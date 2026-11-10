경남 남해 등 농어촌 기본소득 시범사업, 인구 증가 효과 둔화 및 정책 방향성 논의

농어촌 기본소득 시범사업 17개 군의 인구 통계를 분석한 결과, 초기 급증세 이후 증가폭이 줄어드는 현상이 관찰되었다. 내년 대상지 확대와 예산 증액에 따른 긍정적 효과와 한계점을 전문가 의견을 통해 살펴본다.

행정안전부 의 주민등록 인구통계 자료에 따르면, 농어촌 기본소득 시범사업 시행 지역 17개 군의 인구变动 양상이 명확히 드러났다. 이 사업은 인구 감소 지역에 거주하는 주민에게 월 15만원 이상의 지역사랑상품권을 지급함으로써 지역 경제 활성화와 인구 유입을 목표로 한다. 정부에서 대상지를 발표한 직후인 초기에는 인구가 상당히 늘었으나, 시간이 지날수록 그 증가폭이 크게 움츠러드는 패턴이 확인되었다.

초기 급증세 이후 인구 증가 폭 둔화 추이

지난해 10월 말 시범사업의 첫 대상지로 선정된 7개 군은 선정 직후인 같은 해 11월 전월 대비 평균 752명이, 12월에는 272명이 각각 증가했다. 그러나 올해 1월부터 10월까지 10개월간의 합산 증가폭은 평균 260명에 그쳐 초기 대비 성장세가 현저히 떨어졌다. 지난해 12월 초 추가 선정된 3개 군의 경우에도 그달 760명이 증가했던 것과 달리, 올해 1월에는 210명으로 감소했으며 이후 두 자릿수의 증가세를 보였다.

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더불어 나중에 추가 선정된 7개 군 역시 6월 선정 후 7월 평균 278명 증가를 기록했으나, 그다음 달부터는 두 자릿수 증가세로 전이되었다. 이는 최초로 선정된 군들이 첫 달에 평균 700명 이상 급증한 것과 비교할 때 효과가 반감되는 경향이 있음을 시사한다. 기본소득 지급 초기 이주 수요가 많았으나 점차 이사할 대상자가 줄어드는 자연스러운 현상으로 해석된다.

지역별 인구 감소 양상과 지리적 영향

기존 인구 감소세를逆转시키지 못하고 다시 감소세로 돌아선 지역도 있다. 충남 청양군은 지난 5월부터 6개월째 인구가 줄고 있다. 청양군은 2024년 4월(2만9971명) 붕괴했던 인구 3만명 선을 올해 3월(3만77명)에 간신히 회복했으나, 9월(2만9998명)에 다시 깨졌다. 경남 남해군은 6월 정점(4만1143명) 이후 4개월째, 전남 광주 신안군은 7월(4만2387명)을 끝으로 3개월째 내리막길을 걷고 있다.

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지난해 선정된 시범사업지 10개 군 중 올해 10월까지 매달 인구가 증가한 곳은 경기도 연천군과 충북 옥천군뿐이다. 지자체 간 인구 증감 차이는 도시와의 거리와 생활 기반시설 등 다른 요인들과 연관이 깊다. 인구 5만명대를 기록한 옥천군은 1시간 내 접근 가능한 대전에서 유입 인구를 확보하고 있다. 옥천군 인구정책팀에 따르면 지난해 12월부터 올해 9월까지 충북에서 600명, 대전에서 2000명이 전입했다.

반면 청양군은 인근 시군에서 이미 상당수가 주소를 옮긴 상황이라, 멀리 떨어진 대전이나 세종 시민이 월 15만원을 받기 위해 이사하기에는 한계가 있다는 분석이다. 다만 청양군 인구청년과는 "전입이 전출보다 많았으며 인구 감소는 사망으로 인한 자연적 요인 때문"이라고 설명하며, 기본소득 효과가 완전히 사라졌다고 보기는 어렵다고 지적했다.

내년 확대 계획과 복지 효과에 대한 논쟁

정부는 내년 시범사업 대상지를 35곳으로 늘리고 예산을 올해 3047억원에서 1조1657억원으로 대폭 증액할 계획이다. 국비와 지방비를 매칭하는 사업인 만큼 각 지자체의 재정도 추가로 투입되어야 한다. 정부는 내년 시범 운영을 거친 뒤 본사업으로 전환 여부를 결정할 예정이다.

이러한 방향성에는 찬반 의견이 엇갈리고 있다. 최호택 배재대 교수는 "월 15만원 기본소득을 위해 지자체들이 복지나 문화 등 다른 사업 예산을 줄인다면 인구 유치 한계가 있다"고 우려했다. 반면 박경철 대통령 직속 농어촌기본소득특별위원회 위원은 "농어촌 주민들에게 고정 소득과 사회 안전망을 제공하는 것이 핵심"이라며 "인구 증가보다 기존 주민들에게 어떤 영향을 미쳤는지가 더 중요하다"고 강조했다.

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인구 증가뿐만 아니라 농어촌 복지의 차원에서도 본 사업이 의미를 갖는다는 주장이다. 향후 17개 군을 비롯한 추가 대상지의 인구 유지 및 증가 추이, 그리고 지자체의 재정 부담 능력이 사업의 본사업 전환 여부를 결정하는 주요 변수가 될 전망이다.