경기도지사 본경선 D-1: 민주당 후보 경쟁 치열, 안산갑 재보궐선거도 주목

민주당 경기도지사 후보 경선이 본격적으로 시작된 가운데, 치열한 경쟁이 예상된다. 여론조사 결과와 안산갑 재보궐선거 현황을 통해 경기도 선거의 주요 쟁점을 분석한다.

본경선 D-1, 민주당 경기도지사 후보 경쟁 본격화\ 민주당 은 5일부터 경기도지사 본경선에 돌입했다. 권리당원 투표 50%와 국민참여 여론조사 50%를 합산하는 방식으로 진행되며, 과반수 득표자가 없을 경우 15~17일 결선투표가 치러진다. 경기도는 대한민국에서 인구가 가장 많고, 민주당 지지세가 강하며, 이재명 대통령을 배출한 곳으로, 민주당 에게 정치적으로 매우 중요한 지역이다. 게다가 국민의힘은 경기도 민심을 사로잡을 만한 뚜렷한 정책이나 인물을 내놓지 못해 민주당 후보의 당선 가능성이 높게 점쳐지고 있어, 당내 경선 경쟁이 치열할 수밖에 없는 상황이다.\현재까지 발표된 여론조사 결과를 종합해 보면 '2강 1중' 구도가 유지되고 있다. 오마이뉴스-STI, 인천일보-한길리서치, CBS-넥스트리서치, 프레시안-조원씨앤아이·리서치앤리서치 등 여러 기관의 여론조사 결과에 따르면, 김동연, 추미애, 한준호 후보 간의 경쟁이 치열하게 전개되고 있다.

각 조사에서 후보 지지율과 호감도, 비호감도 등 다양한 지표를 통해 후보들의 경쟁력을 평가하고 있으며, 민주당 지지층, 중도층, 무당층 등 각 유권자 집단별 지지 성향을 분석하여 경선 판세를 예측하고 있다. 특히, 당원 투표와 일반 국민 여론조사의 반영 비율에 따라 결과가 달라질 수 있어, 최종 후보가 누가 될지 예측하기 어려운 상황이다. 국민의힘 후보에 대한 지지율은 아직 미미한 수준으로, 민주당 후보 간의 경쟁에 비해 상대적으로 주목도가 낮은 편이다.\경기도지사 선거와 더불어, 경기도에서는 국회의원 재보궐선거도 함께 치러진다. 양문석 의원의 의원직 상실로 인해 안산갑 지역구에서 재보궐선거가 실시되는데, 이 지역 역시 민주당 지지세가 강한 곳으로 평가받고 있다. 데일리안경인·데일리안TV-코리아정보리서치의 여론조사 결과에 따르면, 김남국 민주당 대변인과 김석훈 국민의힘 예비후보가 1, 2위를 다투고 있으며, 전해철 전 의원, 용혜인 기본소득당 대표, 조국 조국혁신당 대표 등도 경쟁에 참여하고 있다. 안산갑 지역은 민주당의 텃밭으로 여겨지지만, 국민의힘 후보의 지지율이 낮아, 민주당 후보가 유리한 고지를 점하고 있다. 다만, 국민의힘 내부에서도 후보 경쟁이 치열하게 벌어질 것으로 예상되며, 최종 후보가 누가 되든 쉽지 않은 선거가 될 것으로 보인다. 이번 경기도 선거는 지방선거의 중요한 분기점이 될 것으로 예상되며, 각 후보들의 행보와 유권자들의 선택에 따라 향후 정치 지형이 크게 달라질 수 있다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR 이 소식을 빠르게 읽을 수 있도록 요약했습니다. 뉴스에 관심이 있으시면 여기에서 전문을 읽으실 수 있습니다. 더 많은 것을 읽으십시오:

경기도지사 민주당 후보 경선 여론조사

대한민국 최근 뉴스, 대한민국 헤드 라인

Similar News:다른 뉴스 소스에서 수집한 이와 유사한 뉴스 기사를 읽을 수도 있습니다.

법카 '7만8천원 사건' 재판행…김혜경 기소 미룬 검찰?검찰이 김혜경씨의 기소 여부 결정을 미룬 것은 공소시효에 쫓기지 않고 추가 수사를 이어가기 위한 전략이라는 분석이 나온다.

더 많은 것을 읽으십시오 »

[영상] 이재명 “윤석열 정권, 수갑 찬 이재명 보여주고 싶을 것”이재명 대표는 기자간담회에서 한 시간 넘게 검찰의 영장청구서 내용을 반박하며 결백함을 호소했습니다. 🔽 자세히 알아보기

더 많은 것을 읽으십시오 »

내년 부산에서 새로운 지질시대 선포될까? …‘인류세 공인’ 기대부산 세계지질과학총회 D-1주년 기념

더 많은 것을 읽으십시오 »

“내년 ‘인류세’ 시작 논의”…인간이 바꾼 새 지질시대 승인될까부산 세계지질과학총회 D-1주년 인터뷰존 러든 국제지질과학연맹 회장

더 많은 것을 읽으십시오 »

���� �վ�! �λ걹����ȭ��[2023 BIFF]D-1 �λ걹����ȭ��, �������� �ޱ��� ������� ��ɡ� ��� ������ ����...������ �������� ���Ĳ���

더 많은 것을 읽으십시오 »

[점선면] ☝️탄핵 1년, 남은 과제 밑줄 쫙D-1 '유튜버 모십니다' 프로젝트 헤일메리

더 많은 것을 읽으십시오 »