경기도 이민사회국 폐지 추진, 이주민 지원 공백 우려와 행정 체계 재검토 요구

경기도가 이민사회국을 폐지하고 성평등가족국으로 이관하는 조직개편안을 추진하자, 이주민 권리 보호 공백과 행정 사각지대 확대에 대한 우려가 국회 토론회와 현장 단체에서 거세게 제기되고 있다.

경기도 가 재정 비상 사태를 이유로 내세운 이민사회국 폐지 및 조직개편안이 이주민 사회의 큰 우려를 사고 있다. 9일 오후 국회 의원회관에서 열린 '선진적 지방이민행정, 원칙과 과제' 토론회에서는 이민사회국 폐지가 노동, 체류, 주거 문제가 복합적으로 얽힌 이주민들의 피해 구제 과정에서 심각한 행정 공백을 초래할 수 있다는 경고가 나왔다.

이민사회국 전담 조직 유지의 당위성

이자스민 전 국회의원은 폭행 피해 이주노동자가 겪는 현실적인 문제를 예시로 들며 전담 조직의 필요성을 강조했다. 그는 폭행 피해 이주노동자에게 체류자격 유지, 거처 제공, 통역 및 법률 지원 등이 동시에 필요하다고 설명했으며, 각 부서의 업무가 남아 있다는 사실과 그 업무 전체를 책임질 행정 체계가 유지되는 것은 완전히 다른 문제라고 지적했다.

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특히 그는 문제가 발생했을 때 이를 해결할 주체가 누구인지, 해결되지 않았을 때 누가 책임을 지는지에 대한 명확한 답이 없다면 행정적 대응이 무력해질 수 있다고 경고했다. 이는 단순히 조직 이름만 바꾼 것이 아니라, 실제 피해 구제 시스템의 기능을 마비시킬 수 있는 위험한 변화라는 주장이다.

유민이 이민정책연구원 정책연구실장도 조직개편안에서 성평등가족국 사무에 이민과 외국인 업무가 명시되지 않은 점을 날카롭게 지적했다. 그는 이민정책의 기획과 조정 업무를 조례에 명확히 명시하고, 관련 위원회 참여 자격을 직위명이 아닌 담당 기능으로 규정함으로써 조직개편 이후에도 업무의 연속성이 보장되도록 해야 한다고 제안했다.

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현장 지원 부족과 행정 사각지대 확산

현장 지원 부재에 따른 실질적 피해 사례들도 토론회와 기자회견을 통해 제기되었다. 박희은 경기이주평등연대 집행위원장은 김포에서 산재로 사망한 이주노동자의 유족이 입국하는 데 무려 20일이 걸린 사례를 들며 현재 지원체계가 얼마나 부실한지 드러났다. 이는 단순한 행정 지연이 아닌, 생애 위기 상황에 있는 이주민 가족에게 가해지는 2차 피해로 이어질 수 있다.

김영아 경기도 난민 지원 정책 자문위원장도 경기도 내 난민 지원체계가 미비하다는 점을 지적하며 지역 기관을 찾아가더라도 서울 소재 지원단체를 소개받는 실정이라고 밝혔다. 그는 지역 기반의 지원체계를 강화하지 않고 중앙집권적 접근만 고수한다면 지역 거주 난민들의 권리가 제대로 보호될 수 없다고 경고했다.

허준영 한국행정연구원 선임연구위원은 유사하고 중복되는 업무를 조정하되, 국 단위의 전담 조직을 유지해야 한다고 주장했다. 그는 인재 유치, 취업, 정착 과정을 잇는 통합적인 기능을 강화하지 않고는 이주민 사회의 안정적인 통합을 기대하기 어렵다고 분석하며, 조직 통합의 부정적 영향을 우려했다.

시민사회 단체의 강력한 재검토 요구

이날 오전 10시 30분, 경기도외국인복지센터협의회는 서울 국가인권위원회 앞에서 기자회견을 열고 추미애 경기도지사에게 이주민 1298명이 서명한 진정서를 제출했다. 이들은 이민사회국 폐지의 근거와 절차, 그리고 권리 보호에 미칠 영향을 철저히 조사하고 재검토할 것을 강력히 권고했다.

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김용국 협의회장은 지난달 29일 기자회견과 거리 집회를 통해 폐지안의 재검토를 요구했지만, 경기도가 제기된 핵심 질문에 충분히 답하지 않고 있다고 비판했다. 이는 행정부가 시민사회의 건의에 소극적으로 대응하고 있다는 인식을 강화하며 갈등을 심화시키는 요인으로 작용하고 있다.

마킨메이타 수원 이주민센터장은 일터에서 다친 노동자에게 치료, 통역, 산재보상, 법률상담, 긴급거처가 동시에 필요하다고 강조했다. 그는 다문화가족 지원 중심의 틀에 갇히게 되면 이주노동자, 유학생, 난민 등 다양한 체류자격을 가진 이주민들의 삶이 행정 사각지대로 내몰릴 것이라고 경고하며 포괄적 지원 체계의 중요성을 역설했다.

경기도의 개편안 고수와 후속 전망

경기도는 지난달 20일 본청 실·국을 30개에서 25개로 줄이는 조직개편안을 발표하며 이민사회국 업무를 성평등가족국으로 이관하겠다고 밝혔다. 이는 2024년 7월 전담국을 설치한 지 불과 2년여 만에 이루어진 변화로, 재정 적자 해소와 행정 효율화라는 도의立场이 이주민 정책의 전문성과 연속성보다 우선함을 보여준다.

6일 도민 의견을 반영해 농수산생명·축산동물복지 부서의 독립성을 유지하는 방향으로 개편안을 수정하겠다고 밝혔지만, 이민사회국 폐지 방침은 변경하지 않은 상태다. 이는 이주민 단체들의 intense한 반대와 우려에도 불구하고, 도가 재정 구조조정 우선순위를 고수하고 있음을 의미하며 향후 이주민 권리 보호 시스템의 변화에 지속적 감시가 요구된다.