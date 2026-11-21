21일 오전 세종시 정안면 경부선 정안역 인근에서 화물열차 3810호가 탈선하는 사고가 발생했다. 철도공사는 충남∼대전 구간 정상 열차 운행을 중단하고 광역버스를 연계 운행하며 복구를 진행하고 있다.

한국철도공사( KORAIL)는 21일 오전 세종시 조치원면 정안역 인근에서 화물열차 탈선 사고가 발생했다고 밝혔다. 철도공사와 관련 당국은 정확한 사고 원인을 규명하고 철도 복구에 총력을 기울이고 있다. 이 사고로 인해 경부선 일부 구간의 여객 열차 운행을 중단하고 대체 교통수단을 마련했다.

화물열차 자동비상제동 작동으로 탈선

사고는 정안역에 진입하던 화물열차 3810호가 자동 비상제동이 작동한 후 레일에서 이탈하면서 발생했다. 철도공사는 현재 사고 지점의 상황을 면밀히 분석하여 원인을 찾고 있다. 승객들의 안전을 최우선으로 하며 철도 시설의 빠른 복구를 위해 모든 역량을 집중하고 있다.

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충남대전 구간 운행 중단 및 버스 연계

철도공사는 정안역 사고 여파로 인해 치안∼대전 구간에서 일반 열차 운행을 일시 중단했다. 대신 철도공사는 서울역과 용산역에서 천안역까지, 대전역과 서대전역에서 부산역과 광주역, 목포역까지 일부 일반열차를 셔틀 서비스로 운행한다. 이 셔틀 열차는 승객들이 목적지로 이동할 수 있도록 하는 중요한 대체 수단이 되고 있다.

천안역과 직산역 사이, 그리고 대전역과 서대전역 구간에서는 광역버스가 운행된다. 승객들은 이 광역버스에 탑승하여 도착역에서 대기 중인 일반열차로 환승하여 최종 목적지까지 이동할 수 있다. 이러한 버스 연계 운행 시스템은 철도 운행 차질로 인한 불편을 최소화하기 위해 신속하게 구축되었다. 철도공사는 승객들이 원활하게 이동할 수 있도록 버스 운행 간격을 최적화하고 있다.

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신속선 운행 정상화 및 이용 안내

사고가 발생한 경부선 일반 철도 구간과는 달리, KTX 고속열차는 고속 전용 선로를 통해 정상적으로 운행되고 있다. 충북선과 장항선에서도 일반 열차 운행이 정상적으로 이루어지고 있어 승객들은 다른 노선을 활용하여 목적지로 이동할 수 있다. 철도공사는 이러한 대체 경로를 통해 교통 마비를 최소화하려 노력하고 있다. 철도공사는 승객들에게 불편을 드려 깊이 사과하며, 안전한 복구를 위해 최선을 다할 것이라고 밝혔다.

철도공사는 복구 작업 중에 열차 운행이 추가로 조정될 수 있다고 전했다. 승객들은 철도 모바일 앱, 역 및 열차 내 방송, 철도 콜센터를 통해 사전에 서비스 상태를 확인해야 한다. 이러한 사전 확인은 불필요한 대기 시간을 줄이고 안전한 이동을 돕는 중요한 절차이다. 철도공사는 복구 작업의 진척 상황에 따라 추가적인 운행 계획을 발표할 예정이다.