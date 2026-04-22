경북 민심, 변화의 조짐…민주당, 대구보다 더 험지 공략 나섰다

6.3 지방선거를 앞두고 민주당이 경상북도에 집중하며 변화의 조짐을 보이고 있습니다. 오중기 경북도지사 후보와 김기현 경산시장 후보는 중앙당의 관심과 지원을 통해 승리 가능성을 높일 수 있다고 기대하며, 이재명 대통령의 '정치의 효능감'이 경북도민들의 생각을 바꾸고 있다고 분석합니다. TK 신공항 건설과 청년 정책을 주요 공약으로 내세우며 지역 발전을 위한 의지를 다지고 있습니다.

대구보다 더 어려운 정치적 지형인 경상북도에 민주당 중앙당의 관심이 높아지고 있다. 6.3 지방선거 후보들은 지도부의 방문이 선거 운동에 긍정적인 영향을 줄 수 있을지 기대하고 있다. 과거에는 당 지도부의 방문을 꺼리기도 했던 지역이었지만, 6번 낙선 후 7번째 도전을 이어가는 오중기 경북도지사 후보는 중앙당의 관심 자체가 후보들에게 힘이 된다고 강조했다.

정청래 대표가 일주일에 한 번씩 경북을 방문한다면 민주당의 승리 가능성이 높아질 것이라는 긍정적인 전망을 내놓았다. 경북지역 최초 40대 여성 기초단체장 도전을 앞둔 김기현 경산시장 후보는 중앙당의 지원에 대한 구체적인 요구를 제시했다. 단순한 방문보다는 대구경북 지역 발전을 위한 실질적인 지원, 즉 '선물 보따리'를 양손 가득 들고 와야 선거에 도움이 될 것이라고 말했다. 이는 현재 지역 분위기가 변화하고 있음을 보여주는 단적인 예시이다.

오중기 후보와 김기현 후보는 최근 오마이TV '이병한의 상황실'과의 인터뷰에서 6.3 지방선거의 주요 전선이 대구경북으로 설정된 것을 긍정적으로 평가하며, 이재명 대통령이 주는 '정치의 효능감'이 경북도민들의 생각을 변화시키고 있다고 분석했다. 김 후보는 현장에서 만나는 유권자 중 보수 성향임에도 불구하고 이번에는 국민의힘을 찍을 수 없다는 의견이 많다고 전했다. 두 후보는 모두 경북의 30년간 침체가 특정 정당의 독점적인 지배와 무관하지 않다고 지적하며, 견제와 경쟁의 부재로 인해 정치와 행정이 기득권에 안주하고 있다고 비판했다.

오 후보는 세계가 급변하는 상황에서 이재명 대통령과 정부가 변화에 발맞춰 노력하는 반면, 경북은 제자리에 머물러 있다고 꼬집었다. 또한, 3선 도전에 나선 이철우 경북도지사를 향해 열정이 부족하고 초심을 잊었다고 비판하며, 경북 산불 문제 앞에서 대통령 출마를 선언한 사례를 예로 들었다. 오 후보는 당선 시 TK 신공항 건설을 최우선 과제로 추진할 것이라고 약속하며, 김부겸 대구시장 후보와 지속적인 소통을 통해 국비 지원 확보와 민간 자본 유치를 통해 TK 신공항을 반드시 건설하겠다고 다짐했다.

김 후보는 경산을 청년들에게 기회가 넘치는 도시로 만들겠다는 포부를 밝히며, 이재명 대통령의 5극3특 정책에 발맞춰 지역을 떠났던 청년들이 돌아와 꿈을 펼칠 수 있는 도시를 만들겠다고 강조했다. 자세한 인터뷰 내용은 유튜브에서 확인할 수 있다





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