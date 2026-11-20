경기도가 DMZ국제다큐멘터리영화제 예산을 평년의 30억원대에서 9억원으로 70% 이상 삭감하면서 영화제 정상 운영이 극심한 위기에 처했다.

경기도가 제18회 DMZ국제다큐멘터리영화제( DMZ영화제)의 내년도 지원 예산을 기존 대비 70% 가까이 삭감하면서 영화제 존립 자체가 심각한 위기를 맞았다. 추미애 경기도지사가 주도한 재정 비상사태 조치의 일환으로 책정된 2027년도 본예산안은 DMZ영화제 에 단 9억원을 반영했다.

9억원 한정 예산으로 정상 운영 불가능

오동진 DMZ국제다큐멘터리영화제 집행위원장은 18일 경향신문과의 통화에서 이번 예산 삭감이 사실상 영화제 중단을 의미한다고 밝히며, 이같은 위중한 사태에 대한 책임을 느껴 사임까지 고려 중이라고 전했다.

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2021년부터 2025년까지 매년 30억원에서 33억원의 꾸준한 보조금을 받아온 경기도는 이번 예산안에서 지원 규모를 급격히 줄였다. 이대로 예산안이 확정될 경우, 2009년 시작되어 18년 만에 명맥을 유지해 온 DMZ영화제의 내년도 정상적인 운영은 불가능에 가까워졌다.

수익성 중심 평가에 영화계 반발 가중

추미애 지사는 지난 9월 SNS를 통해 DMZ영화제의 자체 수익률인 티켓과 후원금 등 수입이 전체의 2.8%에 불과하다며, 도비 의존도가 과도하다고 비판했다.

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지사는 매년 고정적으로 지출되는 조직 운영비가 과다하다고 지적하며, 영화제를 단순한 수익 사업으로 평가절하하는 행보를 보였다. 이와 같은 태도는 국제적 권위를 가진 문화 행정에 대한 공적 가치 훼손이라는 지적을 자초했다.

영화계는 이에 대해 DMZ영화제가 평화, 생태, 인권 등 시장 논리만으로는 다루기 힘든 민감하고 중요한 사회 의제를 조명해 왔다고 반박했다. 시상은 물론 창작 지원과 국제 교류의 장을 제공해 온 공익적 기능을 간과한 조치라는 것이 영화인들의 주된 논리다.

아시아 다큐멘터리 생태계 위협 우려

이원우 다큐멘터리 감독은 DMZ영화제가 아시아 지역 영화인들에게 작품을 소개할 수 있는 안정적인 피난처 역할을 해왔다고 평가했다. 그는 민주주의가 제대로 작동하지 않는 환경에서도 한국 내 DMZ영화제는 아시아 다큐멘터리 감독들에게 중요한 교류의 허브였음을 강조했다.

올해 아카데미 장편 다큐멘터리상을 수상한 파벨 탈란킨 감독의 작품은 제17회 DMZ영화제에서 국내 최초로 상영되기도 했다. 또한 DMZ영화제에서 대상을 받은 작품은 다음 해 아카데미 후보에 출전할 자격을 부여받는 등 국제적인 파급력이 입증된 바 있다.

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백재호 영화인연대 공동대표는 올해 일부 프로그램 취소로 인해 국제적 신뢰도가 떨어졌다고 우려했다. 그는 18년간 축적된 문화적 유산을 방기하려는 태도가 안타깝다며, 예산 삭감이 영화제의 위상을 크게 훼손했다고 비판했다.

추가 지원 단절로 인한 파장 확대

경기도의 대폭 삭감은 중앙정부 및 기초자치단체의 지원금 확보에도 치명적인 악영향을 미칠 전망이다. 영화진흥위원회 등 관련 기관들은 일반적으로 지자체의 지원비 규모에 비례하여 보조금을 책정해 왔다.

따라서 경기도의 예산 지원이 급감하면 연동되어 발생하는 추가 자금 확보도 사실상 차단될 가능성이 크다. 이는 제18회 DMZ영화제 이후인 지난 2026년 10월, 경기도의회가 2027년도 제1회 추경예산안 심의 과정에서 영화문화 관련 예산 1억원을 전액 삭감한 조치와도 맥을 같이한다.

의회는 이 과정에서 DMZ영화제 지원비 2000만원을 비롯해 강릉독립예술극장 신영 운영비 3000만원을 포함한 전반적인 문화 예산을 통째로 불허했다. 하반기에 집행될 예정이었던 이 예산들이 완전히 무산되면서 지역 영화제 전반에 예산 삭감 칼바람이 불고 있다.