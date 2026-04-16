경남도, 외국인 유학생 1만 명 유치 목표… 지역 산업 인재 양성 박차

경상남도가 학령인구 감소 및 지방 소멸 위기에 대응하기 위해 2026년 외국인 유학생 종합지원계획을 발표했다. 이 계획은 해외 거점센터 확대, 유학 설명회 개최, 지역 산업 맞춤형 교육 과정 확충, 취·창업 지원 강화 등을 통해 2028년까지 유학생 수를 1만 명으로 늘리고 취업률을 25%까지 높이는 것을 목표로 한다. 경남도는 유학생을 지역의 미래를 이끌어갈 핵심 인재로 육성하여 오고 싶고 살고 싶은 지역으로 만들겠다고 밝혔다.

경상남도 (이하 경남도)는 학령 인구 감소 로 인한 지방 소멸 위기와 심화되는 인력 수급 불균형에 대응하기 위해 우수 해외 인재 유치 의 중요성을 강조하며, 도내 외국인 유학생 의 안정적인 유학 생활과 지역 정착을 종합적으로 지원하는 ‘2026년 경남 외국인 유학생 종합지원계획’을 수립했다고 16일 밝혔다.

이 계획은 유학생들이 경남을 선택하고 성공적으로 정착할 수 있도록 다각적인 지원 방안을 포함하고 있다. 경남도는 대학 및 유관기관과의 긴밀한 협력을 통해 ‘경남 유학생 지원 협의체’를 운영하여 유학생 지원 정책을 발굴하고 추진할 예정이다. 또한, 현재 13개소인 대학별 해외 거점센터를 베트남, 스리랑카, 우즈베키스탄, 폴란드 등 4개국에 8개소를 추가 설치하여 올 하반기까지 총 21개소로 확대 운영함으로써 해외 유학생 유치 활동을 강화한다.

경남도 해외사무소와 함께 인도네시아(5월) 및 베트남(11월)에서 유학 설명회를 개최하고, 온라인 한국유학박람회 경남홍보관 운영 등 온·오프라인 채널을 통해 적극적인 유치 활동을 펼칠 계획이다. 더불어 ‘경남 외국인 유학생 서포터즈’를 운영하여 사회관계망서비스(SNS)를 통한 홍보 활동을 전개함으로써 국제적인 관심과 참여를 유도할 예정이다.

이 계획의 핵심은 지역 산업의 수요에 맞춘 인재 양성에 있다. 기존에 방산, 항공, 조선 등 주요 지역 산업 맞춤형 교육 과정이 11개 학과에 국한되었던 것을 20개 학과로 대폭 확대하여 운영함으로써, 외국인 유학생들이 경남의 핵심 산업 분야에서 필요로 하는 전문성을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 지원한다. 이는 단순히 유학생을 유치하는 것을 넘어, 이들이 지역 산업 발전에 기여하는 인력으로 자리매김하도록 하는 중요한 전략이다. 더불어 외국인 유학생의 취·창업 프로그램도 대폭 강화된다.

도내 외국인 유학생을 ‘지역 산업 인재’로 양성하기 위한 취·창업 연계 프로그램은 체계적인 지원 시스템을 구축한다. ‘찾아가는 취업·비자 특강’을 통해 유학생들이 관심 분야별로 맞춤형 취업 및 비자 관련 교육을 받을 수 있도록 하며, 졸업 후 지역 내 기업체로 성공적인 취업이 이루어질 수 있도록 지원하는 ‘취업 매칭 플랫폼’을 구축할 계획이다. 이는 유학생들이 한국에서의 경력을 쌓고 지역 경제에 기여할 수 있는 실질적인 기회를 제공하게 될 것이다. 더불어 경남 정착 지원을 위한 생활 특강을 개최하여 지역 생활 및 문화에 대한 이해도를 높이고, 대학별 유학생 사후관리 시스템을 구축하여 졸업 후 취업뿐만 아니라 지역 사회 정착까지 책임지고 관리하는 체계를 마련할 계획이다. 이는 유학생들이 겪을 수 있는 어려움을 최소화하고 성공적인 한국 생활을 지원하는 데 기여할 것으로 기대된다.

이러한 종합적인 지원 계획을 바탕으로 경남도는 2028년까지 도내 외국인 유학생 수를 현재 4,162명(2025년 4월 기준)에서 1만 명으로 확대하겠다는 야심찬 목표를 설정했다. 더 나아가, 현재 15% 수준에 머물러 있는 유학생 취업률을 2028년까지 25%로 높이겠다는 구체적인 계획도 발표했다. 김성규 경남도 교육청년국장은 “외국인 유학생은 더 이상 잠시 머물다 가는 ‘손님’이 아니라, 경남의 미래를 함께 만들어갈 소중한 인재”라며, “유학 초기 단계부터 졸업 이후 정착까지 전 과정을 체계적으로 지원함으로써, 경남을 외국인 유학생들이 오고 싶어 하고, 살고 싶어 하는 매력적인 지역으로 만들겠다”라고 포부를 밝혔다. 이는 경남도가 미래 성장을 위한 핵심 동력으로 외국인 유학생을 적극적으로 육성하겠다는 강력한 의지를 보여주는 것이다.

이러한 노력을 통해 경남은 국제적인 인재 유치를 통해 지역 경제 활성화와 인구 감소 문제 해결에 새로운 돌파구를 마련할 것으로 기대된다. 또한, 유학생들이 성공적으로 정착함으로써 지역 사회의 다양성을 증진하고 글로벌 경쟁력을 강화하는 데도 크게 기여할 것으로 전망된다. 경남도의 이러한 발빠른 행보는 지역 대학 및 관련 산업에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 미래 경남 발전을 위한 중요한 발판이 될 것이다. 종합지원계획의 성공적인 이행은 경남도가 외국인 유학생들에게 제공하는 지원의 질과 수준을 한 단계 높이는 계기가 될 것이며, 이는 장기적으로 경남의 지속가능한 발전에 기여할 것이다.

유학생들이 경남에서의 경험을 통해 얻은 지식과 역량을 바탕으로 지역 사회 발전에 기여하고, 나아가 국제 사회에서 경남을 알리는 역할을 수행할 수 있도록 다각적인 지원이 지속적으로 이루어질 것으로 기대된다. 궁극적으로 경남도는 이 계획을 통해 국제적인 인재들이 모여들고 함께 성장하는 활력 넘치는 지역으로 거듭날 것이다. 이는 단순한 유학생 유치를 넘어, 경남의 미래 경쟁력을 강화하고 인구 구조 변화에 능동적으로 대처하는 전략적인 움직임으로 평가받고 있다. 이 계획이 성공적으로 실행된다면, 경남은 외국인 유학생들에게는 교육과 취업, 그리고 정착까지 아우르는 최적의 환경을 제공하는 도시로 발돋움할 것이다. 더불어 지역 산업은 우수한 해외 인력을 확보하여 혁신과 성장을 가속화할 수 있을 것으로 기대된다. 또한, 유학생들의 문화 교류와 다문화 사회 조성에도 긍정적인 영향을 미쳐, 더욱 풍요롭고 역동적인 지역 사회를 만드는 데 기여할 것이다.





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경상남도 외국인 유학생 인구 감소 지방 소멸 인재 유치

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