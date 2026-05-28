경기도미래세대재단과 밀알복지재단 굿윌스토어, 경계선지능 청년 일 경험 확대

경기도미래세대재단과 밀알복지재단 굿윌스토어가 경계선지능 청년의 일 경험 확대에 관한 업무협약을 체결했다. 경계선지능 청년은 지적장애 기준에는 해당하지 않지만 학습과 대인관계, 일상생활 등에서 어려움을 겪는 청년층이다. 경계선지능 청년 일 경험 확대에 관한 업무협약을 체결한 경기도미래세대재단은 이들의 자립과 경제활동 참여를 돕기 위해 지난해부터 '경계선지능 청년 일 역량강화 지원사업'을 운영하고 있다.

경기도미래세대재단 이 밀알복지재단 굿윌스토어 와 함께 경계선지능 청년 의 일 경험 기회를 확대한다고 밝혔다. 지난해 단대오거리점 1곳에서 진행했던 현장 실습을 올해는 경기 남·북부 5개 지점으로 늘려 청년 자립과 사회 진입 지원에 나선다.

경계선지능 청년은 지적장애 기준에는 해당하지 않지만 학습과 대인관계, 일상생활 등에서 어려움을 겪는 청년층이다. 경기도미래세대재단은 지난 27일 밀알복지재단 굿윌스토어와 경계선지능 청년의 일 경험 확대를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 경계선지능 청년은 지적장애 기준에는 해당하지 않지만 학습과 대인관계, 일상생활 등에서 어려움을 겪는 청년층이다. 경계선지능 청년 일 경험 확대에 관한 업무협약을 체결한 경기도미래세대재단은 이들의 자립과 경제활동 참여를 돕기 위해 지난해부터 '경계선지능 청년 일 역량강화 지원사업'을 운영하고 있다.

AD 사업은 진로 탐색과 직무교육, 현장 실습, 사후관리를 연계한 통합형 프로그램이다. 참여 청년들은 기초소양 교육과 실무형 직무훈련, 진로 컨설팅 등을 받은 뒤 인턴 형태의 일 경험 과정에 참여한다. 현장에는 일 경험 매니저와 멘토도 배치된다. 재단에 따르면 지난해 참여자 76명 가운데 18명이 인턴 경험을 수행하고, 9명이 취업에 성공했다.

굿윌스토어는 개인과 기업이 기증한 의류와 생활용품 등을 판매해 장애인 일자리를 만드는 사회공헌형 매장이다. 판매 수익금은 장애인 고용과 자립 지원에 활용된다. 현재 전국 48개 매장에서 약 500명의 발달장애인이 근무하고 있다. 지난해 경계선지능 청년 일 역량강화 사업에서는 굿윌스토어 단대오거리점이 일 경험처로 참여했다.

양 기관이 체결한 이번 협약에 따라 올해 일 경험처는 경기 북부 일산점과 남부 수원북문·신영통·성남·단대오거리 등 총 5개 굿윌스토어 매장으로 확대된다. 해당 매장에서는 총 9명의 경계선지능 청년이 매장 운영 지원, 물품 판매 보조 등 서비스 분야 직무를 경험하게 될 예정이다. 기현주 경기도미래세대재단 청년본부장은 '경계선지능 청년에게는 직무교육과 함께 실제 현장에서 자신의 가능성을 확인할 수 있는 경험이 중요하다'며 '이번 협약을 통해 청년들이 일에 대한 자신감을 회복하고 안정적으로 사회에 진입할 수 있도록 지원하겠다'고 말했다.

한편 재단은 올해 동북권(구리)·서북권(고양)·동남권(성남)·서남권(수원) 등 경기도 내 4개 지역에서 경계선지능 청년 일 역량강화 지원사업을 운영한다. 사업은 일 역량강화 교육과 일 경험 과정으로 진행되며, 6월 중 참여자를 모집하고 본격적인 교육에 나설 계획이다. 경기도와 재단은 지난해 사업을 시작한 이후 경계선지능 청년 일 경험처를 민간과 공공 영역으로 확대하고 있다. 특히 올해는 경기도평생교육진흥원과 경기도서관 등 공공기관을 신규 일 경험처로 확보했다.

또 올해 초 한국승강기안전공단과 업무협약을 체결하고 승강기기능사 직무교육과 실습 등을 지원하기로 했다.





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경기도미래세대재단 밀알복지재단 굿윌스토어 경계선지능 청년 일 경험 확대 자립과 경제활동 참여

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