경기도 교육감 민주·진보 단일화 과정에 심각한 의혹 제기…유은혜 후보 측, 수사 의뢰 및 단일화 유보 요구

유은혜 예비후보 측이 경기도 교육감 민주·진보 단일화 경선 과정에서 선거인단 대리 등록 및 대리 회비 납부 의혹을 제기하며 경기교육혁신연대에 수사를 의뢰하고 단일후보 확정 유보를 요구했습니다. 이는 단일화 과정의 공정성과 정당성에 대한 심각한 의문을 제기하는 사안입니다.

경기도 교육감 민주·진보 단일화 경선에서 배제된 유은혜 예비후보 측이, 단일후보 확정 발표 직후인 22일 오후 단일화 추진 기구인 경기교육혁신연대 에 선출 과정에 대한 심각한 이의를 제기하며 파장이 일고 있습니다.

유 후보 측은 선거인단 대리 등록 및 대리 회비 납부 의혹을 구체적으로 제기하며 경기교육혁신연대에 즉각적인 수사를 의뢰했습니다. 이는 단순한 절차상의 문제가 아닌, 민주·진보 교육감 후보 선출의 근본적인 공정성과 정당성을 훼손할 수 있는 중대한 사안이라는 주장입니다. 유 후보 측은 선거인단 등록 규정이 본인 인증 및 가입비 납부를 원칙으로 하고 있음에도 불구하고, 이러한 규정이 제대로 지켜지지 않았으며, 특정 후보를 지지하는 세력이 대리 신청을 유도했다는 증거를 제시했습니다.

특히, 휴대폰 문자 메시지를 통해 '인증/결제가 어려운 분들은 위 번호로 전화 주시면 원격으로 인증/결제를 도와드리겠습니다'라는 내용이 담긴 메시지가 발견되었으며, 실제로 해당 번호로 연락하여 원격 등록 및 대리 결제를 시도한 결과 선거인단 가입이 정상적으로 완료되는 것을 확인했습니다. 이는 대리 등록뿐만 아니라, 등록의 마지막 단계인 제3자 대리납부까지 이루어졌음을 시사하는 명백한 증거라고 유 후보 측은 강조했습니다. 유은혜 후보 측은 이러한 의혹에 대해 경기교육혁신연대에 즉각적인 수사를 요청하며, 수사 결과가 발표될 때까지 단일후보 확정을 유보할 것을 강력하게 요구했습니다.

또한, 수사 결과 대리 등록 및 대납 사실이 확인될 경우, 단일화 과정 자체를 원천 무효화할 것을 촉구했습니다. 유 후보 측은 대리 등록과 대납 불허가 단일화의 가장 중요한 원칙이자 신념이었음에도 불구하고, 실제로는 이러한 규정 위반 행위가 차단되지 않았고, 어떠한 제재도 이루어지지 않았다는 점을 지적했습니다. 유 후보 측은 혁신연대에 관련 사실을 전달하고 확인을 요청했지만, 확인해 보겠다는 답변만 받았을 뿐 실질적인 조치가 이루어지지 않았다고 밝혔습니다.

이러한 상황은 단일화 과정의 투명성과 공정성에 대한 심각한 의문을 제기하며, 민주·진보 진영의 교육감 후보 선출 과정에 대한 신뢰도를 떨어뜨릴 수 있다는 우려를 낳고 있습니다. 유 후보 측은 본 사안이 단순한 절차상의 문제가 아니라, 민주·진보 교육감 후보 선출을 위한 명분과 원칙을 무너뜨리고 경선의 공정성과 결과의 정당성을 근본적으로 훼손할 수 있는 중대한 사안이라고 강조하며, 수사 결과에 따라 단일화가 원천 무효 되어야 한다고 주장했습니다.

한편, 경기도 교육감 민주·진보 단일후보로 선출된 안민석 예비후보는 전 국회의원 출신으로, 경선 결과를 발표하며 '단일 후보를 교육감으로 만들 과제'가 남아있다고 밝혔습니다. 안 후보는 지역과 현장에서 역량을 모아 함께 노력하겠다는 계획을 밝혔지만, 유은혜 후보 측의 이의 제기로 인해 단일후보로서의 활동에 어려움을 겪을 수 있다는 전망도 나오고 있습니다. 경기교육혁신연대는 유 후보 측의 주장에 대해 아직 공식적인 입장을 밝히지 않고 있으며, 향후 수사 결과에 따라 단일화 과정의 존폐 여부가 결정될 것으로 보입니다.

이번 사태는 경기도 교육감 선거에 대한 국민들의 관심과 함께, 선거 과정의 투명성과 공정성에 대한 중요성을 다시 한번 강조하고 있습니다. 유은혜 후보 측의 이의 제기는 단순한 후보 간의 경쟁을 넘어, 민주주의의 근간인 선거의 공정성을 지키기 위한 노력의 일환으로 해석될 수 있습니다. 앞으로 경기교육혁신연대의 신속하고 투명한 수사 결과 발표와 그에 따른 적절한 조치가 이루어질지 귀추가 주목됩니다. 또한, 이번 사태를 계기로 선거 과정의 제도적인 개선을 통해 유사한 문제가 재발하지 않도록 노력해야 할 것입니다





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