경기도의원 남종섭 후보: 경기도의회에 재입성, 감사 인사를 전하며 자긍심 잠잠하다

경기도의원 남종섭 후보는 6월 3일 치러지는 전국동시지방선거에서 경기도의원 선거구에 출마해 무투표로 당선됐다. 남 후보는 앞서만큼 경기도의회의회장을 지낸 현직 의원으로, 이번 선거에서 4선에 도전했다. 주민들에게 감사 인사를 전하고 등극 소감을 전했다.

6월 3일 진행되는 전국동시지방선거에서 경기도의원 용인3선거구에 출마한 더불어민주당 남종섭 후보가 무투표 당선 , 감사의 말을 남겼다. 국민의힘은 해당 선거구에 후보를 내지 못하면서 남 후보는 본선 경쟁 없이 경기도의회에 다시 입성하게 됐다.

용인3선거구는 기흥구와 일곱 개의 구, 수지구의 선거구로 구성돼 있다. 남 후보는 9·10·11대 경기도의원을 지낸 현역 의원으로, 이번 선거에서 4선에 도전했다. 후보 등록 결과 경쟁 후보가 없어 투표 절차 없이 당선이 사실상 확정됐다. 용인지역 광역의원 선거에서 무투표 당선자가 나온 것은 이번이 처음이다.

남 후보는 주민들에게 감사 인사를 전하며"주민 여러분의 뜨거운 성원과 믿음 덕분에 이번 경기도의회의원 선거에서 무투표로 당선인이 될 영광을 안게 됐다"고 밝혔다. 남 후보는"직접 더 많이 찾아뵙고 더 가까이 소통하지 못한 아쉬움은 있지만 그 시간까지도 기흥의 더 나은 변화를 준비하는 데 쓰겠다"고 했다. 이어"보내주신 압도적인 지지와 신뢰에 고개 숙여 깊이 감사드린다"며"선거운동 기간 주민 여러분을 직접 찾아뵙고 약속드리지 못한 만큼 더 낮은 자세로 더 열심히 뛰겠다"고 밝혔다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

경기도의원 남종섭 무투표 당선 감사 인사 소감

United States Latest News, United States Headlines