경기도 '노란봉투법' 회피 매뉴얼 논란…전문가 "원청 사용자성 인정하면서도 회피"

경기도가 노동조합법 개정(노란봉투법) 시행 후 산하기관에 배포한 상생협력 매뉴얼이 원청 사용자성 회피를 위한 지침서라는 비판이 제기됐다. 30여 페이지 분량의 문서는 위·수탁 계약 시 사용자성을 인정받지 않도록 하는 구체적 방법을 상세히 담고 있어, 공공기관이 법 안착에 앞서기보다 회피에 나선 것이 아니냐는 지적을 받고 있다.

경기도 가 노동조합 및 노동관계조정법 개정(이른바 노란봉투법 ) 이후 산하기관용으로 제작·배포한 상생협력 매뉴얼 에 대해 노동 전문가들이 사용자성 회피를 위한 문서라고 비판하고 있다. 이 매뉴얼은 30여 페이지 분량으로, 원청 사용자성 을 확대 인정하는 개정법이 3월 시행된 직후인 4월 경기도 노동국 명의로 만들어졌다.

문서에는 단체교섭 및 교섭창구 단일화 절차 등이 포함됐지만, 상당 부분은 위·수탁 계약 시 사용자성을 인정받지 않기 위한 구체적 방안을 나열하는 데 할애됐다. 예를 들어 위탁계약서에 수탁기관의 노무관리 독자적 권한 명시, 모든 업무지시를 수탁기관 책임자에게만 전달, 직원 배치와 이동은 수탁기관이 결정, 수탁기관의 노조 설립을 이유로 한 계약해지 암시 금지 등이 담겼다. 그러나 실제로 경기도와 산하기관이 위·수탁 기관 직원에게 업무지시와 감독을 하지 않는 것은 불가능에 가깝고, 이는 법원이 원청 사용자성을 판단할 때 중요한 요소로 작용한다.

공공운수노조 박소연 노무사는 경기도가 원청 사용자 지위를 인지하면서도 회피에 급급하다며, 공공부문이 모범을 보해야 함에도 숨고 있다고 지적했다. 경기도 관계자는 매뉴얼이 내부 교육자료일 뿐 적용 회피가 아니며, 사용자성은 실질적 지배 여부를 종합 판단하는 사안이라고 설명했다. 전문가들은 공공기관이 법 정착에 앞장서야 함에도 오히려 회피에 나선 측면이 있다고 비판하며, 정부와 지자체도 실질적으로 하청노동자 근로조건을 지배한다면 원청교섭 책임이 주어진다는 점을 강조했다





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