경기도 재활병원 가습기 락스 투입 사고…60대 환자 폐렴 진단, 병원 책임 회피 논란

경기도의 한 재활병원에서 병실 가습기에 락스가 투입되어 60대 환자가 폐렴 진단을 받은 사건이 발생했습니다. 병원은 책임 회피로 일관하며 피해자 가족과의 합의에 난항을 겪고 있습니다. 의료 안전 시스템에 대한 심각한 문제점이 드러난 사건입니다.

경기도의 한 재활병원 에서 발생한 끔찍한 의료 사고가 뒤늦게 드러나 사회적으로 큰 충격을 주고 있습니다. 뇌출혈로 쓰러진 60대 환자가 입원 치료를 받던 중, 해당 환자의 병실 가습기 에 락스가 유입되어 최소 30시간 이상 작동된 사실이 밝혀졌습니다.

이로 인해 환자는 폐렴 소견을 진단받았으며, 현재는 원인 불명의 발열과 항생제 내성으로 인해 다른 병원의 응급실로 옮겨져 치료를 받고 있습니다. 사건의 발단은 지난 1월, 제보자 A씨가 뇌출혈로 쓰러진 60대 부친의 재활 치료를 위해 경기도 광주의 한 보건복지부 지정 재활병원에 입원시킨 것입니다. 부친은 거동이 불편한 상태였으며, 기관 절개 수술까지 받은 상황이었습니다. 병원 측은 환자의 상태를 고려하여 병상 옆에 가습 장치를 설치하고, 간호사들이 멸균 증류수를 정기적으로 보충하도록 했습니다.

그러나 입원한 지 불과 열흘 만인 1월 24일, A씨는 당직 의사로부터 믿을 수 없는 연락을 받았습니다. 병실 가습기에 누군가가 락스를 넣었다는 것입니다. 간병인은 평소 락스 냄새가 나고 증류수 색깔이 이상하다는 점을 인지하고 확인을 요청했고, 그 결과 실제로 락스가 유입된 사실이 확인되었습니다. 만약 간병인의 주의 깊은 관찰이 없었다면, 더 큰 피해가 발생할 수 있었던 아찔한 상황이었습니다.

병원 측은 처음에는 다른 환자나 간병인의 소행으로 책임을 회피하려 했지만, 조사 결과 락스를 넣은 사람은 야간 근무 간호사로 밝혀졌습니다. 며칠 전 퇴사한 간병인이 락스를 증류수 통에 보관해 둔 것을 간호사가 인지하지 못하고 그대로 가습기에 주입한 것입니다. 병원 측은 새벽 시간대라 간호사가 락스임을 인지하지 못했다고 해명했지만, 이러한 해명은 피해자 가족에게 더욱 분노를 자아냈습니다. 사고 이후 A씨의 부친은 건강 상태가 급격히 악화되었고, 결국 폐렴 소견을 진단받았습니다.

A씨는 병원 측에 책임을 묻고 합의를 시도했지만, 시간이 지날수록 병원의 태도는 냉담해졌습니다. 병원 측은 비영리 단체로서 보험 처리를 해야 한다며 합의금 지급이 어렵다는 입장을 고수했고, 간호사의 개인적인 실수일 뿐 병원 전체의 문제는 아니라고 선을 그었습니다. 더욱 황당한 것은 A씨가 중요한 증거로 보관을 요청했던 락스병을 병원 측이 별도의 통보 없이 폐기했다는 것입니다. 병원 측은 2주간 보관했으나 변색 등으로 인해 위험하다고 판단하여 폐기했다고 설명했지만, 이는 증거 인멸 시도라는 비판을 피할 수 없습니다.

현재 A씨의 부친은 사고 이후 원인을 알 수 없는 발열이 지속되고 있으며, 강한 항생제에도 반응하지 않아 다른 종합병원 응급실로 옮겨져 치료를 받고 있습니다. A씨는 병원 측을 상대로 형사 처벌을 준비하고 있으며, 이 사건은 의료 현장의 안전 관리 시스템에 대한 심각한 문제점을 드러내고 있습니다. 이번 사건을 통해 의료기관은 환자의 안전을 최우선으로 생각하고, 철저한 관리 감독 시스템을 구축해야 할 필요성이 강조되고 있습니다. 또한, 의료진의 부주의로 인해 발생한 사고에 대한 책임 소재를 명확히 하고, 피해자에 대한 적절한 보상이 이루어져야 할 것입니다.

이 사건은 단순한 의료 사고를 넘어, 환자와 의료기관 간의 신뢰 관계에 대한 근본적인 질문을 던지고 있습니다





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