경남도청 압수수색…박완수 캠프 '딥페이크·관권선거' 의혹 강제수사 착수

6·3 지방선거 과정에서 불거진 국민의힘 박완수 경남지사 당선인 캠프 측의 '딥페이크 영상·관권선거 의혹'과 관련해 경남경찰청이 강제수사에 착수했다. 경찰은 9일 경남도청을 비롯해 박 당선인 캠프 사무실과 딥페이크 영상을 제작한 것으로 의심받는 창원의 디자인 회사 등을 압수수색하며 증거 확보에 나섰다. 이번 수사는 공직선거법 위반 혐의를 규명하기 위한 것으로, 경남선관위와 김경수 후보 측의 고발이 발단이 됐다.

경찰이 6·3 지방선거 과정에서 불거진 국민의힘 박완수 경남지사 당선인 캠프 측의 ' 딥페이크 영상· 관권선거 의혹'과 관련해 강제수사에 착수했다. 9일 오전 경찰은 경남도청을 포함해 박 당선인 캠프 사무실과 딥페이크 영상을 제작한 것으로 의심받는 창원시 의창구의 한 디자인 회사 등 여러 곳을 압수수색했다.

도청 내에서는 공보관실과 ENG영상실 등 관련 부서에서 자료를 수집했으며, 경찰 10여 명이 투입된 것으로 알려졌다. 이번 압수수색은 공직선거법 위반 혐의와 관련된 증거 확보를 위해 진행됐다. 경남선관위는 지난달 29일 박 당선인 캠프 관계자와 전현직 경남도청 공무원 9명을 공직선거법 위반 혐의로 창원지검에 수사 의뢰했으며, 더불어민주당 김경수 경남지사 후보 측도 같은 날 딥페이크 영상 제작·유포 및 공무원 선거 개입 혐의로 관련자 5명을 경남경찰청에 고발했다.

제보자 A씨는 박 당선인 측이 3월 중순부터 김 후보를 비방하는 딥페이크 영상을 포함한 불법 AI 영상 30여 개를 제작해 4월 말 삭제된 비공식 유튜브 채널에 올렸다고 주장했다. A씨가 지목한 경남도청 공무원들은 박 당선인이 재임하던 기간 임용된 임기제 공무원으로, 이들이 현직 신분으로 영상 제작을 지시하거나 자료를 제공했다면 공무원 선거 중립을 위반했을 가능성이 있다. 공직선거법은 선거 90일 전부터 선거운동 목적의 불법 AI 가짜 영상 제작·편집·유포를 금지하며, 공무원의 선거 부당 개입을 엄격히 규제한다.

박완수 당선인 캠프 측은 "선거 캠프가 조직적으로 불법 영상을 제작·지시·유포했다는 주장은 사실이 아니다"라며 "영상 제작을 지시한 바 없고 선거에 활용한 적도 없다"고 강조했다. 한편 박 당선인 캠프는 지난달 31일 제보자 A씨와 해당 사건을 보도한 언론사 기자를 공직선거법 위반(허위사실 공표·후보자비방) 등 혐의로 창원지검에 고발한 상태다





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