경남 함양 무형문화재 한지장 이상옥 가문의 전통 한지 제작 과정과 한지살리기재단의 지역 사회 기여 활동을 담은 종합 보도입니다.

경남 무형문화재 한지장 보유자 이상옥 의 전통한지 공방에서 2026년 11월 21일 오후, 장작불에 4시간 동안 쪄내고 4시간 정도 뜸을 들인 닥나무 껍질을 벗기는 닥무지 작업이 진행되었습니다. 이 날 지리산 자락 함양군 마천면 창원마을 공방에는 한지살리기재단 이형호 상임이사, 종이문화재단 노영혜 이사장, 한찬희 감사 등 50여 명이 참석하여 전통 한지 제작의 핵심 공정을 직접 지켜보았습니다.

닥나무 껍질 벗기는 과정의 핵심 원리

한지 제작의 첫 단계인 닥무지 작업은 고온 찜질과 뜸 들임을 통해 닥나무 껍질의 섬유질을 부드럽게 만드는 정교한 과정입니다. 이상옥 한지장의 큰아들인 이도희 이수자는 "구수한 냄새가 나야 닥나무 껍질이 잘 벗겨진다"며, 이 공정이 단순한 물리적 작업을 넘어 재료의 특성을 이해해야 하는 기술임을 강조했습니다.

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주요 원료인 닥섬유는 부원료인 황촉규 뿌리의 점액질 덕분에 물에 띄우고 고르게 퍼뜨릴 수 있으며, 이를 통해 종이를 낱장으로 떼어낼 수 있습니다. 공방은 이력표시와 제원을 담은 전통 한지 5종과 작업 도구 10종, 제작 사진 18점을 전시하여 전통 한지의 과학적 원리를 시각적으로 전달했습니다.

종이 뜨기와 도침의 기술적 차별점

종이를 뜨는 초지는 외발뜨기, 즉 흘림뜨기 방식으로 진행되며 한 장을 두 번의 물질로 완성합니다. 이 과정에서 발틀의 물 저항이 5~8kg에 달해 상당한 체력이 필요하며, 순지 한 장의 무게는 약 20g 정도입니다. 이상옥 한지장의 둘째아들인 이권희 이수자는 이 기술의 난이도를 시연하며 전통 기술의 가치를 알렸습니다.

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마른 종이를 두드려 평탄하게 다듬는 도침 공정을 거치면 먹 번짐이 줄고 종이의 질겨짐이 강해집니다. 껍질을 벗기고 말리는 기초 작업부터 종이가 완성되기까지 최소 3~4개월이 소요되며, 이는 인피 섬유가 살아 있어 종이의 천년 보존성을 가능하게 하는 핵심 이유입니다.

국산 원료 고수와 시장 구조의 충돌

공방은 동일한 크기 기준 한지가 일반 양지보다 약 5배 가볍다는 품질 우위를 바탕으로 국산 백닥 원료를 고수하고 있습니다. 이상옥 한지장은 "이 차이가 품질이 아니라 공정 수의 차이에서 나온다"며, 시중 저가 한지의 약 95%가 수입 원료를 사용하는 현실을 지적했습니다.

국산 백닥과 수입 백닥의 가격 차이는 약 4배에 달하지만, 공방의 연간 생산량은 1만 5천~2만 장으로 약 20t에 이릅니다. 원료 수급 여건상 2~3배 증산이 가능함에도 불구하고 수입 원료에 익숙해진 시장의 가격 저항으로 판로 확보가 어려운 실정입니다.

한지살리기재단의 지역 사회 기여 활동

한지살리기재단은 제4회 한지의 날을 맞아 지난해 10월 10일 함양문화예술회관에서 열린 함양 학술 포럼에서 장인이 아닌 한지 제작을 돕는 마을 어르신 10명에게 감사패를 전달했습니다. 이는 579년 신라 진평왕 1년 군자사 창건 이후 30여 곳의 사찰과 암자가 들어선 마천면 일대의 깊은 한지 역사가 공동체의 품앗이로 전해져 왔음을 보여줍니다.

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공방은 1960년부터 김장이 끝나는 12월 초순께 시작되는 겨울철 닥무지와 백닥 작업을 마을 주민들이 함께해 왔으며, 아들 이종택 선생이 승려와 닥종이 장인들에게 제지술을 전수하면서 5대째 가업이 이어지고 있습니다. 오는 12월 2일 중국 샤먼에서 열리는 제21차 무형유산보호협약 정부간위원회에서는 대한민국 '전통 한지'가 등재 권고 판정을 받아 등재가 유력한 상황입니다.

이 같은 전통 기술 보존을 위해 공방은 엄천강과 서부 경남 최상류 상수원인 지리산 둘레길 300㎞ 시작점 근처 입지를 활용하여 지역 사회와 연결고리를 강화하고 있습니다. 닥나무 뿌리와 5가지 약초로 만든 식혜를 탕제 대신 마시기 좋게 준비하는 등 공동체의 정성이 담긴 행사 운영은 전통 한지의 문화적 가치를 재조명하는 계기가 되었습니다.