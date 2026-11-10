경복궁 효자로 은행길, 안전 위협하는 관광열기

SNS 인기로 붐비는 서울 종로구 효자로 은행길, 관광객들의 위험한 도로 촬영으로 인한 사고 우려가 고조되고 있으며 경찰의 순찰 강화 대책이 필요한 실정이다.

10일 오후 3시경, 서울 종로구 효자로에서 은행잎으로 노랗게 물든 경복궁 담장 주변을 지나는 경찰 순찰차가 등장했다. 차도 위에서 위험천만한 자세로 사진을 찍는 관광객들을 계도하기 위한 조치였다. 사이렌과 안내 방송에도 꿈쩍 않던 이들은 경찰이 내려 호루라기를 불고 경광봉을 흔든 후에야 비로소 보도 위로 올라섰다.

다만 이러한 안전 장치는 잠시뿐이었다. 순찰차가 떠난 지 단 3분 만에 관광객들은 다시 도로로 내려와 저마다 각도를 잡고 촬영을 재개했다. 경복궁 담장 옆 효자로는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 '은행나무 명소'로 알려지며 세계 각국에서 모여든 관광객들로 붐비고 있다.

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SNS 인기로 몰리는 관광객과 반복되는 위험

늦가을이면 눈부신 금빛 풍경을 자랑하는 이 길은 세계적인 관광지로 거듭났으나, 차도까지 점령하는 사진 촬영 행위로 아찔한 장면이 반복되고 있다. 경찰은 20분 단위로 순찰하며 안전 관리를 시도하지만, 밀려드는 사진 촬영 인파를 감당하기에는 역부족인 모습이다. 이날 오후에도 효자로 은행나무 길에 모인 관광객 상당수가 보도가 아닌 경복궁 담장 앞 4차선 도로로 나가 사진을 찍었다.

좁은 보도에서는 채 다 담을 수 없는 은행나무와 자신의 모습을 온전히 사진으로 남기기 위해 위험을 무릅쓰는 행위가 이어졌다. 자동차 한 대가 경적을 울리며 다가오자 한 관광객은 "한장이라도 건졌으면 된 거야"라고 소리치며 가까스로 차를 피하는 해프닝도 발생했다.

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위험 각오까지 감수한 방문객들의 사연

태국인 제니(36세)는 "위험하다는 건 알지만 보도에는 사진 찍을 공간이 많지 않고 보행자도 많다"며 "한번 온 여행이니 제대로 찍고 싶어 위험을 감수했다"고 밝혔다. 효자로는 2~3년 전부터 틱톡과 인스타그램 등에서 은행나무 명소로 알려지기 시작했으며, 이곳 은행나무가 가장 아름다울 때 맞춰 한국을 찾는 관광객까지 나오고 있다.

중국에서 온 관광객 신야(24세)는 "틱톡에서 효자로를 보고 찾아왔다"며 "단풍이 얼마나 들었는지 실시간으로 알려주는 게시물도 있어 가장 예쁠 때 맞춰 방문했다"고 말했다. 촬영 장비를 완비한 사진가 등에게 돈을 내고 촬영을 맡긴 경우도 어렵잖게 찾아볼 수 있었고, 이런 경우 '사진 한컷'을 위해 위험을 감수하는 일은 더 잦아졌다.

경찰의 한계와 강화된 안전 관리 계획

주변 한복 가게 직원 박아무개 씨는 "차가 뒤에서 오는 것도 모르는 것 같다. 도로 한가운데 서 있는 모습이 아찔하다"고 말했다. 경찰도 진땀을 빼고 있는 상황이다. 통의파출소는 관광객이 몰리는 오후 2시부터 5시까지 20분에 한 차례 효자로 일대를 집중 순찰하지만, 배치된 순찰차가 한 대뿐이라 다른 신고로 출동하는 동안에는 손을 놓을 수밖에 없는 실정이다.

경찰은 도로로 나가 찍는 관광객들에게 교통 법규 위반에 따른 계도장을 발부하는 등 안전관리를 강화할 계획이다. SNS 명소화로 인한 관광 열기가 지역의 안전 문제와 충돌하는 지점에서 효과적인 통제를 위한 노력이 시급한 상황이다.