경기도, 재정위기 탈출을 위해 광교청사 매각 검토

경기도가 7조원 누적 채무 위기를 극복하기 위해 건립 5년밖에 안 된 광교청사 매각을 추진하며 도의회와 갈등을 빚고 있다. 세수 확보 대안 부재에 따른 극단적 조처로 비판이 예상된다.

경기도 가 누적 채무가 7조 원을 돌파하며 선언한 재정 비상 상황을 타개하기 위해 광교청사 매각을 공식 검토 대상으로 올렸다. 이는 지자체가 재정난을 이유로 공공자산을 매각하겠다는 사례는 극히 드문 상황에서, 행정의 지속 가능성과 도의회 협의 과정에서의 심각한 갈등을 예고하는 사항이다.

경기도, 광교청사 매각 통해 재원 마련 시도

경기도는 9일 홍은광 대변인 명의로 배포한 자료에서 재정 위기 극복을 위한 지방세제 개편과 함께 강력한 자구 노력 및 자체 재원 마련 방안을 추진 중이라고 밝혔다. 특히 이번 자구 노력의 일환으로 광교청사 토지와 건물을 매각 검토 대상에 포함했음을 공식적으로 명시했다. 추미애 지사는 지난 8월 지방세 수입 급감과 기금 차입 증가로 인해 도의 누적 채무 규모가 7조 원 선을 넘어섰다고 주장하며 이를 엄중한 '재정 비상상황'으로 규정했다.

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매각 대상이 되는 건물은 2021년 11월에 건축을 완료하고 2022년 5월 이전을 마친 수원시 영통구 소재의 광교청사와 부속 주차장 시설 등이다. 현재 광교청사의 기준가격은 약 2,900억 원으로 집계되어 있으나, 감정평가액은 7,200억 원에서 8,700억 원 사이로 평가되었다. 광교신도시라는 핵심 입지의 프리미엄이 거래가에 반영될 경우, 최종 거래가 1조 원대에 달할 가능성도 제기된다.

경기도 측은 이번 매각이 비교적 단기간 내에 막대한 재원을 확보할 수 있는 유일한 현실적인 방안이라는 입장을 고수하고 있다. 만약 매각이 성사될 경우, 도청은 매각 대금 일부를 활용하여 기존 청사 부지 인근에 새 사무실을 임차하여 입주하고, 임차료를 납부하는 방식으로 행정 업무를 계속 이어갈 계획으로 알려졌다. 홍은광 대변인은 법적 및 행정적 절차와 업무 공간 계획에 대한 종합적 검토가 선행되어야 함을 강조하며, 가장 핵심적인 과제로 도의회와의 협의 및 동의 절차를 꼽았다.

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경기도의회, '최악의 선택' 강하게 반발

경기도의회는 광교청사 매각 계획에 대해 강력히 반발하며 협의를 거부하는 등 부정적인 입장을 명확히 밝혔다. 공유재산 관리계획 변경을 위해서는 반드시 도의회의 승인 절차가 필요하지만, 안전행정위원회 양경석 위원장은 이날 통화에서 당장의 재정 살림을 보충하기 위한 수단으로 청사를 내다 판다는 것은 근본적인 대안이 될 수 없다고 지적했다.

양경석 위원장은 재정 여력을 보태기 위해 지방채 발행이나 은행 대출 등 보다 현실적인 대안들을 먼저 고민해야 한다고 주장하였다. 특히 건설 비용과 시간이 다수 투입되어 건립까지 약 20년의 세월과 여러 사회적 갈등을 겪고 입소한 청사를, 입주한 지 단 5년도 지나지 않아 매각한다는 것은 행정 신뢰도를 훼손하는 최악의 선택이라고 비판했다. 따라서 해당 안건이 의회에 상정되더라도 매각 방안을 협의할 뜻이 전혀 없음을 재확인했다.

전문가들도 광교청사 매각이 재구조화의 근본 해결책이 되지 못할 것이라고 분석한다. 손종필 나라살림연구소장은 부동산 시장이 위축된 현재 상황에서 수천억 원 규모의 대형 부동산이 단기간에 매각될 가능성이 매우 낮다고 밝혔다. 또한, 설령 매각이 이루어져 일시적인 자금을 확보하더라도 이는 재정 구조의 개선 효과가 없으며, 오히려 세수 확보 방안 등 재정 체질 자체를 개선하는 정책이 우선되어야 한다고 강조했다.

재정 위기 장기화와 행정 공백 우려

이번 매각 검토는 행정적, 재정적, 지역적 갈등을 촉발하여 정책 추진에 장기적인 차질을 빚을 우려가 크다. 광교신도시를 신청사 부지로 결정하고 건립을 시작하여 실제 이전을 완료하는 데까지 약 20년의 시간이 걸렸으나, 매각 과정에서 또다시 오랜 시간 표류할 가능성이 농후하다. 이는 도민들의 세금 낭비 논란을 재점화시킬 수 있는 민감한 사안으로 작용할 것이다.

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경기도의 재정 위기가 해결되지 않고 지속될 경우, 공무원 임금 지급 등 핵심 행정 서비스의 차질이 불가피하다. 현재로서는 매각이 현실화하기 위해서는 도의회와의 정치적 합의가 절실한 상황이나, 당장 반대 기세가 강한 의회와 도정 간의 대화창이 닫혀 있는 실정이다. 결국 광교청사 매각은 단순한 자산 처분 문제를 넘어, 경기도의 재정 건전성 회복 방안과 민주적 절차 준수 사이의 첨예한 충돌로 확장되고 있다. 향후 도의회와 도정의 협상 과정 및 추가적인 재원 마련 방안 발표가 향후 경기 지역 행정의 행로를 결정할 핵심 변수로 작용할 것이다. (본 문서는 제공된 원문에 근거하여 작성되었음.)