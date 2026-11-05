경기도 이주사회국 폐지 반발, 인권위 청원 준비 중

경기도가 이주사회국을 여성가족부 산하Division로 통합 예정에 대해 이주민 및 지원단체 약 1000명이 국가인권위원회에 청원을 제기하며 폐지 계획을 재검토해 줄 것을 촉구하고 있다.

경기도 내 이주민 과 관련 시민단체들이 약 1000여 명规模로 국가인권위원회 에 청원을 제기하며 ' 이주사회국' 폐지 계획을 재검토해 줄 것을 강력히 촉구할 예정입니다. 이들은 이번 조직 개편이 이주민 에 대한 포괄적이고 장기적인 지원을 약화시킬 것으로 우려하며, 경기도 의 행정 방향 전환에 강한 반발을 표명하고 있습니다.

인권위원회 청원 및 주요 발의자 명단

경향신문 5일 보도에 따르면, 이주민들과 지원 단체들은 오는 9일 국가인권위원회에 '이주사회국' 폐지 반대 청원을 제출할 계획입니다. 이 청원은 추미애 경기도지사를 상대로 진행되며, 이주 사회의 권익 보호를 위한 기존 체계의 유지 필요성을 강조하고 있습니다.

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청원에는 김원규 전 inaugural 이주사회국 국장을 비롯하여 김용국 경기외국인복지센터협회장, 오산 외국인노동자센터 존스 갈랑 목사, 수원 이주민센터 킨 미타 대표 등 핵심 인물들이 동참할 예정입니다. 이들은 이주사회국이 폐지될 경우 노동, 주거, 의료, 교육 등 이주민 지원 전반에 걸쳐 경기가 제공하는 종합적 기능이 위축될 것이라고 주장합니다.

조직 개편 배경 및 이주사회국 설립 경위

추미애 경기도지사가 취임한 이후 경기도가 지난달 사전 공표한 조직 개편안은 큰 논란을 불러일으켰습니다. 기존 독립 부서였던 이주사회국을Division 규모로 축소하여 여성가족부 산하로 통합하는 안이 제시되었기 때문입니다. 이는 기존 정책 기조의 변화로 해석되며, 이주민 커뮤니티 내에서 큰 불안감을 야기했습니다.

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이주사회국은 지난 2024년 7월, 김동연 전 지정부 하에 설립되었습니다. 이는 점차 증가하는 이주민 관련 행정 수요에 대응하기 위한 조치였으며, 지난해 기준 경기도 외국인 거주 인구가 86만 명으로 전국 최다임을 고려할 때 시급한 대응이 필요했던 분야였습니다.

이주민 지원 현황 및 주요 정책 성과들

이주사회국 출범 한 달 전, 경기도 화성에서 발생한 아리셀 사건은 19명의 이주 노동자를 포함한 23명의 사망자를 냈습니다. 이 참사는 이주사회국이 이주민들에게 포괄적인 지원을 제공하는 역할을 수행해야 함을 보여주는 계기가 되었습니다. 해당 부서는 출범 이후 기존 다문화가족 지원 정책으로 다루기 어려운 이주민 전용 initiatives를 추진해 왔습니다.

주요 성과로는 출생 등록이 없는 외국인 어린이와 공공기관 및 민간 그룹의 지원을 연계하는 프로그램, 무단 체류 이주 어린이를 위한 보육료 지원 시범 사업, 이주 노동자 숙소 개선 및 다국어 상담 확대 등이 포함됩니다. 이는 단순한 다문화 정책을 넘어, 이주민의 실질적 권리 보호와 사회 통합을 목표로 한 구체적인 조치들이었습니다.

정당 정치적 맥락과 전문가 및 이주민의 우려

최근 이재명 대통령의 다문화가족 및 이주 노동자 정책에 대한 발언이 논란이 되면서, 이주사회국 폐지 문제는 정치적 쟁점으로 부각되고 있습니다. 경기이주평등네트워크 박희은 상임이사는 최근 청와대 앞에서 열린 기자회견에서 "이주사회국needed한 이주 지원의 기반을 구축하기 위한 조직"이라며, "오히려 전국 단위로 확대되어야 하며 중앙정부가 통합 이민 정책을 고려해야 한다"고 주장했습니다.

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경기도는 이주사회국을 중심으로 '이주사회 종합계획(2025~2027)'을 수립하고 추진 중입니다. 전문가들은 부서가 폐지될 경우 이주 정책의 범위가 축소되고, 경기도 차원의 장기적이고 포괄적인 지원 체계가 약화될 것을 우려했습니다. 또한, 나머지 임기 동안 해당 종합계획의 이행에도 차질이 생길 가능성이 제기되고 있습니다.

현장 이주민들도 폐지에 대해 깊은 우려를 표명하고 있습니다. 포천에서 농업 이주 노동자를 위한 통역을 돕는 태국 결혼이민자 A 씨는 임금 체불 해결이나 병원 이용 등을 위해 여러 기관의 협력이 필요하다고 말했습니다. A 씨는 "현장 문제를 전달하고 협력을 요청할 책임 있는 창구가 약화될 것 같다"며 "지원이 관할 기관으로 연결되고 문제가 해결되었는지 확인하는 시스템이 필요하다"고 강조했습니다.

또 다른 중국 결혼이민자 B 씨는 이주사회국 출범 이후 경기도 공무원들이 센터를 방문하여 프로그램 진행 상황을 점검하고 연말 성과 발표회에도 참석한 점을 긍정적으로 평가했습니다. B 씨는 "(경기도가) 다문화가족과 이주자에 관심을 가져준다는 느낌을 받았다"며 "이주 지원 정책은 단기간에 결과가 나오는 것이 아니며, 한국어 교육 및 직업 지원 등 장기적인 관점에서 추구되어야 한다"고 언급했습니다.