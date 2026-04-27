경남지사 3파전 본격화…박완수·김경수·전희경 후보 예비후보 등록 마무리

6·3 지방선거를 37일 앞둔 27일 경남지사 선거전이 본격화했다. 박완수 현 경남지사와 김경수 더불어민주당 후보, 전희경 진보당 후보가 예비후보 등록을 마치며 3파전이 본격화된 가운데, 후보들은 상대측 표밭을 노린 행보와 날 선 발언으로 대립각을 세우고 있다. 특히 박완수 후보는 출마 선언 직후 노무현 전 대통령 묘역을 참배하며 국민 통합과 사회적 약자 배려를 강조했고, 김경수 후보는 박완수 후보의 고향인 통영을 3번 방문해 민심 공략에 나섰다. 양측은 도덕적 흠결과 정책 이슈로 설전을 벌이며 치열한 선거전을 예고하고 있다. 이번 선거는 1995년 지방선거 이후 전·현직 경남지사가 대결하는 첫 사례로, 여당 프리미엄을 가진 김경수 후보와 현직 프리미엄을 가진 박완수 후보의 대결이 주목된다. 또한, 전희경 후보는 경남지사에 도전하는 첫 여성 후보로 주목받고 있다.

6·3 지방선거 를 37일 앞둔 27일 ‘330만 경남도민’의 수장을 뽑는 선거전이 본격화하고 있다. 이날 박완수 (71) 현 경남지사가 예비후보로 등록, 선거운동에 뛰어들면서다. 일찌감치 선거운동에 나선 김경수 (58) 더불어민주당 후보와 진보당 전희경 (51) 후보를 포함해 주요 정당 공천을 받은 후보들이 모두 예비후보 등록을 마치면서 ‘경남지사 3파전’이 본격화했다.

국민의힘 박완수 경남지사(왼쪽 세 번째) 후보와 같은 당 홍태용 김해시장(왼쪽 네 번째) 후보가 27일 경남 김해시 봉하마을 노무현 전 대통령 묘역을 참배하고 있다. 연합뉴스 이런 가운데 상대측 ‘표밭’을 노린 후보들 행보가 눈에 띈다. 박완수 후보는 이날 출마 선언 직후 경남 김해시 봉하마을에 있는 고(故) 노무현 전 대통령 묘역을 찾았다. 김해는 ‘노 전 대통령의 마지막 비서실장’으로 불리는 김경수 후보의 정치적 고향이다.

앞서 김경수 후보는 예비후보 등록 후 첫 일정으로 박 후보의 고향인 경남 통영을 방문했다. 박 후보는 이날 오전 출마 선언 후 봉하마을 노 전 대통령 묘역을 찾아 참배했다. 박 후보는 “경남지사로 재임하면서 매년 5월 노 전 대통령 서거 추도식에 참석해왔다”며 “국민 통합, 법치와 상식이 있는 사회, 사회적 약자를 배려하는 노 전 대통령의 3대 정신을 존중하고 이어 나가고자 참배를 결정했다”고 밝혔다. 국민의힘 박완수 경남지사 후보가 27일 경남 김해시 봉하마을 노무현 전 대통령 묘역을 참배 후 취재진 질문에 답하고 있다.

연합뉴스 김 후보는 지난달 17일 예비후보 등록 당일과 4월 2일·22일 박 후보 고향인 통영을 3번 방문했다. 김 후보는 통영 중앙시장과 동호항 어업 현장을 찾아 민심을 청취하고, 통영 욕지도와 한려수도 해상에서 열린 더불어민주당 현장 최고위원회에 참석해 남해안 관광 산업 활성화와 철도망 확충을 강조하는 등 민심 공략에 나섰다.

“도덕적 흠결 안 돼” “…대립각 세운 날 선 발언도 이날 상대 후보를 향한 날 선 발언도 쏟아졌다. 김해 봉하마을 방문 전, 창원 마산회원구 국립3·15국립묘지에서 열린 박 후보의 출마 선언 기자회견에서다. 이곳엔 1960년 3월 15일 이승만 자유당 정권의 부정선거에 항거하다 희생된 민주 열사들이 영면해 있다. 정청래 더불어민주당 대표와 김경수 경남도지사 후보가 지난 22일 경남 통영 통영중앙전통시장을 찾아 오징어를 맛보고 있다.

뉴스1 박완수 후보는 이 자리에서 “3·15 정신 위에 선 경남의 위정자는 도덕적 흠결이 있어서는 안 된다. 부정에 맞서 싸운 역사를 가진 330만 도민들의 신념”이라며 “4년 전 제가 도정을 맡았을 때 경남은 도지사가 자리를 지키지 못했다. 범죄로 인한 사법의 단죄로 임기를 채우지 못하고 떠났다”고 했다. 사실상 김 후보를 직격한 것이다.

김 후보는 2017년 대통령 선거 당시 ‘드루킹 댓글 조작 사건’에 가담한 혐의(컴퓨터 등 장애 업무방해)로 복역, 경남지사 임기를 채우지 못 했다. 김 후보 측도 앞서 지난 7·8일 ‘남해군 농어촌 기본소득’의 경남도 도비 분담율을 두고 “다른 광역단체는 ‘30%’를 보조하는데, 경남도는 18%만 보조해준다”며 “남해군에 무거운 짐을 떠넘기고 있다”고 당시 박완수 경남도정을 비판했다. 이에 경남도가 ‘올해 하반기 추경으로 이를 지원하기로 정부와 확약했다’고 반박에 나서는 등 양측이 이틀간 설전을 벌여지기도 했다.

김경수 더불어민주당 경남지사 후보가 24일 경남 창원시 의창구 경남도의회 브리핑룸에서 '경남 대전환을 위한 김경수의 약속 1탄 - 4대 철도망 중심의 부울경 메가시티 30분 생활권 구축 전략'을 발표하고 있다. 사진 김경수 후보 캠프 첫 전현직 도지사 대결…도민 여론은? 1995년 지방선거 이후 전·현직 경남지사가 대결하는 것은 이번이 처음이다. 전직인 김 후보는 정부 지원을 기대할 여당 후보(여당 프리미엄), 박 후보는 지난 4년 간 도정을 안정적으로 이끈 후보(현직 프리미엄)라는 걸 강점으로 내세운다.

전희영(왼쪽 2번째) 진보당 경남지사 후보가 24일 경남 창원시 홈플러스 마산점 정문 앞에서 마트노동자의 지지 선언을 받고 있다. 사진 진보당 경남도당 전교조 위원장 출신인 전희영 후보는 경남지사에 도전하는 첫 여성 후보란 점을 강조하고 있다. 창원·김해=안대훈 기자 an.daehun@joongang.co.k





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