경기지역 주요 저수지, 호수 녹조 사회재난 수준, 맹독성 물질 오염도 심각

경기지역 주요 저수지와 호수에서 반복되는 고농도 녹조가 단순한 수질 오염을 넘어 도민의 생명을 위협하는 ‘사회재난’ 수준이라는 경고가 나왔다. 일부 지점에서는 세계보건기구(WHO) 기준치를 수십 배 초과하는 맹독성 물질이 검출돼 공공보건 대책 마련이 시급하다는 지적이다. 경기환경운동연합은 14일 오전 경기도의회에서 기자회견을 열고 ‘2025년 경기도 녹조 조사 결과’를 공개했다. 조사 결과, 여름철 고온기에 접어들면서 모든 조사 지점에서 남세균이 대량 증식하는 경향이 확인됐다.

여름철마다 경기지역 주요 저수지와 호수에서 반복되는 고농도 녹조가 단순한 수질 오염을 넘어 도민의 생명을 위협하는 ‘ 사회재난 ’ 수준이라는 경고가 나왔다. 일부 지점에서는 세계보건기구(WHO) 기준치를 수십 배 초과하는 맹독성 물질이 검출돼 공공보건 대책 마련이 시급하다는 지적이다.

경기환경운동연합은 14일 오전 경기도의회에서 기자회견을 열고 ‘2025년 경기도 녹조 조사 결과’를 공개했다. 이번 조사는 지난해 4월부터 9월까지 의왕 왕송호수, 용인 기흥호수, 수원 서호저수지, 안성 고삼저수지, 평택호 등 5개 지점을 대상으로 진행됐다. 경북대학교 응용생명과학부 미생물생태응용 연구실이 분석을 맡았다. 조사 결과, 여름철 고온기에 접어들면서 모든 조사 지점에서 남세균이 대량 증식하는 경향이 확인됐다.

특히 안성 고삼저수지는 지난해 8월25일 기준 남세균 세포수가 3166만6000cells/mL에 달해 집중 관리가 필요한 상태로 나타났다. 용인 기흥호수 역시 8월21일 966만6000 cells/mL가 검출되어 조류 경보 ‘관심’ 단계(2만 cells/mL)를 크게 상회했다. 녹조 독소인 마이크로시스틴의 오염도는 더욱 심각한 것으로 나타났다. 기흥호수의 경우 지난해 8월7일 독소 농도가 798.56μg/L(ng/mL)까지 치솟았다.

이는 세계보건기구의 레크리에이션 기준(24μg/L)보다 33배 높고, 미국 환경보호청(EPA)의 여가 활동 기준(8μg/L)과 비교하면 약 100배에 달하는 수치다. 김현정 경기환경운동연합 사무처장은 “도민들이 아이들과 함께 찾는 물가에서 맹독성 물질이 반복 검출되는 것은 더는 환경 문제로만 치부할 일이 아니다. 시민 건강을 지키기 위한 재난 대응 차원의 공공정책이 필요하다”고 강조했다. 이 단체는 현재 지자체가 시행 중인 약품 살포 중심의 대응이 실효성이 낮다고 지적했다.

실제로 지난해 7월 용인 기흥호수 조정경기장 인근에서 녹조 제거제를 살포했음에도 불구하고 마이크로시스틴 농도가 기준치를 크게 초과한 사례가 확인됐다. 이에 따라 수체 순환 개선, 생태복원, 하천 연결성 회복 등 구조적인 대책으로의 전환을 촉구했다. 이 단체는 제9회 전국동시지방선거에 출마한 경기도지사 및 기초단체장 후보들에게 △녹조의 사회재난 규정 △통합관리 시스템 구축 △독소 정보 실시간 공개 △주민 건강 영향 조사 실시 등을 정책 과제로 제안했다





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