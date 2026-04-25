경기도 교육감 단일 후보 결정에 파장…유은혜 후보 측, '단일화 원천 무효' 주장

경기도 교육감 선거 민주·진보 단일 후보 선출 과정에서 유은혜 후보 측이 선거인단 대리 등록·납부 의혹을 제기하며 단일화 효력 정지를 요구했지만, 혁신연대는 안민석 후보의 단일 후보 자격을 유지하기로 결정했다. 이 결정에 유 후보 측은 강하게 반발하며 사태 수습을 촉구하고 있다.

경기도 교육감 선거를 앞두고 민주·진보 진영의 단일 후보 선출 과정에서 격렬한 갈등이 벌어지고 있다. 경기교육혁신연대 (혁신연대) 선거관리위원회는 유은혜 후보 측의 단일 후보 확정 유예 요청을 받아들이지 않고 안민석 후보의 단일 후보 자격을 유지하기로 결정했다.

이 결정은 선거인단 대리 등록 및 납부 의혹에 대한 유은혜 후보 측의 강력한 이의 신청에도 불구하고 내려져 후폭풍을 예고하고 있다. 혁신연대는 안민석 예비후보를 단일 후보로 확정 발표한 직후인 22일, 유은혜 후보 측으로부터 선거인단 대리 등록 및 납부 의혹에 대한 수사 의뢰 이의 신청서를 제출받았다. 유 후보 측은 수사 결과가 나올 때까지 단일 후보 확정을 유보하고, 만약 대리 납부 사실이 확인될 경우 단일화 과정 자체를 무효화할 것을 요구했다. 이는 혁신연대의 공정성과 투명성에 대한 심각한 의문을 제기하는 것으로 해석된다.

그러나 혁신연대 선관위는 24일 회의를 통해 '이미 확정·발표한 단일 후보를 취소하거나 효력을 정지할 정도의 중대한 하자는 발견되지 않았다'며 안민석 후보의 단일 후보 자격을 유지하기로 결정했다. 다만, 의혹 해소를 위해 유 후보 측이 요청한 수사는 외뢰하기로 했다. 이러한 결정은 혁신연대가 절차적 정당성보다는 결과 유지를 우선시했다는 비판을 불러일으키고 있다. 안민석 후보는 혁신연대의 결정 내용을 25일 보도자료를 통해 발표하며 단일 후보로서의 입지를 다졌다.

반면 유은혜 후보 측은 대리인 성명을 통해 혁신연대의 결정에 깊은 유감을 표명하며 강하게 반발했다. 유 후보 측은 '혁신연대가 규약에서 금지한 행위를 통제할 의지도, 능력도 없었음이 드러났다'고 비판하며, 운영위원회와 혁신연대 참여 단체 대표가 참여하는 '비상 재논의 기구'를 즉시 구성하여 사태를 수습하고 경선 전반을 전면 재검토할 것을 촉구했다. 또한, 이번 사안의 핵심은 혁신연대 규약에서 명시한 대리 등록 및 대리 납부 금지 원칙이 훼손되었다는 점을 강조하며, 이를 바로잡지 않고 결과를 유지한 것은 무능을 넘어 무책임하다고 힐난했다.

일부 혁신연대 운영위원들은 경찰에 선거인단 대리 등록 및 대리 가입비 납부 의혹에 대한 고발장을 제출하고 1인 시위 등을 준비하며 강력하게 항의하고 있다. 이들은 혁신연대 사무실 앞에서 천막 농성을 벌였으나 경찰의 요구에 따라 철거해야 했다. 이들은 혁신연대 선관위의 불합리한 결정에 대해 도민들에게 알리고, 공정한 선거를 촉구할 계획이다. 이번 사태는 경기도 교육감 선거의 공정성에 대한 심각한 우려를 불러일으키며, 민주·진보 진영의 분열을 심화시킬 가능성을 보여주고 있다.

앞으로 혁신연대가 의혹을 어떻게 해소하고, 유은혜 후보 측과 안민석 후보 간의 갈등을 어떻게 조정할지가 중요한 과제가 될 것이다





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