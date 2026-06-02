경기도교육감 선거, 23조 예산과 미래교육을 놓고 정치인 출신 후보들 최후의 대결

경기도교육감 선거가 하루 앞으로 다가왔다. 약 23조원의 방대한 예산을 집행할 교육감 자리를 놓고 현직 임태희 교육감과 안민석 후보가 최종 유세를 벌였다. 두 후보는 '정치 논쟁'에 집중하며 상대의 정치적 경력을 공격했고, 정책 연속성과 무상교육 회복 등 상반된 비전을 내세웠다. 경기도교육청 예산은 서울의 2배에 달하는 만큼, 이번 선거 결과가 지역 교육에 미칠 영향이 매우 클 것으로 보인다.

약 23조원에 달하는 방대한 예산을 운영할 경기도교육감 자리를 놓고 두 후보가 지방선거를 하루 앞두고 마지막 유세에 나섰다. 정치계 출신인 두 후보는 선거 마지막날까지 '정치적 논쟁'을 벌였다. 현직 교육감인 임태희 경기도교육감은 "정책 연속성과 미래 교육"을 슬로건으로 내걸고, 수원과 성남을 중심으로 집중 유세를 펼쳤다.

경기도청과 경기도교육청이 위치한 수원은 도내 정치 중심지이며, 성남은 임 교육감이 한나라당 소속으로 3선 국회의원을 역임한 지역이다. 이에 맞서 민주·진보 진영의 단일후보를 자임하는 안민석 후보는 "무상교육 기적을 만든 경기 교육을 되살리겠다"며 하남, 구리, 양평, 광주, 이천, 안성, 평택, 수원 등 광범위한 지역을 돌며 유세를 진행했다. 안 후보는 이날 오전에만 두 차례 라디오 인터뷰를 하는 등 미디어를 통한 선거운동도 병행했다. 선거가 막바지에 다르며 치열한 경쟁이 계속되는 가운데, 두 정치인 출신 후보는 최후까지 상대를 겨냥한 정치 공세를 이어갔다.

임태희 후보 캠프는 이명박 정부 시절 청와대 비서실장과 고용노동부 장관 등을 지낸 임 후보의 경력을 배경으로, 안민석 후보가 "교육의 다양한 이해관계를 풀기 위해 정치력이 필요하다"며 스스로를 '교육정치가'로 칭한 점을 비판했다. 임 후보 캠프는 이날 낸 입장문에서 "학교는 이념을 주입하는 '실험실'이 아니다"라고 강조하며, "거창한 정치 구호 대신 우리 아이의 기초 학력 향상과 선생님들이 다시 열정적으로 가르칠 수 있는 환경 조성"을 주장했다. 임 후보는 경기도 최초의 보수 성향 선출직 교육감이다. 경기 오산시에서 5선 국회의원을 지낸 안민석 후보는 임 후보의 윤석열 대선캠프 활동 경력 등을 문제 삼았다.

안 후보 캠프 역시 이날 긴급호소문을 통해 "임태희 교육감은 윤석열 대선캠프 총괄상황본부장이었고 윤석열 대통령 인수위 특별고문을 역임했다"며 "윤석열 정권 탄생의 핵심 주역인 임태희 후보에게 우리 아이들의 미래를 맡길 수 있겠냐"고 질타했다. 안 후보는 임 후보가 2022년 선거공보물에 기록한 인수위 특별고문 이력을 2026년 선거에서는 삭제한 점을 지적하기도 했다. 이번에 당선되는 경기도교육감은 향후 4년 동안 경기도 교육을 총괄하게 된다.

경기도교육청이 집행하는 예산은 2026년 기준 22조9259억원에 달해, 서울시교육청(11조4773억원)의 약 2배에 이르고, 인천광역시(15조3129억원)나 부산광역시(17조9311억원)보다도 많은 규모이다. 이처럼 거대한 교육 예산과 경기도 학생 수를 고려할 때, 이번 교육감 선거의 중요성과 후보들 간의 정책적 차이가 지역 교육의 미래를 결정할 핵심 요소로 작용할 전망이다





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