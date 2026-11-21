21일 세종시 소정리역에서 화물열차 탈선으로 전차선 고장 발생, 천안-전의 구간에 단전되며 일반열차 운행이 중단된 사고 현황 및 복구 상황을 전달합니다.

한국철도공사 (코레일)는 2026년 11월 21일 오전 세종시 소정면 경부선 소정리역 인근에서 대형 철도 사고가 발생했다고 밝혔다. 이 사고로 인해 경부선 일반 열차인 새마을호 와 무궁화호 의 운행이 전면적으로 중단되었으며, 많은 이용객들의 발이 묶이는 혼선이 빚어졌다.

사고 원인 및 전차선 고장 Mechanism

사고의 직접적인 원인은 제3810 화물열차의 궤도 이탈로 확인되었다. 오전 5시 37분께 세종시 소정리역으로 진입하던 제3810 화물열차는 자동 비상제동이 체결된 상태로 선로를 벗어났다. 이 과정에서 열차는 선로 옆에 설치된 전차선을 지탱하던 철제 빔을 들이받았다.

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철제 빔이 부러지면서 전차선이 끊어지는 치명적인 고장이 발생했다. 이로 인해 천안에서 전의 구간으로 이어지는 전력 공급이 중단되는 단전 현상이 일어났으며, 전기 동력으로 운행되는 일반 열차들의 운행이 불가능한 상태가 되었다.

열차 운행 차질 및 대체 수송 조치

사고 직후인 오전 6시 23분, 하행선 첫 출발을 앞둔 ITX-마음 1501호 열차는 경기 평택역에 정차한 채 관제팀의 지시를 기다렸다. 이어 장항선으로 방향을 틀어야 하는 후속 열차인 1271호는 부본선을 활용하여 오전 6시 30분께 우회 출퇴근하는 조치를 취했다.

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코레일은 오전 7시 24분경 재난 문자를 통해 경부선 천안에서 소정리역 구간의 전차선 고장 사실을 전달했다. 코레일은 새마을호와 무궁화호 운행 중지를 공식 확인하며, 이용객과 수험생들에게 고속열차나 다른 대중교통수단을 이용해 줄 것을 강력히 당부했다.

복구 작업 및 고속선 정상 운행 가능성

사고 직후 코레일은 초기대응팀을 투입하여 신속한 현장 대응에 나섰다. 오전 5시 47분에는 충남 천안과 세종 조치원에서 전기 모터카와 디젤기관차가 출동했으며, 오전 6시 4분에는 의왕과 대전에서 기중기가 동원되어 복구 작업이 진행되었다.

이번 사고의 영향권은 경부선 일반 열차 구간으로 한정되는 것으로 알려졌다. 고속선을 이용하는 KTX 열차와 충북선 구간은 사고의 직접적인 영향을 받지 않아 정상 운행이 가능한 것으로 전해졌다. 관련 기관은 선로 및 전차선 복구에 전력을 기울이고 있다.