경남도청 압수수색…박완수 캠프 '딥페이크 영상·관권선거' 의혹 수사 본격화

경남경찰청이 6·3지방선거 과정에서 불거진 국민의힘 박완수 경남지사 당선인 캠프 측의 '딥페이크 영상·관권선거 의혹'과 관련해 강제수사에 착수했다. 경찰은 9일 경남도청을 압수수색하며 공보관실과 ENG영상실 등 여러 부서에서 의혹 관련 자료를 수집 중이다. 이번 수사는 경남선관위가 캠프 관계자와 전현직 공무원 9명을 공직선거법 위반 혐의로 의뢰한 데 따른 조치다. Campaign 참여자 A씨는 박 당선인 측이 3월부터 불법 AI 영상 30여 개를 제작해 비공식 유튜브에 게시했다고 주장했다. 공직선거법은 선거 90일 전부터 AI 가짜 영상 제작을 금지하며 공무원의 선거 개입도 엄격히 규제한다. 경찰은 딥페이크 영상 제작 경위와 공무원 연관성을 조사할 방침이다.

경남경찰청은 6·3지방선거 과정에서 불거진 국민의힘 박완수 경남지사 당선인 캠프 측의 ' 딥페이크 영상· 관권선거 의혹'과 관련해 강제수사에 착수했다. 경찰은 9일 경남도청 에 대한 압수수색 을 실시했으며, 10여 명의 경찰 인력이 투입되어 공보관실과 ENG영상실 등 여러 부서에서 이번 의혹과 관련한 자료를 수집하고 있다.

이번 압수수색은 공직선거법 위반 혐의와 관련된 수사의 일환으로 진행되었다. 경남선거관리위원회는 지난달 29일 박완수 당선인 캠프 관계자와 전현직 경남도청 공무원 9명을 공직선거법 위반 혐의로 창원지검에 수사 의뢰했다. Campaign에 참여했던 A씨는 박 당선인 측이 3월 중순부터 김 후보를 비방하는 딥페이크 영상을 포함한 불법 AI 영상 약 30여 개를 제작해 4월 말 삭제된 비공식 유튜브 채널에 게시했다고 제보했다.

A씨가 지목한 공무원들은 박 당선인이 경남지사로 재임하던 기간 임용된 임기제 공무원들로, 현직 신분으로 영상 제작을 지시하거나 자료를 제공했다면 공무원 선거 중립을 위반했을 가능성이 있다. 공직선거법은 선거 90일 전부터 선거운동 목적의 불법 AI 가짜 영상 제작·편집·유포를 엄격히 금지하며, 공무원이 선거에 부당한 영향력을 행사하거나 선거 결과에 영향을 미치는 행위를 금지한다. 경찰은 이번 강제수사를 통해 캠프 측의 딥페이크 영상 제작 및 유포 경위, 공무원들의 개입 여부 등을 조사할 예정이다.

이번 사안은 인공지능을 이용한 허위 영상의 정치적 활용과 관권 선거 의혹이 교차하는 사례로, 향후 수사 결과가 정치 윤리와 선거법 해석에 중요한 판례가 될 전망이다





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