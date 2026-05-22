경기도, 아파트 '좌표 찍기' 농단 사건 네르고 특수사법경찰단과 수사 협업

경기도는 아파트 '좌표 찍기' 농단 사건 네르고 특수사법경찰단과 수사 협업하고 있는 중이다. 이 사건은 아파트 매매 가격 하한선을 정해놓고, 정상 매물을 올린 공인중개사들을 위협하고 영업을 방해한 아파트 집주인들이 벌인 것으로 나타났다.

부동산 실거래 조사 . 연합뉴스 카카오톡 단체대화방(단톡방)을 만들어 아파트 매매 가격 하한선을 정해놓고, 정상 매물을 올린 공인중개사들을 ‘좌표’ 찍어 위협하고 영업을 방해한 아파트 집주인들이 경기도 특별사법경찰단에 적발됐다.

경기도는 하남시 A 아파트 단지 주민 6명을 공인중개사법 위반 혐의로 지난달 검찰에 송치했다고 22일 밝혔다. 이들은 지난해 8월부터 올해 2월까지 아파트 소유자 179명이 참여한 비공개 단톡방을 운영하며 매매 11억원, 전세 6억5000만원을 하한선으로 공지한 뒤 이 가격 이하 매물 등록을 금지했다. 설정된 하한선 이하의 정상 매물을 내놓은 공인중개사들은 집중 공격의 대상이 됐다. 이들은 공인중개사들의 정상 매물을 허위 매물이라며 하남시청에 73건, 네이버신고센터에 84건을 집단 신고한 것으로 드러났다.

범행은 조직적으로 이뤄졌다. 전략과 선동을 맡은 주도자 A씨는 집단 민원 서식을 직접 제작해 배포하며 특정 공인중개사에 대한 집중 공격을 주도했다. 매물 관리를 담당한 B씨는 신고 대상을 지정하고 매물을 엑셀로 관리했으며, 발신번호 표시제를 이용하거나 가상번호를 활용해 익명으로 항의 연락을 하는 수법까지 공범들에게 교육했다. 의미는 공인중개사법 제33조 위반 행위다.

이로 인해 네이버 부동산 등에서 저가 정상 매물 광고가 차단되면서 해당 아파트 가격이 인위적으로 상승하는 결과까지 초래했다





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부동산 실거래 조사 공인중개사법 위반 집단 민원 특수사법경찰단 강경 수사

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