망이다.

기관 간 이종 문자 전송과 정보 충돌

행정안전부는 24일 오전 7시 53분 경, 러시아 항공기가 우리 영공을 침범했음을 확인하고 7시 52분 경계경보를 발령했다고 전국민에게 통보했다. 이 안내문에는 즉각적인 지하시설 또는 건물 내부 대피를 지시하는 엄중한 조치 내용이 포함되어 있었다. 해당 경보는 약 3분 후인 오전 7시 56분경, 러시아 항공기가 위험 범위를 이탈했음을 이유로 신속하게 해제되었다.

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이러한 초기 상황 정리에도 불구하고 경북도는 울릉군을 대상으로 한 별도 문자 발송에서 상당한 지연과 정정 오류를 범했다. 경북도는 오전 8시, 즉 행정안전부의 해제 발표 후 약 4분이 지난 시점에 울릉군 지역 residents에게 '북한 항공기 추정 비행체의 위험 범위 이탈' 및 '실제경보 해제' 메시지를 보내며 일상 복귀를 요청했다.

하지만 경북도는 이 메시지도 최종적인 정정이 아닌 것으로 드러났다. 경북도는 다시 39분 뒤인 오전 8시 39분경, 초입의 '북한 항공기' 관련 내용을 '러시아 항공기'로 정정한다는 후속 문자를 추가로 발송했다. 이로 인해 단 한 시간여의 시간 동안 두 개의 상충되는 주요 공격원 정보가 혼재되게 되었다.

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울릉군 지역의 혼란과 피해 현황

이같은 정보의 혼선은 울릉군 지역 주민들에게 직격탄이 되었다. 최초 경계경보에 놀랐던 주민들은 이어진 북한군 추정 정보에 재차 충격과 공포를 겪으며 일과 중이던 생활에 큰 지장을 초래했다. 지역 주민 이모씨는 경보 울림과 함께 도착한 문자들로 인해 한동안 가슴이 두근거리는 혼란스러운 상태를 경험했다고 증언했다.

실제 지진과 같은 자연재해로 착각한 주민들도 있었다. 어민 정모씨는 이른 아침부터 계속된 경보와 문자에 지진 발생을 의심하며 극도의 긴장감에 휩싸였다가, 항공기 침범이라는 사실에 깜짝 놀랐다고 밝혔다. 특히 잠시 안정을 찾았을 때 북한군 항공기라는 부정확한 정보가 퍼지면서 주민들의 불안이 재차 고조되는 이중고를 겪었다.

다행히도 당일 울릉군 주변 해역에는 풍랑경보가 발효 중이어서 바다에 나가 조업을 진행 중인 선박은 전무했다. 이는 해양 활동으로 인한 추가적인 인명 피해 가능성을 선제적으로 차단한 요인이 되었으나, 육상 거주민들의 심리적 안정은 크게 저해된 상태였다. 울릉군 관계자는 경보 시간이 짧아 물리적 대피는 발생하지 않았으나, 마을 전체가 일시적으로 우왕좌왕하는 모습이 포착되었다고 전했다.

오류 원인 및 사과와 향후 전망

사건의 직접적인 원인은 경북도 측의 내부 업무 처리 과오로 밝혀졌다. 경북도 관계자는 경보 해제 문자를 작성하던 과정에서, 평소 비상 훈련 시 사용하던 '북한 항공기 추정'이라는 문구를 그대로 가져다 쓰다 시간과 비행체 소속 정보만 수정하는 실수를 범했다고 밝혔다. 이는 시스템 자동화나 교차 검증 부재로 인한人为적 오류로 판단된다.

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경북도 측은 이러한 행정적 실수가 주민들의 혼란을 키우게 된 점에 대해 깊이 사과했다. 기관 간 정보 공유의 시차와 최종 확인 절차의 부재가 복합적으로 작용해 초래된 결과라고 인정하며, 향후 재발 방지를 위한 점검을 약속했다. 울릉군 역시 주민들이 일상생활에 즉시 집중할 수 있도록 지속적인 안내 작업을 전개하고 있다.

이번 사건은 재난안전망의 핵심인 '정확한 정보의 신속한 전달'이 얼마나 중요한지를 일깨우는 사례가 되었다. 단순한 기술적 오류를 넘어, 각 기관이 자체적으로 판단하고 독자적으로 문자를 발송하는 과정에서의 통첩 미비점이 큰 혼선을 초래한 것으로 분석된다. 향후 유사한 국가적 위기 상황 발생 시, 중앙부처와 지자체 간 정보의 단일화 및 실시간 동기화 메커니즘이 필수적으로 요구되는 사건이다.